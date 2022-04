Winners of the 2022 Massachusetts Scholastic Writing Awards

HM .... Honorable Mention

ABINGTON

ABINGTON HIGH SCHOOL — Amaya Turner (HM).

ACTON

ACTON BOXBOROUGH REGIONAL HIGH SCHOOL — Mei Teng Shao (SK). RAYMOND J GREY JUNIOR HIGH SCHOOL — Tina Li (HM).

ANDOVER

ANDOVER HIGH SCHOOL — Tessa Barcelo (3HM, 3GK, SK), Grace Jungmann (HM), Harry Foster Merrill (HM), Mercedes Sensinger (HM), Madeline Shin (SK). PHILLIPS ACADEMY — William Boo (SK, GK), Kelly Bu (SK), Adya Chatterjee (4GK, AV, HM, SK), Angela Chen (2SK), Seongha Choi (5HM), Parima Choophungart (HM), Elena Dainora Cohen (HM), Hannah Dastgheib (4SK), Isabelle Dastgheib (HM), Henry Dinges (SK), Sophia Eno (2SK), Vanessa Fan (HM), Michelle Fang (2HM), Elyse Goncalves (HM), Xuanhong Guo (2HM), Alice He (HM), Michael Hlavaty (4HM), Audrey Hsieh (SK), Chelsea Hu (GK, SK ), Jonathan Jin (HM), Yifei Jin (3GK, 2SK, HM), Erin Kim (2GK, HM, 4SK), Laerdon Kim (HM), Ralph Lam (3HM), Arim Lee (3SK, 5GK), Jaeho Lee (SK), Hope Nardone (HM), Ethan Qi (GK), Athena Rhee (GK), Natalia Salinas (HM), Danielle Sarno (HM), Caroline Shen (HM), FangHao Shen (2SK, GK, HM), Daniel Son (HM), Ariana Velasquez (HM, 2SK), McKenzie Williams (SK), Peike Wu (2SK, 4HM, 2GK), Zile Xiao (2HM), Muxin Yao (GK), Tina Zeng (2SK, HM, GK), Valencia Zhang (2SK, GK, HM), Angeline Zhao (HM). PIKE SCHOOL — Julia Song (GK, HM), Nina Torrens (2HM), Cindy Yang (SK), Pearl Yu (GK).

