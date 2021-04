Abandonada después de las deportaciones de mi familia, sigo soñando con salir adelante en los Estados Unidos

Mi hermana y mi padre fueron deportados en 2007. Todavía me resulta difícil hablar de ello. Es casi como si me hubieran herido permanentemente. Pero si el hecho de conocer el aislamiento y la vergüenza que aún siento sirve de consuelo a otras personas que han experimentado este tipo de pérdida, si les permite saber que no están solas, quiero contar esta historia.

Llegué a los Estados Unidos en 1999. Tenía 10 años y mi hermana, nuestra madre y yo salimos de Guanajuato, a unas cinco horas al norte de Ciudad de México, para reunirnos con mi padre, que era indocumentado y trabajaba en Winston-Salem, Carolina del Norte. No teníamos dinero en México y mi madre creía que tendríamos una vida mejor en los Estados Unidos.

Sobrepasamos la fecha de expiración de nuestros visados de visitante. Conocíamos los riesgos y pensábamos en ello todo el tiempo. Intentamos comportarnos lo mejor posible. Nos limitábamos a una pequeña comunidad de compañeros inmigrantes y no salíamos mucho.

Después de terminar el bachillerato y trabajar para ayudar a mantener a mi familia, esperaba ir a la universidad, pero eso quedó suspendido durante mucho tiempo cuando los agentes de inmigración se presentaron en el lugar de trabajo de mi padre.

Era un viernes de marzo, unos días antes del 48º cumpleaños de mi madre, y llovía. Mi hermana, que es tres años mayor que yo, me había dejado en mi trabajo en el McDonald’s a las 6:30 de la mañana y había llevado a mi madre al hotel donde trabajaba como asistente. Luego volvió a casa a dormir.

El ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] había encontrado a mi padre en su trabajo en el almacén, y no estoy segura de por qué lo hizo o cuál era su estado de ánimo en ese momento, pero los llevó de vuelta a nuestra caravana y los dejó entrar. Los agentes arrestaron a mi padre y a mi hermana. Se la llevaron en pijama. También encontraron nuestros pasaportes, lo que significaba que sabían de mi madre y de mí.

Una amiga de mi hermana vino al McDonald’s y me dijo: “Tienes que venir conmigo ahora.” Me contó lo que había ocurrido y fuimos enseguida a buscar a mi madre. Nuestro miedo era desgarrador; estábamos seguras de que el ICE nos estaba buscando. No volvimos a la caravana durante unos días. No podíamos arriesgarnos. Cuando finalmente fuimos, solo tomamos lo esencial. Nos quedamos sin hogar y vivimos con personas que nos acogieron amablemente durante los dos años siguientes.

A mi hermana la llevaron primero a Charlotte. Después la trasladaron a Georgia y luego a Nueva Orleans, y todo el tiempo mi madre movía cielo y tierra para ayudarla, consultando con abogados y con otras personas dedicadas a ayudar a los inmigrantes. Se enteró de que si podía presentar un boleto de avión a México para mi hermana, la liberarían de la detención. Mi hermana, que tenía 21 años, es muy reservada, y las condiciones, especialmente las duchas comunitarias, le parecían inhumanas. Queríamos que la liberaran, aunque eso significara su deportación. Así que lo vendimos todo, incluida nuestra caravana y todo lo que habíamos dejado en ella. Otras personas contribuyeron para que pudiéramos comprarle un boleto de avión a mi hermana.

Conseguí llegar al centro de detención de Charlotte, pero no me atreví a verla allí. Sentí una terrible culpa de por qué ella y no yo. Todavía me pesa mucho. Siento que le fallé cuando no estuve allí para protegerla del ICE y cuando no me atreví a verla entre rejas, y porque tuve la oportunidad de quedarme aquí mientras que ella no tuvo elección. Fue deportada en mayo con la misma pijama con la que la habían arrestado. Sé que fue humillante para ella.

Mi padre fue deportado el noviembre siguiente. En cierto modo, lo culpo por lo que sucedió; mi madre también. Todavía está traumatizada y se divorció de él; ahora es un extraño para nosotras. Las deportaciones rompieron nuestra familia.

En 2016, mi madre regresó a México para ayudar a mi hermana, que había tenido un bebé. Para entonces, había tenido la protección de ADLI [Acción Diferida para los Llegados en la Infancia] desde 2014 y estaba trabajando para finalmente terminar la universidad. Estaba tan dividida sobre qué hacer: ¿volver con mi madre o quedarme? Decidí quedarme.

Más tarde, ese mismo año, se me concedió el estatus de libertad condicional anticipada, lo que significaba que podía viajar fuera del país por un corto período. Mi abuela, a la que no había visto en 16 años, no estaba muy bien y quería verla a ella y a mi familia. Sin embargo, con las elecciones acercándose aquí, no sabía si tendría la oportunidad de viajar si Trump ganaba; cuando tienes el estatus DACA, eres parte de un tema de aprovechamiento político, así que se sentía como ahora o nunca. Estoy muy contenta de haber ido, porque Trump ganó y canceló la libertad condicional anticipada.

En México, mi hermana me dijo que nuestro padre trabajaba como chofer de autobús y que pasaba por su casa todos los días por las mañanas. Así que me despertaba mientras todos seguían durmiendo y me ponía en el techo a ver pasar los autobuses. Intentaba adivinar cuál era el que conducía con la esperanza de que me viera. Nunca lo vi conduciendo un autobús, pero un día, mientras iba con mi hermana en su auto, nos cruzamos con él en la calle. Él sabía que yo estaba allí, vivía con mi abuela, a la que había visitado, pero nunca intentó comunicarse conmigo. Yo tampoco le tendí la mano. Tenía miedo de lo que pudiera decirle.

Pasé dos semanas en México y nunca me relajé; tenía mucho miedo de que no me dejaran volver a los Estados Unidos. La espera en el aeropuerto mientras decidía si me concedían el reingreso fue insoportable. Me sentí muy aliviada de volver a entrar, pero regresé con ganas de estar más conectada con mi país, porque me sentí muy desconectada de la cultura mientras estuve allí. Ya no domino el español. Estoy realmente entre dos culturas. Crecer en los Estados Unidos me ha cambiado. Tengo 32 años, vivo sola y no tengo hijos. No estoy segura de que la misma versión de mí estaría viviendo en México.

Tardé mucho tiempo en graduarme en la universidad, pero me gradué con una licenciatura en estudios internacionales y una especialización en administración de empresas; además entré en un programa de máster en salud global. Todavía no estoy segura de si tendré el dinero para ir. Quiero viajar y ayudar a las comunidades desfavorecidas.

Intento poner vendas alrededor de la herida que abrieron las deportaciones de mi padre y mi hermana. Hasta el día de hoy, pequeñas olas de pánico me envuelven cuando veo a un policía. Cada vez que alguien me pregunta dónde está mi familia o si estoy sola en este país, el dolor regresa. Me cuido de lo que digo en las relaciones que pueden llegar a ser románticas, porque no quiero que la gente piense que solo busco papeles para poder quedarme en este país.

Quiero que la gente conozca las luchas de un inmigrante. Quiero que me acepten por lo que soy y por todo lo que llevo conmigo. Quiero que la gente conozca la luchadora en mí. No me he rendido. A pesar de las probabilidades, a pesar de mi familia destrozada, sigo aquí.