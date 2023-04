Amigos y familiares de Reina Carolina Morales Rojas, desaparecida hace 5 meses, se aferran a la esperanza

Reina es la inmigrante salvadoreña de 41 años que desapareció el 26 de noviembre, el sábado después del Día de Acción de Gracias. Magaña renta el apartamento de dos recámaras por aproximadamente $1,200 al mes y él a su vez le alquilaba uno de los cuartos a Reina. “Ella era una persona muy trabajadora”, aseguró Magaña, de 55 años. Él mencionó que a veces ella hacía horas extra en la compañía donde trabajaba preparando comidas para aerolíneas cerca del aeropuerto Logan. A veces, según me dijo Magaña, ella salía por las noches con su novio, pero siempre regresaba a casa.

Francisco Magaña en el apartamento de dos recámaras que renta en Bennington Street en East Boston. Magaña a su vez le alquilaba uno de los cuartos a Reina Carolina Morales Rojas, una inmigrante salvadoreña que ha estado desaparecida por cinco meses. Pat Greenhouse/Globe Staff

Ese sábado por la tarde, la última vez que Magaña la vio, Reina estaba haciendo tortillas y hablando por videollamada con sus dos hijos y su hermana, Alicia Morales de Díaz, quienes viven en El Salvador. Reina le dijo a Magaña que iba a salir esa noche, pero no le comentó a dónde ni con quién y él no quiso entrometerse, según me dijo. Más tarde, Reina fue grabada por cámaras de seguridad saliendo del apartamento y subiéndose a un vehículo. El domingo a primera hora, Magaña se preocupó inmediatamente cuando vio la cama vacía de Reina, dándose cuenta de que ella no había regresado la noche anterior. “Yo dije, ‘¡¿qué pasó aquí?!’”

Cinco meses después, incluyendo una demora inaceptable de la policía de difundir una alerta oportuna de personas desaparecidas con la información de Reina, las autoridades siguen investigando qué le pasó a ella. Esto es lo que se sabe: la última locación de Reina fue Somerville, en donde el vehículo la dejó esa noche. Pero al Departamento de Policía de Boston le tomó 45 días avisarle al público que ella había desaparecido. En una entrevista con la cadena nacional de televisión PBS NewsHour hace un mes, se le preguntó a Victor Evans, superintendente adjunto de la policía de Boston, acerca de esta inusual tardanza. Fue desliz, afirmó el funcionario. “Como departamento de policía lo reconocemos y no debió de haber pasado”, dijo Evans. También admitió que no es parte del protocolo de la policía el publicar una alerta sobre la desaparición de una persona hasta seis semanas después.

Mariellen Burns, la jefa de comunicaciones del Departamento de Policía de Boston, dijo en un comunicado que el departamento está en el proceso de actualizar su reglamento acerca de la desaparición de personas, el cual será anunciado pronto. Le pregunté a Burns si se le había hecho responsable a alguien por el retraso en el caso de Reina y no respondió. Burns dijo que la policía de Boston ha estado colaborando de cerca con la policía estatal y otras agencias, y que entre todas han estado investigando vigorosamente desde que Reina fue reportada como desaparecida el 28 de noviembre. Burns también dijo que han estado difundiendo la fotografía de Reina y revisado grabaciones de cámaras de seguridad disponibles en áreas de interés. “A principios de la investigación — a principios de Diciembre — utilizamos un dron y perros policía como parte de nuestros esfuerzos de localizar” a la señora Morales Rojas, dijo Burns.

Burns añadió que la policía de Boston no ha recibido pistas sustanciales desde que se hizo pública la desaparición de Reina.

Dada la falta de respuestas alrededor del error inicial, hay mucha indignación y desconfianza en la policía por parte de la familia de Reina en El Salvador y entre activistas locales. Durante una conferencia de prensa el mes pasado, se le preguntó al Comisionado de la Policía de Boston Michael Cox sobre el caso de Reina. Al responder una pregunta de seguimiento sobre su desaparición, el comisionado dijo que la investigación continuaba. “Le pido al público su ayuda y de hecho es ahí donde quiero enfocarme, yo no sé cómo nosotros nos convertimos en el foco”.

En el mejor de los casos, le falta tacto a la actitud de Cox; en el peor de los casos, es un insulto a la familia de Reina y a Latinos Unidos de Massachusetts, la organización sin fines de lucro local cuya directora y fundadora, Lucy Pineda, ha organizado vigilias afuera de la estación de policía en East Boston para destacar el caso de Reina y presionar a las autoridades para que den respuestas. La policía de Boston necesita reparar la desconfianza y reforzar lazos con la comunidad. Un buen punto de partida sería el ser transparente. Le pregunté a Burns si la policía pudiera compartir datos como, ¿a cuántas personas han entrevistado en relación con la desaparición de Reina? ¿Cuántos indicios se han investigado? ¿Cuántas pistas han recibido de parte del público? Burns no respondió a esas preguntas.

Reina, quien no tiene familiares en el área, había estado viviendo el apartamento rentado por Magaña por algunos meses al momento que desapareció. Magaña no dudó en abrirle las puertas de su casa cuando Reina necesitaba un lugar donde quedarse; “inmigrantes ayudando a inmigrantes”, dijo Magaña. Él me dijo que habla regularmente con Alicia, la hermana de Reina, y que siempre le dice que sea fuerte y que se aferre a la esperanza. “Yo creo que Reina está viva”, dijo Magaña.

En su ausencia, y sin saber con certeza que le sucedió a Reina o dónde está, la esperanza es lo único que les queda a su familia y amigos. “Si ella hubiera fallecido, que Dios no lo permita, uno sabe que por lo menos se le puede dar una despedida digna, un entierro”, me dijo Alicia en una entrevista el jueves.

Es la falta de respuestas, el no saber, es la mezcla de desesperación y esperanza que hacen que la agonía de la desaparición de Reina se renueve cada día que pasa.

Si usted tiene información sobre la desaparición de Reina Carolina Morales Rojas, puede llamar a la línea de información anónima “CrimeStoppers” al 1-800-494-TIPS / 1-800-494-8477 o enviar un texto con la palabra “TIP” al 27463 (CRIME).

Marcela García es columnista de opinión del Boston Globe. Envíe sus comentarios a marcela.garcia@globe.com. Sígala en Twitter @marcela_elisa y en Instagram @marcela_elisa.

