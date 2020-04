Las Escuelas Públicas de Boston se adaptan al aprendizaje a distancia

Advertisement

Además de todo eso, el propio personal de BPS se está adaptando a los mismos desafíos que enfrentan nuestras familias: hacer lo imposible con el trabajo desde el hogar, la falta de cuidado infantil y otros sistemas de apoyo, la dificultad de balancear el trabajo y el hogar, y lo que tal vez sea lo más difícil, no estar con nuestra comunidad y la falta del apoyo de nuestros colegas, socios, familiares y amigos.

Ser testigo del increíble trabajo de mis colegas en todo el distrito ha sido una gran inspiración. Los educadores y el personal de BPS se han puesto al frente de esta crisis para servir a nuestros estudiantes mediante la distribución de más de 29,000 Chromebooks, más de 1,400 puntos de acceso a la red y más de 200,000 comidas gratuitas. Estamos inventando cómo apoyar a nuestros hijos. Continuamos adaptándonos a nuestra nueva realidad y creando novedades para el aprendizaje. Estamos utilizando métodos nuevos garantizando oportunidades educativas mientras apoyamos a nuestras maestras/os a medida que dominan la instrucción en nuestra nueva etapa a nivel digital.

Reconocemos que una gran parte para superar la pandemia y disminuir los impactos negativos en nuestros hijos/as dependerá de cómo apoyemos a los padres y familias. Los padres son los primeros maestros de sus hijos e hijas. Ahora más que nunca tenemos que unirnos con nuestras familias. Como madre soltera durante 10 años, sé por experiencia propia, que no es fácil. Pero hay algunos consejos que aprendí en el camino que me han ayudado a perseverar.

Primero, no se esfuerce demasiado. Esta es una época sin precedentes y no podemos esperar que nadie haga este esfuerzo solo . Recuerde la regla de las máscaras de oxígeno en el avión: póngase su máscara primero y luego, coloque la de su hijo/a. Usted no puede cuidar y apoyar a sus hijas/os si no se cuida a sí mismo. Sea paciente consigo mismo y con ellos. Usted es quien mejor conoce a sus hijos. Ame a sus hijas/os primero y lo demás se pondrá en su lugar.

Haga su mejor esfuerzo para establecer una rutina. Los niños prosperan cuando siguen una rutina, y los adultos también. Intente crear un itinerario a diario que comience y termine aproximadamente a la misma hora todos los días. Sabemos que todo es diferente que antes y que tenemos que crear nuevas rutinas. Pero en momentos de estrés, es aún más importante que los niños/as y adolescentes puedan contar con cierta consistencia. Lo más importante es encontrar una manera de establecer una rutina que funcione para toda la familia.

Manténgase conectado con el maestro de su hijo/a. Nada puede reemplazar la experiencia en el aula, pero es importante que los padres se mantengan en contacto con los maestros de sus hijos/as para apoyar y enriquecer el aprendizaje de ellos. BPS TV, nuestra asociación con Boston Neighborhood Network, ofrece programación educativa desarrollada por maestros de BPS. Nuestro sitio web de aprendizaje en el hogar también ofrece materiales de aprendizaje complementarios, actualizados semanalmente y organizados por nivel de grado.

No olvide la alegría. En el transcurso de mi carrera, he trabajado en todos los niveles dentro de un sistema escolar: asistente de maestra, maestra, directora, y ministro de educación estatal. He trabajado en muchas situaciones que fueron increíblemente desafiantes tanto para los estudiantes como para el personal escolar. Lo que he aprendido, y que actualmente sigo disfrutando, son los momentos de alegría que se pueden encontrar en una conexión real con los niños, ya sean los míos propios o los que están bajo mi cuidado dentro de la familia de BPS. Los niños son increíblemente ingeniosos y hábiles. Mientras nosotros les enseñamos ellos nos ayudan a enfocarnos en el presente, mantener la curiosidad, pedir ayuda cuando la necesitamos, y disfrutar momentos que nos den alegría.

Comenzamos el año escolar en BPS aplicando los valores de JUICE - Júbilo, Unidad, Inclusión, Colaboración y Equidad. Nos apoyamos hacia esos valores ahora más que nunca y continuaremos usándolos para guiar nuestro trabajo en las próximas semanas y meses.

Si nos unimos en comunidad: padres, educadores, socios, compañeros comunitarios, comunidades religiosas y los demás, podríamos nivelar la interrupción que esta pandemia ha creado para nuestros estudiantes, padres y empleados de las escuelas públicas en todos los niveles. Podríamos aprender de ella. Tenemos ante nosotros la oportunidad de crear nuevas formas de aliviar las necesidades de nuestros estudiantes equitativamente. ¿Cómo?

Estoy segura de que estamos listos para enfrentar los desafíos del momento, y que BPS resurgirá más fuerte que nunca, con una visión clara hacia el futuro y una nueva resolución colectiva para garantizar que cada uno de nuestros estudiantes alcancen su máximo potencial.

¡Manos a la obra! Unidos venceremos.

Brenda Cassellius es la superintendente de las Escuelas Públicas de Boston.