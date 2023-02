Sin respuestas a tres meses de la desaparición de Reina Carolina Morales Rojas

Imagínese que una hermana suya desaparece en el extranjero, en un país a más de 2,200 millas de distancia de donde usted vive. Imagínese que usted no habla el idioma de ese país. Imagínese también que usted no puede viajar a tal país.

¿Qué tan furiosa e impotente se sentiría usted?

En ese triste predicamento se encuentra Alicia Morales Rojas, cuya hermana, Reina Morales Rojas, desapareció el fin de semana después del Día de Acción de Gracias, o hace 90 días. Reina, una madre soltera que vino a los Estados Unidos justo después del Día de las Madres el año pasado, fue presuntamente vista por última vez el 26 de noviembre subiéndose a una camioneta plateada en East Boston, donde ella vive. Posteriormente fue dejada en Somerville. Las hermanas son muy unidas y solían comunicarse a diario.

Hay varios factores que complican el caso de Reina. Uno de los más prominentes es el hecho de que le tomó más de seis semanas al Departamento de Policía de Boston alertar al público sobre la desaparición de Reina. Hasta ahora, la policía no ha explicado las razones de dicho retraso; solamente han dicho que como sus “esfuerzos estaban enfocados en localizarla, nuestro equipo investigativo lamentablemente no compartió la información públicamente hasta el 12 de enero”, según un comunicado de prensa de la policía enviado por Mariellen Burns, la jefa de comunicaciones de la policía de Boston.

Escuche a Alicia Morales Rojas hablar sobre la desaparición de su hermana Share Reina Carolina Morales Rojas fue vista por última vez el 26 de noviembre. Su hermana Alicia conversó con la columnista Marcela García.

Además se encuentran los obstáculos que la familia de Reina ha encontrado al abogar por ella. Reina, como muchos inmigrantes en Boston, no tenía familiares viviendo en esta área. Fue el novio de Reina y otro amigo de ella quienes acudieron a la estación de policía de East Boston a reportarla como desaparecida. Alicia me dijo en una entrevista que ella hubiera viajado a Boston ese mismo día pero que no tiene visa estadounidense. Además, existe una barrera lingüística ya que Alicia no habla inglés.

“Siento mucha impotencia, a toda hora”, me dijo Alicia en una entrevista realizada en español. Es un sentimiento con el cual muchos inmigrantes se pueden identificar. En la mayoría de los casos de personas desaparecidas, un familiar cercano suele ser quien avisa a los medios o quien se presenta en la estación de policía demandando respuestas y actualizaciones del caso. Pero sin duda alguna, la policía no tiene que ser presionada para hacer su trabajo. Las autoridades no deben requerir cabildeo local por parte de los seres queridos de una persona que se encuentra perdida para buscarla, ni tampoco los medios de comunicación para darle cobertura.

Los oficiales de la policía de Boston le siguen diciendo a Alicia lo mismo: que están trabajando día y noche para encontrarla, según me dijo ella. “Si eso es así, ¿dónde están los resultados?” Alicia dijo que el 31 de enero habló por teléfono con el detective encargado del caso de Reina, quien habla español y es de origen latino. “Desde entonces, me contestó hasta hace tres días. Pero no hay información concreta del caso. Me dijo, señora, usted tiene que entender que por ser una investigación activa no podemos darle más información. Y yo le dije, ‘OK, yo entiendo eso. Pero a nosotros, ¿quién nos entiende?’”

Otro oficial de la policía de Boston que también habla español ha estado en contacto irregular con Alicia, según me dijo, pero un poco más frecuentemente que el detective. Dicho oficial le dijo recientemente que lo dejara de llamar y que solo le enviara textos por WhatsApp. Burns, por su parte, reconoció la frustración que debe causar el hecho de que el departamento no pueda “proveer detalles personales relacionados con el caso” pero que la policía de Boston se comunica a menudo por texto y llamadas telefónicas con la familia de Reina a través de WhatsApp. Y añadió, “nadie de nuestro lado ha indicado preferencia alguna por llamadas o texto”.

Aquí es donde pudiera entrar la “Office of Police Accountability and Transparency”, una entidad pública de supervisión civil relativamente nueva. Stephanie Everett, directora ejecutiva de la entidad, dijo en una entrevista que su autoridad investigativa es limitada. Por ejemplo, la agencia no lleva casos criminales, y tampoco puede “analizar casos cuando hay investigaciones abiertas involucradas”, dijo Everett. Sin embargo, la agencia sí puede evaluar normas y procedimientos del departamento de policía cuando se cuestiona si el departamento actuó de acuerdo a sus propios protocolos o no. En casos de personas desaparecidas, las reglas vigentes de la policía de Boston permiten cierta discreción para elegir el momento oportuno de anunciar información al público. Adicionalmente, Everett dijo que la agencia analizará “maneras de fortalecer” dichas reglas y procedimientos a seguir en casos de personas desaparecidas.

Latinos Unidos en Massachusetts (LUMA) organizó una vigilia el 13 de febrero en honor a Reina Morales Rojas afuera de la nueva estación de policía de East Boston. Lucy Pineda/LUMA

En gran manera, ha dependido de la activista local Lucy Pineda y su organización, Latinos Unidos en Massachusetts, el generar conciencia sobre la desaparición de Reina y presionar a las autoridades. El 26 de febrero, Pineda estará realizando otra vigilia frente a la nueva estación de policía de East Boston. “No estamos pidiendo mucho”, dijo Pineda. “¿Por qué la policía no puede hacer una conferencia de prensa pública? No afectaría el caso y más gente podría enterarse de la desaparición de Reina”.

Este paso además contribuiría a generar confianza en las autoridades por parte de los miembros de la comunidad inmigrante. Y eso es lo que se encuentra en el centro de este caso: la desconfianza en la policía. Otro paso para remediar esa desconfianza requeriría que la policía de Boston ofreciera una explicación coherente para justificar la falta de comunicación pública por tanto tiempo después de que Reina fuera reportada como desaparecida. La comunidad inmigrante merece una reafirmación de que sus tragedias son tan importantes como cualquier otra.

Si usted tiene información sobre la desaparición de Reina Carolina Morales Rojas, puede llamar a la línea de información anónima “CrimeStoppers” al 1-800-494-TIPS / 1-800-494-8477 o enviar un texto con la palabra “TIP” al 27463 (CRIME).

Marcela García es columnista de opinión del Boston Globe. Envíe sus comentarios a marcela.garcia@globe.com. Sígala en Twitter @marcela_elisa y en Instagram @marcela_elisa.

