Winners of the 2022 Massachusetts Scholastic Art Awards

HM .... Honorable Mention

ACTON

ACTON BOXBOROUGH REGIONAL HIGH SCHOOL — Joy Wang (SK), Theresa Nintzel (HM), Yin Hu (2SK), Yuhong Tian (GK, HM), Zara Lawrence (GK). RAYMOND J GREY JR HIGH SCHOOL — Rachel Zhang (2HM).

AMHERST

AMHERST REGIONAL SENIOR HIGH SCHOOL — Adea Turku (SK), Anya Khashu (HM), Diego Lopez (HM), Henry Webster (SK), Noa Chambers (SK), Quinn Schein (GK), Tamar Brann (GK), Tychon Tkachenko Coggeshall-Burr (HM), Zack Dixon (HM).

ANDOVER

ANDOVER HIGH SCHOOL — Abigail Clement (GK), Aislinn Cantin (HM), Amanda Oltman (SK), Brandon Nguyen (2HM, SK), Cindy Chen (HM, GK), Derrick Mei (HM), Grace Jungmann (SK), Jingyi Kang (SK), Lily Gregoire (HM, 2GK, SK), Piper Houston (HM), Rachel Chen (GK), Shreya Godhani (GK, HM), Shruthi Saravanan (SK). GREATER LAWRENCE TECHNICAL SCHOOL — Emely Herrera (HM). PHILLIPS ACADEMY — Abigail Cheng (2HM), Alicia Zhang (GK), Arim Lee (SK), Aviva Cai (SK), Bryan Chyu (SK, GK, HM), Caroline Shen (HM), Daniela Velasquez (SK), Emily Boon (GK), Emily Xia (2SK, 3HM), Erin Kim (7HM, 3GK, 5SK), Heyon Choi (HM, SK), Inti Stephenson (GK), Jaden Chyu (2HM, GK), Jessica Xu (2GK), Jiyoon Kim (GK, SK), Joy Kim (3SK, 2GK), Kexin Guo (HM), Maggie Qi (SK), Sadaqat Omar (SK), Stanley Hao Wen Yu (2SK, HM), Vanessa Fan (3HM, 2SK), Vera Zhang (SK), William Yoon (2SK), Yanchen Lu (HM, GK, SK), Zile Xiao (2SK), Zora Warren (HM). PIKE SCHOOL — Julia Song (HM), Maggie Shu (GK), Nina Torrens (SK), Sean Kim (HM).

Get The Big To-Do Your guide to staying entertained, from live shows and outdoor fun to the newest in museums, movies, TV, books, dining, and more.