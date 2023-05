Presentando ¡Mira!: Un boletín latinx bilingüe de la columnista Marcela García

¡Mira! es una newsletter semanal que nace para abrir un espacio para intercambiar ideas, donde encontrarán una perspectiva personal y poco convencional. Mi newsletter incluirá opiniones informativas y análisis sobre política, personajes, cultura popular — ¡y hasta algunas curiosidades perrunas!

Algunas veces me enfocaré en el llamado ‘Boston de los inmigrantes’, ese que es invisible en casi todos los medios locales; mientras que en otras ocasiones escribiré sobre temas de actualidad e interés nacional e internacional. Pero siempre lo haré usando la óptica de una latina, una inmigrante, una Bostoniana orgullosa de también ser mexicana y una ‘dogfluencer’ en TikTok (¡mis perros son influencers!). Todo esto con el objetivo de entender y contextualizar mejor el mundo que nos rodea.

Es bien sabido que Boston es una ciudad donde las minorías son mayoría. Uno de cada cinco bostonianos es latino. Sin duda alguna, la comunidad hispana forma parte significativa del tejido de la ciudad. De manera similar, el 19 por ciento de la población en Estados Unidos es latina, o 62 millones de personas. Somos el segundo grupo étnico o racial más grande en el país. Sin embargo, no hay suficientes fuentes de información de calidad para satisfacer tanto la demanda como las necesidades de la población latina y la comunidad inmigrante en general.

Advertisement

Acerca de mi: Soy mexicana de nacimiento y, después de 20 años, bostoniana de corazón. He estado trabajando en el Globe por casi una década escribiendo artículos de opinión diversos y formando parte del consejo editorial del Globe. Y desde hace dos años, escribo una columna dos veces por semana. Antes de entrar al Globe, trabajé como editora de El Planeta, un periódico semanal en español en Massachusetts. Como columnista del Globe, he cubierto un amplio rango de temas que afectan a la comunidad latina estadounidense que van desde la trágica desaparición de una inmigrante, los desafíos y dificultades que enfrentan las escuelas públicas de Boston hasta la preocupante desestabilización en Centroamérica que está teniendo un impacto local.

Advertisement

Además habrá anécdotas, entrevistas, recomendaciones, publicaciones en redes sociales interesantes e ingeniosas y un apasionado énfasis en los perros y otras mascotas — todo esto y más es lo que encontrarán en ¡Mira!.

¡Mira! estará disponible en dos versiones, en inglés y en español. Se podrán suscribir a la versión que prefieran. Espero que nos puedan acompañar en este nuevo espacio.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her on Twitter @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.