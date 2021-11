El sistema escolar de Boston se ha quedado muy atrás al satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes que aprenden inglés, y casi el 60% no recibió suficiente instrucción especializada este otoño. A los inmigrantes y otros estudiantes que aprenden inglés no se les asignaron las clases adecuadas —ni se les asignó un maestro certificado durante el tiempo suficiente— a la tasa más alta en siete años, según los documentos obtenidos por el Globe.

Advertisement

La falta de servicios adecuados se suma a los desafíos que muchos de los 6,200 estudiantes afectados han experimentado durante la pandemia, marcados por dificultades para acceder al aprendizaje en línea desde casa cuando las escuelas se cerraron. Y todo esto ocurre en medio de una gran turbulencia en la dirección de los programas para aprendices de inglés del distrito, que han sido dirigidos por al menos cinco personas diferentes desde que la superintendente Brenda Cassellius comenzó su mandato hace poco más de dos años.

Los crecientes problemas del distrito con su programa para aprendices de inglés están frustrando a muchos padres, estudiantes y defensores. El sistema escolar de Boston ha estado operando bajo acuerdos de conciliación con los departamentos de Justicia y Educación de los EE. UU. desde 2010, después de que estos organismos descubrieron que el distrito estaba violando los derechos civiles de los estudiantes porque sus métodos de evaluación omitieron a miles de estudiantes que carecían de dominio del inglés, y el distrito no brindó instrucción especializada a los estudiantes que ya habían sido clasificados como aprendices de inglés.

Advertisement

“Todo es muy preocupante”, dijo Roger Rice, director ejecutivo de Multicultural Education Training and Advocacy, Inc., una organización nacional sin fines de lucro que supervisa el trato equitativo de los aprendices de inglés en Boston y otros sitios. “Lo que no entiendo es por qué disminuiría el número de niños que reciben servicios adecuados”.

Los líderes del distrito culpan a la pandemia de impedir que los educadores pudieran evaluar a los estudiantes el año pasado para colocarlos en las clases correctas, de la escasez de personal que ha privado a los estudiantes de los servicios, así como de la rotación en el departamento que supervisa la educación de los aprendices de inglés, según un informe del distrito al Departamento de Justicia.

BPS no respondió a preguntas sobre los documentos ni proporcionó más explicaciones sobre la disminución significativa de estudiantes atendidos.

Dashary Martínez, de once años, a la derecha, jugando con su amiga después de clases. Jessica Rinaldi/Globe Staff

Dashary Martínez, de once años, se mudó a Boston desde la República Dominicana en julio de 2020. Durante la evaluación de sus habilidades en inglés cuando se inscribió en la escuela ese mes, pudo responder su nombre y color favorito, pero simplemente negó con la cabeza en las otras tres preguntas del examen de evaluación en línea.

Comenzó su educación estadounidense en línea. La mejor parte del cuarto grado virtual en Blackstone Elementary School fueron las sesiones de grupos pequeños en las que Dashary trabajó en la pronunciación. “Aprendí un poco”, dijo en español. “Pero me gustaría aprender más”.

La ley estatal y federal requiere que los inmigrantes como Dashary sean evaluados cada año para medir su dominio del inglés. La prueba generalmente se administra en la primavera para medir lo que los estudiantes aprendieron ese año escolar. Pero en el año escolar pasado, aunque Dashary regresó a las clases presenciales en abril, ella y su madre dicen que nunca le hicieron la prueba.

Advertisement

“Mi temor es que no avanzó el año pasado, ya que toda la instrucción fue de manera remota”, indicó Danilza Martínez, sentada en un patio de juegos de South End mientras Dashary y una compañera de la escuela jugaban con muñecas. “No puedo hablar con la maestra, porque solo habla inglés. Así que no sé cómo va su aprendizaje este año, qué metodología están usando, nada”.

Danilza Martínez tomando de la mano a su hija de once años, Dashary, mientras caminaban juntas a casa. Jessica Rinaldi/Globe Staff

Dashary se encuentra entre los casi 6,000 estudiantes que no han sido evaluados este año para determinar qué servicios e instrucción necesitan. (El número podría ser aún mayor, porque el informe de BPS solo incluyó a 10,587 estudiantes de aproximadamente 15,000 aprendices de inglés en el distrito).

Sin resultados de evaluaciones actualizados que muestren el dominio del inglés de Dashary, no está claro cómo las escuelas la asignaron a ella y a otros estudiantes a las clases este año, y esto explicaría por qué muchos de los estudiantes de Boston no reciben la instrucción especializada adecuada de un maestro calificado.

La proporción de estudiantes que recibieron los cuatro componentes (tiempo suficiente, tipocorrecto, un maestro calificado y aprendizaje con los estudiantes adecuados) se redujo al 41% de un 65% el año pasado.

Advertisement

La falta de evaluaciones el año pasado es un problema a nivel nacional, con alrededor de un 30% menos de estudiantes que realizaron uno de los principales exámenes estandarizados que miden la capacidad con el idioma inglés y el examen utilizado en Boston. La prueba generalmente se administra en la primavera, y se debe realizar en persona, incluso en distritos que imparten clases de forma remota.

Pero los estudiantes de todo el país que lograron tomar la evaluación mostraron una disminución en las habilidades de inglés, particularmente en el habla, en comparación con el 2019 y 2020. En Boston, los estudiantes que lograron un progreso general se redujeron al 19% del 44% del año anterior.

Para compensar a los estudiantes que no tomaron la evaluación el año pasado, los directivos del distrito de Boston dicen que, alternativamente, están usando un examen de evaluación simple para determinar los niveles de competencia de los estudiantes, pero los defensores argumentan que no medirá la capacidad de un estudiante con ningún matiz.

Pero los problemas de Boston van más allá de las evaluaciones. Incluso si los educadores evalúan a todos los estudiantes y determinan lo que necesitan, el distrito está enfrentando importantes desafíos de personal que podrían impedirle brindar instrucción especializada con un maestro calificado a los estudiantes que están aprendiendo inglés.

El distrito aún está intentando contratar a 30 maestros de inglés como segundo idioma, según una carta enviada al Grupo de Trabajo para Aprendices del Idioma Inglés, un grupo creado por el Comité Escolar en el 2009 con el fin de brindar orientación sobre las políticas relacionadas con los estudiantes que aprenden inglés.

Advertisement

“Reconocemos que nuestras escuelas en todo el distrito enfrentan una escasez de personal… Continuaremos ampliando nuestra estrategia de contratación”, se lee en la carta. No está claro por qué el distrito pareció publicar las vacantes en septiembre y octubre, después de que comenzó el año escolar.

La falta de personal ha afectado a las escuelas en todo el país, ya que muchos educadores querían tomarse un descanso de la enseñanza o aprovechar las nuevas oportunidades creadas por una avalancha de fondos de ayuda federal para las escuelas.

La falta de personal también puede explicar por qué el distrito no puede dar cuenta de aproximadamente 2,000 aprendices de inglés, ya que no hay datos sobre ellos en el sistema de información estudiantil centralizado del distrito. “Tenemos uno de los niveles más bajos de cumplimiento de registro de datos en los últimos 6 años”, se lee en la carta del distrito al grupo de trabajo. El distrito está trabajando con las escuelas para abordar la “raíz” del problema, según la carta.

La inestabilidad en el departamento de la oficina central que brinda instrucción y apoyo a los aprendices de inglés puede haber complicado la capacidad del distrito para contratar, supervisar el cumplimiento con el Departamento de Justicia y reformar la educación para los aprendices de inglés tras una ley del 2017 que esencialmente revirtió una iniciativa de los votantes que obligaba la instrucción exclusivamente en inglés.

Si bien el distrito ha creado recientemente un programa de inmersión del idioma en criollo haitiano y vietnamita, y planea iniciar otros más, BPS ha avanzado poco en la satisfacción de la demanda de los padres de más programas bilingües, donde los estudiantes aprenden a tiempo parcial en otro idioma. Los directivos del distrito han dicho que su objetivo es aumentar la instrucción en el idioma nativo para más aprendices de inglés, no solo los que están en programas de dos idiomas, pero no han establecido un plan para hacerlo.

La frecuente rotación entre los administradores que dirigen el departamento puede ser parte del problema. La superintendente asistente más reciente de la Oficina de Aprendices de Inglés, Aketa Narang Kapur, asumió el cargo el mes pasado.

“La Oficina de Aprendices de Inglés ha experimentado cambios significativos en la dirección a lo largo de los años, así como escasez de personal últimamente, lo que ha disminuido la capacidad de apoyo a las escuelas”, decía la carta de la oficina central al Grupo de Trabajo para Aprendices del Idioma Inglés.

Los defensores también han expresado su preocupación sobre la decisión de una política de BPS —descrita en el informe de Boston del 15 de octubre al Departamento de Justicia— para trasladar a la educación general a los aprendices de inglés que obtuvieron un puntaje de tres durante dos años consecutivos en las evaluaciones de dominio del inglés. (En una escala del uno al cinco, uno es el menos competente y cinco el más).

Según el acuerdo con el Departamento de Justicia, los estudiantes de nivel tres tienen derecho a recibir una hora al día de instrucción especializada en lectura y escritura, pero el informe de Boston no indica cómo estos estudiantes recibirán servicios especiales.

En respuesta, Suzanne Lee y Ernani DeAraujo, copresidentes del Grupo de Trabajo para Aprendices del Idioma Inglés, escribieron a Cassellius pidiendo un cambio. “Nos preocupa que lo que se describe pueda ser simplemente un”vertido” de estudiantes a la educación general… La educación general no es el entorno adecuado para los estudiantes de [nivel tres]”.

Bianca Vázquez Toness can be reached at bianca.toness@globe.com. Follow her on Twitter at @biancavtoness.