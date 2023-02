Una inmigrante de East Boston está desaparecida desde noviembre. ¿Dónde está la cobertura constante de los medios?

Advertisement

Así que cuando Alicia no recibió respuesta a un texto que le envió a Reina el domingo después del Día de Acción de Gracias, a ella se le hizo muy extraño. Alicia intentó llamarla pero obtuvo su buzón de mensajes, según me dijo en una entrevista realizada en español. “Ella siempre tenía su celular prendido y cargado en caso de que hubiera una emergencia con sus hijos”. Ese mismo día, Alicia le preguntó a su mamá si había sabido algo de Reina. Cuando su mamá le contestó que no, Alicia supo que algo malo había pasado.

Reina Carolina Morales Rojas ha estado desaparecida desde entonces. La inmigrante de 41 años, quien no tiene familia en el área, presuntamente fue vista por última vez, de acuerdo a las autoridades, la noche del sábado 26 de noviembre subiéndose a una camioneta plateada cerca de su casa en East Boston. Posteriormente, Reina se bajó de la camioneta en la calle Allston en Somerville.

Si usted se acaba de enterar de la desaparición de Reina, únase al club.

Durante casi todo el mes de enero hubo una constante cobertura en los medios de comunicación, locales y hasta nacionales, de Ana Walshe, una madre afluente de raza blanca y de origen serbio quien desapareció en Año Nuevo. En ese caso, la policía hizo pública la búsqueda de Walshe solo algunos días después de que ella fuese vista por última vez. En cambio, en el caso de Reina – quien fue reportada como desaparecida a finales de noviembre por su novio David Platero y el dueño de la casa donde vivía, Francisco Magaña, en la estación de la policía en East Boston – la policía no anunció al público su desaparición sino hasta el 12 de enero.

Permítanme ahora abordar el tema del “síndrome de la mujer blanca desaparecida”, un fenómeno que debatimos mucho públicamente cuando salen a la luz casos como el de Walshe. Pero no le dedicamos tiempo suficiente a debatir cómo combatir o rectificar la vergonzosa obsesión que este país tiene con solo ciertos tipos de víctimas – las que tienen privilegio. (Pude encontrar solo un medio de comunicación local que trató de dirigir nuestra atención colectiva a todas las mujeres que han desaparecido: MassLive publicó recientemente un artículo de 15 personas de color en Massachusetts que siguen sin ser encontradas).

Según Alicia, Reina vino a los Estados Unidos para trabajar y poder darles un mejor futuro a sus hijos. “Ella era madre y padre a la vez. Ella quería comprar un terreno y construir una casa para ellos, y quería matricularlos en un colegio privado”, dijo Alicia. Antes de mudarse, Reina trabajó como oficial de la policía municipal en Santa Ana. Aquí, ella trabajaba en el aeropuerto de Logan.

Mariellen Burns, la jefa de comunicaciones del Departamento de Policía de Boston, dijo en un comunicado que el departamento “ha estado trabajando para encontrar a la Sra. Morales Rojas desde que fue reportada como desaparecida a finales de noviembre” y que la policía de Boston ha estado colaborando con otras jurisdicciones como parte de la investigación, la cual describió como “muy activa”. Burns reconoció que la policía pudo haber hecho pública la desaparición de Reina antes, pero enfatizó que detectives del departamento y “miembros de nuestras unidades especializadas han entrevistado a varios individuos que conocen o están conectados con la Sra. Morales Rojas”, y les han dado seguimiento a todas las pistas hasta el momento.

Telemundo Nueva Inglaterra, la cadena de televisión en español, ha estado cubriendo el caso de Reina desde que la policía lo anunció al público, al igual que su cadena hermana NBC10. Así fue como Lucy Pineda, una inmigrante salvadoreña y activista local que dirige la organización sin fines de lucro Latinos Unidos en Massachusetts, se enteró de la desaparición de Reina. Pineda inmediatamente organizó a los miembros de LUMA para difundir ampliamente el caso. “Cuando le comenté a un reportero latino local de la desaparición de Reina, me dijo, ‘ah, seguro se fue con el novio’,” dijo Pineda.

Asistentes a la vigilia organizada por Latinos Unidos en Massachusetts el domingo 22 de enero en honor a Reina Morales Rojas, una inmigrante salvadoreña que ha estado desaparecida por casi dos meses. Marcela García

Los prejuicios raciales y misóginos alrededor del caso son imposibles de ignorar. Alicia me dijo que a pesar de que ella y otros familiares desde El Salvador han estado llamando a la policía de Boston constantemente pidiendo actualizaciones sobre el paradero de Reina, los oficiales raramente contestan y cuando lo hacen no tienen noticias. Burns, por su parte, dijo que la policía de Boston ha estado en comunicación constante con la familia de Reina. Pero Alicia me dijo que la policía no le hizo una entrevista larga y detallada sino hasta el 14 de enero. Es por esto que Pineda envió una carta con un tono fuerte a varias autoridades y funcionarios electos de Boston, incluyendo la oficina de la alcaldesa Michelle Wu, exigiendo más información sobre el caso de Reina. “¿Por qué no ofrecer una conferencia de prensa para decirnos lo que han hecho?” dijo Pineda.

¿Qué mensaje envía esa clase de indiferencia a los hispanos? ¿Cómo se supone que los miembros de comunidades de color en Boston confíen en la policía y se sientan seguros? Pineda convocó a una segunda vigilia en honor a Reina el 24 de enero afuera de la estación de policía de East Boston.

Para Teresa Mendez, una inmigrante salvadoreña que asistió a la primera vigilia organizada por LUMA el 22 de enero, era importante estar presente aun cuando no conocía a Reina. De hecho, la mayoría de las aproximadamente 30 personas que acudieron a la vigilia tampoco la conocían personalmente. “Estoy aquí para que la voz colectiva de nosotros los latinos se escuche más fuerte”, dijo Mendez. En efecto, si nosotros como latinos no le prestamos voz a la desaparición de Reina para reclamar justicia, ¿quién lo hará?

Si usted tiene información sobre la desaparición de Reina Carolina Morales Rojas, puede llamar a la línea de información anónima “CrimeStoppers” al 1-800-494-TIPS / 1-800-494-8477 o enviar un texto con la palabra “TIP” al 27463 (CRIME).

Marcela García es columnista de opinión del Boston Globe. Envíe sus comentarios a marcela.garcia@globe.com. Sígala en Twitter @marcela_elisa y en Instagram @marcela_elisa.

