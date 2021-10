Ahora, está en el comité escolar, haciendo cambios que espera que abran las puertas a más padres como ella.

“Pensé que abogar por la escuela de mi hijo me haría vulnerable,” dijo Polanco en español desde su soleada cocina en un edificio de viviendas públicas de South Boston. “Pero luego lo hice. Y no me pasó nada... así que seguí adelante.”

Rafaela Polanco recibe a las mamás de la escuela primaria Blackstone. Suzanne Kreiter/Globe Staff

Polanco, de 45 años y ciudadana estadounidense naturalizada de la República Dominicana, fue nombrada miembro del Comité Escolar de Boston en julio, convirtiéndose en la primera persona en Boston, y se cree que es una de las pocas en todo el país, que requiere interpretación simultánea para formar parte de un consejo escolar. Las investigaciones demuestran que la representación es importante. Se espera que su presencia en el consejo proporcione a más familias desfavorecidas acceso a los materiales del distrito y las motive a participar más.

La presencia de latinos en los consejos escolares de California ha permitido una mayor inversión en edificios en los distritos de mayoría latina. También se ha demostrado que la diversidad racial y étnica en los comités escolares conduce a menos suspensiones.

“La representación no es simbólica,” dijo Brett Fischer, investigador postdoctoral del Laboratorio de Políticas de California de la Universidad de California, que estudió el impacto de la presencia de latinos en los consejos escolares sobre el gasto escolar. “Tiene un efecto real”.

La alcaldesa interina Kim Janey nombró a Polanco, con la esperanza de que garantice que las familias y los estudiantes que no hablan inglés “tengan información en tiempo real.” Casi la mitad de los estudiantes de BPS hablaban otro idioma antes de aprender inglés.

La experiencia de Polanco viviendo en viviendas públicas y organizando a las madres hispano hablantes también era importante para Janey. “Asegurarme de que las personas más afectadas por las decisiones del comité escolar estén representadas en ese órgano era muy importante para mí como alcaldesa de Boston,” dijo esta semana.

Pero el dominio del inglés no es lo único que distingue a Polanco de las docenas de abogados, ejecutivos y profesores que han formado parte del órgano en las dos últimas décadas. Polanco puede relacionarse con la mayoría de los padres de un distrito en el que casi dos tercios de los niños son económicamente desfavorecidos.

“Ella es la voz que faltaba en el comité,” dijo el miembro del Comité Escolar Michael O’Neill.

Jeri Robinson, que preside el comité, mostró su acuerdo. “Esperamos que la vuelvan a nombrar.” El mandato de Polanco termina el próximo mes con la elección de un nuevo alcalde de Boston.

La llegada de Polanco a Boston en 2015 parece casi tan improbable como su ascenso al comité escolar.

Después de perder a su marido en un accidente de moto en 2012, cuando su hijo Orlando tenía dos años, Polanco había empezado a recuperar su equilibrio. Estaba prosperando profesionalmente en Puerto Rico, donde era una de las mejores vendedoras de Honda en San Juan, ganando más de 100.000 dólares al año (Polanco se formó como abogada en la República Dominicana, pero no pudo ejercer en Puerto Rico, a donde se trasladó en 2009.)

Sin embargo, su estabilidad financiera dio un giro cuando su padre desarrolló una infección pulmonar en 2014 y no tenía seguro médico luego de mudarse a Puerto Rico seis meses antes. Polanco gastó todos sus ingresos en sus tratamientos. Los médicos de allí dijeron que no podían hacer nada más por él y que no sobreviviría a un viaje en avión a los Estados Unidos, pero Polanco se lo llevó de todos modos.

Polanco tenía un amigo en Gloucester que podía acogerlos brevemente. Los médicos de allí salvaron a su padre y sus padres encontraron un refugio para indigentes en esa ciudad. Polanco esperaba lo mismo, pero fue asignada a un refugio de la YMCA en la avenida Huntington de Boston.

De 2015 a 2018, Polanco sacó lo mejor de su pequeño apartamento. La YMCA tenía reglas estrictas sobre el tamaño de su televisión, cuándo podía usar la cocina común y quién podía visitarla. Orlando no podía entender por qué sus amigos no podían visitarlo.

Durante el tiempo que estuvo en el refugio, Orlando fue asignado a preescolar en la escuela primaria Blackstone en el South End. Polanco se sintió aliviada de que su maestra hablara español.

“No sabía nada del sistema y ella me orientó,” dijo Polanco. “Me dijo: ‘No estás sola. Aquí hay otros padres como tú y esta va a ser tu comunidad.’”

Polanco siguió su consejo y comenzó a asistir a las reuniones de padres en la escuela. “Recuerdo haber visto a esta mujer vibrante y dinámica, levantando la mano y hablando e inspirando a otros padres a la acción,” dijo Ariel Branz, quien en 2015 había comenzado a organizar a los padres de Blackstone para los Programas Juveniles de St. Stephen’s, una organización sin fines de lucro del South End que ofrece programas después de la escuela para los estudiantes de BPS.

“Como organizador, siempre estás buscando líderes... y pensé, ‘Vaya, eso es un líder.’”

Branz recurrió inmediatamente a Polanco para que organizara a los padres de Blackstone durante las horas en que ella no trabajaba en una lavandería.

Branz y Polanco se enteraron de que los padres se sentían alienados en las escuelas de sus hijos por el idioma, la clase socioeconómica o su raza. Al mismo tiempo, les molestaban los estereotipos de la sociedad que tachan a los padres latinos y negros de “poco participativos” o “malos,” cuando el problema que ven es que las escuelas no se construyeron para incluirlos; los campus no suelen emplear personal que hable su mismo idioma ni proporcionar intérpretes.

Rafaela Polanco organiza y capacita a las madres para trabajar en las aulas BPS. Suzanne Kreiter/Globe Staff

St. Stephens puso a prueba un programa en 2017 para construir la confianza entre los padres y las escuelas haciendo que los cuidadores (en su mayoría madres y algunas abuelas) trabajaran dentro de un aula dos horas al día todos los días.

Ese mismo año, Polanco formó parte del primer grupo de padres que pasó por el programa de padres mentores y trabajó en el aula de preescolar de Dana Griswold para alumnos con necesidades especiales, incluidos niños no verbales.

Griswold recuerda que Polanco se sorprendió de la cantidad de dinero propio que los maestros gastaban en sus aulas y de que el trabajo a menudo incluía el entrenamiento para ir al baño de los niños de tres a cinco años. Polanco se avocó a hacer todo lo que se le pedía, dijo Griswold.

“Era mi mano derecha,” dijo Griswold.

Al pasar todas las mañanas en el Blackstone durante más de un año, Polanco se dio cuenta de algunos de los retos de la escuela. Construido en 1975, el Blackstone era un edificio de concepto abierto destinado a fomentar la colaboración entre las clases, pero sin paredes y puertas, los estudiantes no podían concentrarse y era difícil para los profesores mantenerlos seguros, dijo Griswold.

Al mismo tiempo, el Blackstone se enfrentó a un déficit presupuestario de más de 400.000 dólares, porque estaba dejando el estatus de “cambio,” una designación especial del estado que dedica recursos adicionales a las escuelas de bajo rendimiento. La escuela tendría que recortar dos puestos del personal de educación especial junto con un consejero y un programa de natación, entre otros servicios.

Polanco movilizó a los padres y les enseñó los retos de la escuela.

“Nuestras familias realmente confiaron en ella y los profesores creyeron en ella,” dijo Griswold.

Los esfuerzos de Polanco funcionaron; más de un centenar de padres y profesores inundaron el comité escolar, oponiéndose a los recortes e impulsando al comité escolar a dar marcha atrás en algunos puestos y servicios cruciales. Además de evitar la disminución de servicios, el distrito también propuso gastar 5 millones de dólares para construir paredes y puertas en el Blackstone; sin embargo, el proyecto se estancó después de que los consultores determinaran que sería más complicado de remodelar de lo esperado.

Ahora Polanco está a cargo del programa de padres mentores, que se ha ampliado a Orchard Gardens, de preescolar a 8vo grado, en Roxbury y el Hurley, de preescolar a 8vo grado, en el South End.

Después de que dos representantes latinas en el comité escolar dimitieran este verano luego de la publicación de textos de contenido racial que se enviaron entre sí en una reunión escolar, Janey hizo un llamamiento a los residentes para que se propusieran a sí mismos para ocupar los puestos. A pesar de su éxito, Polanco era reacia a presentarse, según sus amigos.

“Le preocupaba su inglés y pensaba que no la elegirían,” dijo en español Janet Muñoz, antigua organizadora de St. Stephen’s. “Pero sabía que la elegirían. Las escuelas públicas de Boston necesitan gente como Rafa.”

El mandato de Polanco en el comité escolar termina cuando Janey deja el cargo el 16 de noviembre y un nuevo alcalde elegido nombra a sus propios sustitutos para los dos puestos. Polanco vuelve a presentar su candidatura para formar parte del comité y espera que se la vuelvan a nombrar.

Sin embargo, incluso durante sus cuatro meses de mandato, la presencia de Polanco en el comité ya ha cambiado algunas ideas entre sus miembros.

Polanco ha compartido sus propias percepciones del comité escolar, como alguien que a menudo habla durante la parte de comentarios públicos de las reuniones. Durante mucho tiempo, no entendía por qué el comité nunca respondía a los padres, estudiantes y profesores que testificaban y a veces se emocionaban. “Me preguntaba si realmente estaban escuchando,” les dijo.

Los comentarios impresionaron a Robinson, que asumió la presidencia en julio, y ha empezado a pensar en las limitaciones de los comentarios públicos como “comunicación unidireccional.”

“Tengo la esperanza de que podamos hacer un cambio,” dijo Polanco. “Si no, la gente dejará de creer en el sistema.”

Rafaela Polanco (centro, en chaqueta azul claro) recibe mujeres de la escuela primaria Blackstone. Suzanne Kreiter/Globe Staff

