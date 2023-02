¿Dónde está Reina Carolina Morales Rojas?

La alerta pública sobre la desaparición de Reina, quien presuntamente fue vista saliendo de una camioneta plateada en Somerville esa noche, no fue emitida sino hasta el 12 de enero, más de un mes después. Cuando escribí sobre Reina el mes pasado, no había casi nada de cobertura en los medios sobre su desaparición, un claro contraste con la manera en que otros casos de personas desaparecidas han sido cubiertos últimamente.

Advertisement

Según Alicia, no ha habido actualizaciones en el caso de Reina, lo cual es extremadamente frustrante para ella, los familiares de Reina y los activistas locales, quienes han organizado vigilias para difundir el caso. La alcaldesa de Boston Michelle Wu y el comisionado de la policía de la ciudad Michael Cox se reunieron con Alicia a través de Zoom el lunes pasado. La reunión se llevó a cabo luego de que una reunión inicial entre la policía y Latinos Unidos en Massachusetts, una organización sin fines de lucro que ha apoyado a la familia de Reina, generó controversia después de que la policía le negara entrada a la reunión a dos abogadas de la organización “Lawyers for Civil Rights”.

Get Today in Opinion Globe Opinion's must-reads, delivered to you every Sunday-Friday. Enter Email Sign Up

Durante la reunión con Wu, “la policía se comprometió a llegar hasta el final. También me dijeron que desde el primer día han estado trabajando día y noche para encontrar a Reina”, dijo Alicia. “Pero siento una indignación muy fuerte porque pasan los días y no tenemos respuestas sobre lo que pasó”, añadió con voz entrecortada por la emoción. “Los niños [de Reina] me preguntan a diario y a cada momento, ¡¿dónde está mi mamá?!”

Advertisement

Hay otra pregunta urgente: ¿Por qué esperó tanto tiempo la policía en hacer pública la desaparición de Reina? Lucy Pineda, directora ejecutiva de LUMA, dijo que ella preguntó eso dos veces durante la reunión con Wu y Cox. “La policía decía lo mismo: que han estado investigando desde el día que fue reportada como desaparecida, el 28 de noviembre”, dijo Pineda.

El Departamento de Policía de Boston ha reconocido que pudo haber alertado al público antes. Ya que “nuestros esfuerzos estaban enfocados en localizarla, nuestro equipo investigativo lamentablemente no compartió la información públicamente sino hasta el 12 de enero”, dijo la policía a través de un comunicado.

En una entrevista, Wu me dijo que ella ha estado investigando a fondo el retraso. “Lo que sé es que cuando una persona es designada oficialmente como desaparecida … hay varias cosas que el departamento de policía de Boston realiza para investigar”. Eso incluye interrogatorios directos y conversaciones con personas allegadas a la víctima y con individuos en el área donde la persona fue vista o vista por última vez, añadió la alcaldesa. Pero hacer pública la desaparición de una persona también es parte del proceso, lo cual no ocurrió en el caso de Reina de manera oportuna.

Wu admitió que actualmente no existe una política oficial en el departamento de policía acerca de cuándo se debe hacer público el caso de una persona desaparecida. Además, las alertas públicas generalmente no son traducidas a otros idiomas aparte del inglés, dijo Wu. Esas son fallas que deben ser corregidas. “Tenemos que evaluar nuestros procedimientos en general [para determinar] cuándo se hace un llamado público”, dijo Wu.

Advertisement

En general, cuando una persona de edad mayor, un niño o un joven menor de edad se pierde, las autoridades a veces organizan búsquedas de emergencia o emiten una Alerta Amber en caso de niños e infantes. En algunos casos, la persona puede haber desaparecido voluntariamente. Pero Alicia, desde el día que su hermana desapareció, ha insistido en que Reina nunca lo hubiera hecho a propósito.

En efecto, según Tom Nolan, quien perteneció a la fuerza policial de Boston por 27 años antes de retirarse, las circunstancias alrededor de la desaparición de Reina – específicamente, el hecho de que sus familiares reportaron que Reina pasó de comunicarse diariamente a no tener ninguna comunicación con ellos – les debería indicar a las autoridades que algo malo le pudo haber ocurrido. “Y de que cabe la posibilidad que esta mujer pudiera haber sido víctima de un crimen violento”, dijo Nolan.

Es por eso que el retraso de la policía en avisarle al público de la desaparición de Reina requiere una investigación independiente de la manera en que la policía manejó su caso inicialmente. Alicia se acuerda de una llamada con un oficial de la policía de Boston en diciembre que fue particularmente frustrante y que la dejó a ella y a los hijos de Reina desconsolados.

Advertisement

“Un detective que no recuerdo el nombre me dijo, ‘no tenemos pistas, solo esperar que ella se ponga en contacto con ustedes y entonces auxiliarla’,” dijo Alicia. (Los hijos de Reina recibirán asistencia psicológica gratis gracias al gobierno de El Salvador).

Todos los bostonianos debemos estar muy indignados por la falta de conferencias de prensa donde se le puede pedir al público pistas sobre la localización de Reina. Su caso plantea interrogantes sobre la respuesta policial cuando se reportan personas como desaparecidas, las cuales afectan profundamente la confianza pública en la policía. Simplemente no se le deben dar al público diferentes cantidades de información cuando una persona desaparece. Es por ello que la nueva agencia “Office of Police Accountability and Transparency” pudiera indagar cómo la policía de Boston dirigió el caso desde el principio.

Si usted tiene información sobre la desaparición de Reina Carolina Morales Rojas, puede llamar a la línea de información anónima “CrimeStoppers” al 1-800-494-TIPS / 1-800-494-8477 o enviar un texto con la palabra “TIP” al 27463 (CRIME).

Marcela García es columnista de opinión del Boston Globe. Envíe sus comentarios a marcela.garcia@globe.com. Sígala en Twitter @marcela_elisa y en Instagram @marcela_elisa.





Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her on Twitter @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.