Escapando de la muerte en Guatemala, dos activistas mayas del pueblo Ixil esperan continuar con su defensa de los derechos de los indígenas desde los Estados Unidos (si obtienen asilo)

Advertisement

Pero aún, a medida que pasaba el tiempo, ellos continuaban su labor de preservar informes y registros históricos de la masacre para la defensa de sus tierras ancestrales contra el gobierno y de las multinacionales asociadas con el mismo, esto generó una respuesta violenta y autoritaria que comenzó a cobrar impulso. Primero llegaron los asaltos agravados y luego los asesinatos.

En 2018 fueron asesinados 26 activistas de derechos humanos y climáticos, entre ellos un estudiante universitario de 20 años, amigo de Cobo. El número de muertos seguía en aumento por lo cual los activistas organizaron un foro en la ciudad, en mayo de 2019, que concluyó en el feroz rechazo de los líderes mayas hacia la contundente negación de genocidio por parte de uno de los candidatos municipales. Tras eso, un hombre fuerte siguió a Cobo afuera, lo atrapó con su brazo, presionándolo sobre sus actividades políticas, mientras llevaba a Cobo al borde desolado de una carretera conocida como «Feliz Viaje».

Aquella noche le permitió a Cobo volver a su casa, pero no antes sin darle una advertencia y hacerlo sentir el cuerpo metálico de un arma que llevaba en su cinturón. «Hablé con los míos y les comenté lo que había pasado, y al día siguiente le dije a La’s que yo me iba, explicaba Cobo, nombrando a Chávez por su nombre indígena.

Advertisement

Turbado, Chávez decidió que también debía huir.

Dos años después, Chávez y Cobo se encuentran entre los millares de inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador a los que se les ha permitido la entrada a los Estados Unidos, ya que la administración de Biden anuló el programa de la era Trump, donde los solicitantes de asilo debían esperar respuesta a sus casos en México. Para la mayoría, el asilo es difícil de conseguir, ya que a los oficiales federales les cuesta abandonar las políticas llevadas por la anterior administración

En esta aglomeración de desesperación humana, ha sido fácil perder de vista las causas de este aumento de refugiados y la realidad de las personas atrapadas en él. Las historias de Chávez y Cobo pueden ayudar a resolver este grado de desconocimiento; ciertamente, esa es su esperanza.

Desde 1980, la gente ha tenido derecho a entrar en Estados Unidos, de forma legal o ilegal y solicitar asilo, un estatus que les permite permanecer en el país de forma legal y es otorgado por un juez a aquellos que escapan de la persecución por motivos religiosos, de raza, nacionalidad, opinión política o por ser miembro de un “grupo social concreto”, y que pueden demostrar que la opresión era en manos de un gobierno o de un actor que el gobierno no puede controlar.

Advertisement

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, su administración redujo drásticamente el número de casos de asilo que los oficiales podían procesar en un día, incentivó a los jueces a deportar a gente, y desarrolló tácticas legales para limitar quién podía calificar. Para enero de 2019, los funcionarios habían comenzado a implementar los controvertidos “Protocolos de protección al migrante “, conocido por sus siglas MPP en inglés o el programa “Quédate en México”, que permitía a los oficiales de los EUA deportar inmigrantes y refugiados que intentaban cruzar la frontera. Como resultado, surgieron tiendas de campaña de solicitantes de asilo en el lado mexicano, mientras los migrantes esperaban años la oportunidad de solicitar refugio.

RELACIONADO: Millares acampan en Guatemala debido a que México bloquea el paso a los inmigrantes.

Cuando Joe Biden asumió el cargo, comprometiéndose a adoptar un enfoque más humano a la inmigración, una de sus primeras gestiones fue poner fin a la iniciativa de la administración anterior, anunciando que su administración admitiría un estimado de 25.000 inmigrantes los cuales habían sido expulsados, siendo la mayoría de ellos de Cuba, Guatemala y Honduras. A partir de febrero, las personas que viajaban tanto solas como en familia, ya sea grandes o pequeñas, (algunas de los cuales esperaron hasta tres años en México), empezaron a cruzar en turnos por los puentes internacionales a ciudades fronterizas como El Paso para continuar con sus procesos de asilo.

Pero el hecho de que se les permita por fin pedir asilo al gobierno de EUA, no implica que lo vayan a recibir. Las condiciones requeridas para recibir asilo están casi inalcanzables, migrantes que huyen de la persecución y de la violencia de los cárteles de Centroamérica, rara vez ven que su petición es aceptada incluso antes de que Trump pusiera más trabas al asilo. La administración de Biden no parece tener mucha prisa para cambiar estas medidas tan restrictivas mientras las agencias de inmigración se enfrentan con un alto incremento del número de inmigrantes menores de edad que llegan a la frontera entre EUA y México sin la compañía de sus padres.

Advertisement

Los oficiales de Biden han mantenido bajo el número de refugiados. La vicepresidenta Kamala Harris, encomendada a solucionar el “problema de raíz” de la inmigración desde Centroamérica, se reunió la semana pasada de manera virtual con los líderes de Guatemala para hablar de cómo podrían mejorar las condiciones en su país para evitar que la gente emigre.

Chávez y Cobo, quienes fueron liberados de su detención por parte de la inmigración americana en febrero, pasaron 17 meses en Ciudad Juárez bajo el programa Quédate en México. Los casos de los dos líderes maya tocan prácticamente todos los aspectos del legado de la política exterior e inmigración de los Estados Unidos en la región latinoamericana, desde el patrocinio los dictadores paramilitares de Estados Unidos en su país hasta la inversión en algunas de las fuerzas de seguridad y proyectos de desarrollo que han continuado desplazando a miles. Por ahora, afirman que esperan continuar la defensa de las comunidades indígenas en Guatemala desde los Estados Unidos (si los EUA les permiten quedarse). Ellos están aquí por necesidad, no por preferencia.

Advertisement

RELACIONADO: Deportaciones de los EUA hacen incrementar los casos de COVID-19 en Guatemala.

“No buscamos una vida mejor”, nos dice Cobo desde su apartamento que comparte con Chávez, solo a unos metros de distancia más allá del muro fronterizo. “Ya la teníamos allí donde vivíamos”.

Chávez y Cobo prefieren usar sus nombres Ixil, La’s y Kaxh, respectivamente, en un vestigio de la era de conquista colonial, impone nombres españoles a los habitantes de las tres ciudades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, así como a docenas de aldeas remotas y otras villas del pueblo maya Ixil. En las escuelas, los niños Ixil son instruidos con la historia española pero no en la de su propia tierra “nombres de reyes y reinas, pero no los ríos que atraviesan la tierra Ixil y que sirven como nuestro suministro del agua”, afirmaba Cobo.

Nacidos en dos generaciones devastadas por la guerra, Chávez and Cobo forman parte de un amplio movimiento de activistas que trabajan para construir conciencia social (una memoria histórica colectiva), de las sangrientas batallas de la era de la Guerra Fría en Latinoamérica donde las regímenes autoritarios respaldados por los EUA se enfrentaban con las guerrillas izquierdistas y activistas. En Guatemala, este conflicto armado se prolongó durante 36 años y se libró en tierras mayas . Aproximadamente 200.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ascendencia Maya.

Chávez, un hombre de voz suave, complexión delgada y mirada solemne, tenía 6 años cuando las fuerzas militares saquearon su poblado en una serie de masacres contra los Ixil perpetradas por el General Efarín Ríos Montt. Las Tierras comunales fueron entregadas a los cafetaleros y propietarios privados. Él y su familia se escondieron en las tierras altas de las Cuchumatanes. Pero los soldados pronto persiguieron y ejecutaron a su padre, un activista maya forzado a trabajar en una plantación de café, dejando a Chávez y a su hermana 3 años mayor alejados de su madre. Los dos fueron retenidos en un campo militar hasta que monjas y sacerdotes de la iglesia católica los acogieron. En un documental sobre Ríos Montt titulado como “El Buen Cristiano”, un joven Chávez con vestimenta Ixil lleva a su hermana por los senderos brumosos de la montaña por donde su familia huyó de su tierra por primera vez.

RELACIONADO: Efraín Ríos Montt, 91, dictador guatemalteco condenado por genocidio.

“Vimos mucha muerte, así como casas en llamas, enfermos y ancianos ,” le cuenta, relatando como caminaron durante días a través de poblados devastados y buscaban comida. “Es bueno que conozcas esto, ya que es lo que vivimos.”

La pérdida y el derramamiento de sangre se habrían olvidado si no hubiera sido por Chávez , otros huérfanos y viudas de guerra, quienes recopilaron registros históricos del genocidio Ixil del 1982 y dieron voz a susupervivientes. Sus esfuerzos formarían parte de una demanda por endurecer el cumplimiento de la ley en Guatemala, erradicar con la corrupción en el gobierno y poner fin a la violencia contra las comunidades indígenas. Pero escuadrones de la muerte del ejército que perseguían a los campesinos allanaron el camino para la explotación por parte de los políticos sin escrúpulos y narcotraficantes que buscaban acabar esas esperanzas.

El movimiento alcanzó un momento cumbre en 2013, cuando Ríos Montt fue llevado a juicio acusado de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Chávez era uno de los muchos testigos claves maya Ixil que testificó, su voz se quebraba al recordar el doloroso reencuentro con su madre años más tarde.

“Mi hermana y yo, no creíamos que nuestra madre siguiera con vida,” afirmó, haciendo una pausa para recomponerse mientras las mujeres Ixiles en la audiencia se secaban las lágrimas de sus ojos.

Cobo, en aquella época era un hombre delgado y amigable de unos 25 años, había estado ayudando a Chávez y a los otros testigos a la sala del tribunal. Había sido criado en una instalación militar donde el gobierno guatemalteco había obligado a ciudadanos Ixiles tras la guerra civil y era parte de la siguiente generación de jóvenes activistas que luchaban contra la corrupción y la explotación de las tierras mayas. Pero una fuerte reacción de la derecha contra todos sus esfuerzos comenzó a afianzarse y y muchos negaron que el genocidio de 1982 hubiera ocurrido alguna vez. Para el año 2019, solo unos meses antes de que Chávez y Cobo huyeran, miles de activistas bloquearon las principales carreteras para pedir justicia para las comunidades indígenas, mientras la nación se asentaba al borde de una crisis institucional. Encabezaban la lista un legado de racismo y la explotación de tierras del pueblo maya, primero por los españoles, luego por los propietarios de las plantaciones de café, y ahora por corporaciones que buscan explotar minas y la construcción de plantas hidroeléctricas, según Giovanni Batz, un experto de la Universidad de California Davis).

Chávez ya planeaba huir al norte cuando Cobo le llamó ese mes de mayo. Varios hombres le habían apuntado con una pistola en su cabeza tres veces, una o dos veces llevándose evidencias de su organización activista. “Había presentado muchas quejas al ministro público y a la policía, pero llegó un momento donde no pude más”, afirmó Chávez.

Chávez y Cobo huyeron un día fresco en junio del 2019 y llegaron a la frontera entre los EUA y México en un viaje de más de dos semanas. Miembros de bandas mexicanas los amenazaron. La policía de México se quedó con su dinero y los acusó de racistas, tal y como se registra en una denuncia que presentaron en la delegación mexicana de los derechos humanos. En Ciudad Juárez, frontera entre Texas y México, fueron secuestrados por coyotes o contrabandistas, y retenidos durante días en un almacén sin techo y con escasa comida.

Cuando escaparon el 10 de julio, solicitaron la ayuda de organizaciones de los derechos humanos, quienes los ayudaron a solicitar a acogerse al plan de Quédate en México y les pusieron en contacto con un abogado. Se les negó la entrada al país dos veces, hasta que una serie de mensajes desde números desconocidos inundaron el teléfono de Cobo una noche, amenazandolos con muerte. Entre los siniestros estaba una foto con su nombre indígena (nombre que solo usan sus familiares y amigos) garabateado en una hoja de papel junto a unas balas de bronce.

“Llamamos al abogado y nos dijo que dejáramos todo y nos fuéramos, y así lo hicimos”, dijo Cobo. Cruzaron la frontera en noviembre y fueron detenidos en inmigración hasta que los pusieron en libertad en febrero.

Exiliados de Guatemala y los activistas Francisco Chávez Raymundo, izquierda, y Gaspar Cobo Corio en un puesto de voluntariado de abastecimiento de comida en El Paso, Texas, el 15 de abril de 2021. Esperaron en Ciudad Juárez de México durante 16 meses para conseguir asilo en El Paso, Texas. Christ Chavez For The Boston Globe

Pero en los Estados Unidos, a pesar de tener más razones que muchos, Chávez y Cobo están lejos de recibir asilo.

Desde enero de 2019 hasta enero de 2021, más de 71.000 casos de asilo fueron solicitados desde México bajo los Protocolos de Protección al Migrante, , la mayoría de gente de Honduras y Guatemala, según los documentos obtenidos del Departamento de Justicia por el Transactional Records Access Clearinghouse en la Universidad de Syracuse, que recopila y analiza los registros de inmigración.

De los más de los 41.700 casos completados o cerrados, solo el 1.6% (664 personas) recibieron asilo o se les dio refugio en los Estados Unidos. En 2017, por el contrario, los jueces otorgaron asilo al 40% de las solicitudes.

Las peticiones de MMP de Chávez y Cobo se encuentran ahora entre los 8100 casos activos que hasta ahora han sido procesados bajo la administración de Biden. Aún esperan la decisión final sobre su caso, el cual podría llevar años en los tribunales saturados. La primera audiencia de Chávez es en octubre; la de Cobo no es hasta agosto de 2022.

Es largo el camino que les espera a Chávez y Cobo para recibir asilo, incluso con una historia de persecución tan bien documentada por su origen étnico y actividad política, evidencia cuán difícil es para los habitantes de América Central el ser apto para asilo, incluso en los casos más extremos. Los jueces de inmigración a menudo requieren a los solicitantes que demuestren que su persecución fue dirigida por el gobierno, lo que puede ser difícil de demostrar para aquellos países latinoamericanos donde las líneas entre narcotraficantes y políticos se difuminan, o donde los gobiernos inestables a menudo son incapaces de proteger a sus habitantes de la persecución. Los abogados de derechos humanos están haciendo presión para una definición de asilo más clara, cosa que ampliará el número de solicitantes de dichos países, y también afirman que los Estados Unidos tienen gran parte de responsabilidad sobre la inestabilidad de estos países, por ello deberían sentirse con el deber de hacer más.

Chávez y Cobo tendrán que convencer a un juez de que las amenazas que recibieron provienen de personas vinculadas al gobierno y que fueron el resultado de sus actividades políticas, aunque ellos desconocen la identidad de todos sus atacantes.

Pero tienen fuertes argumentos ya que saben que el ejército estuvo detrás de los ataques, dijo Carlos Spector, abogado y cofundador de Mexicanos en Exilio, un grupo de buscadores de asilo mexicanos que ha trabajado durante mucho tiempo en una mejor definición de asilo para las personas que huyen de la guerra contra las drogas y la violencia.

“El caso es significativo”, añadió, “porque toca varios aspectos de la inmigración tanto fuera como dentro, empezando con una triple conspiración entre tres países para para expulsar a las personas y hacer que fracasen en el proceso de asilo”.

El exiliado guatemalteco, en el centro, Francisco Chávez Raymundo da la bienvenida a nuevos inmigrantes en los autobuses que los llevaran a su refugio en El Paso, Texas, el 15 de abril de 2021. Christ Chavez For The Boston Globe

Horas antes de irse con nada más que un par de mochilas hace dos años, Chávez y Cobo llevaron a sus hijos a la cama a dormir. Chávez dejo a seis, Cobo a tres. Aún no sabía que su mujer estaba en cinta de su cuarto hijo.

Chávez contiene las lágrimas recordando cómo creció sin un padre, y ahora sus hijos están pasando por lo mismo. Pero Chávez y Cobo están centrados en una misión más duradera. Continuaron compartiendo su historia en la red de transmisión Ixil de Guatemala. Esperan reunirse con miembros del Congreso para dar sus relatos de primera mano sobre cómo la seguridad se ha desplomado en su país y de cómo los esfuerzos de los EUA en ayudar a la región han fallado a las comunidades indígenas como la suya.

En días recientes, los dos se reunieron con abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes en un puente internacional en la ciudad de El Paso bajo el brillante sol del desierto, lejos del paraíso verde y exuberante que ellos llaman hogar. Dieron la bienvenida a nuevos inmigrantes provenientes bajo el MPP, ayudándoles con su equipaje y ofreciendo orientación, a la vez que se unían a los aplausos de “Bienvenidos a los Estados Unidos”. Es el tipo de bienvenida que hubieran deseado para ellos mismos.

Contacta con Jazmine Ulloa en jazmine.ulloa@globe.com o en Twitter: @jazmineulloa.

Read in English. | Leer en inglés.

Reach Jazmine Ulloa at jazmine.ulloa@globe.com or on Twitter: @jazmineulloa.