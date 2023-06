La desconfianza médica en East Boston

Bienvenidos a la primera entrega de ¡Mira!, el primer boletín informativo en ser publicado por The Boston Globe en inglés y en español.

A través de esta newsletter, compartiré contigo una perspectiva personal y poco convencional, opiniones informativas y análisis sobre política, personajes, cultura popular — ¡y hasta algunas curiosidades perrunas! Cada viernes por la mañana, recibirás en tu correo electrónico un conjunto de noticias locales, nacionales e internacionales, además de entrevistas, recomendaciones y publicaciones en redes sociales interesantes e ingeniosas. Pero siempre lo haré usando la perspectiva de una latina, una inmigrante, una Bostoniana orgullosa de ser también mexicana y una ‘dogfluencer’ en TikTok.

Advertisement

También habrá oportunidades de que ustedes, los lectores, compartan sus ideas y sugerencias.

Esta semana, he tenido en mente el tema de la desconfianza médica que existe entre las comunidades minoritarias e inmigrantes por varias razones. El verano pasado, escribí una columna acerca de una queja que fue presentada por un grupo pro-inmigrante y una asociación de apoyo legal en contra del East Boston Neighborhood Health Center (EBNHC), un centro de salud comunitario ubicado en East Boston, que es el área en la ciudad que tiene el mayor porcentaje de residentes latinos: 50.4 por ciento. La queja alegaba discriminación y una atención deficiente hacia ciertos pacientes inmigrantes y latinos.

En ese entonces, conté la historia de Katherinne Zabaleta-Alvarado, quien me dijo que había sido diagnosticada incorrectamente en la clínica. Alvarado está recibiendo diálisis actualmente, según me comentó Patricia Montes, la directora ejecutiva de Centro Presente, uno de los grupos que está abogando por cambios en el centro médico de East Boston.

La clínica ha refutado las quejas y ha dicho que estos alegatos no reflejan las experiencias de decenas de miles de pacientes que atiende el centro de salud cada año. Pero Montes expresó que siguen recibiendo quejas de pacientes latinos acerca de la clínica. “Tenemos cuatro casos nuevos de pacientes que dicen haber sido discriminados”, según me dijo Montes esta semana. “Estos casos son una manifestación de que nuestras quejas sí están basadas en la realidad”.

Advertisement

El mes pasado, la concejal de Boston Julia Mejia se unió a miembros de Centro Presente en una actividad enfrente de la clínica en East Boston. “Estas mujeres no han sido vistas ni escuchadas por EBNHC. Estamos elevando sus voces y esto es un paso importante para que sus derechos sean respetados. Pedimos igualdad en el cuidado de la salud, es inaceptable que las inequidades sigan sucediendo”, dijo Mejia durante el evento.

El grupo pro-inmigrante Centro Presente organizó una protesta enfrente del East Boston Neighborhood Health Center el mes pasado. Foto cortesía de Centro Presente. Marcela García

Esta noticia de East Boston es relevante porque los costos que conllevan las disparidades en el sistema del cuidado de la salud son significativos. Un estudio de investigación realizado por Blue Cross Blue Shield of Massachusetts Foundation y la coalición Health Equity Compact publicado el martes encontró que la carga económica que resulta de las desigualdades en el cuidado de la salud que enfrentan las poblaciones afroamericana, hispana y asiática en Massachusetts llega a un total de $5.9 billones de dólares cada año. Ese es un impacto considerable que es prevenible y tiene que ser encarado por nuestros legisladores.

Y hablando de las disparidades en el cuidado de la salud, el Boston Globe realizará el 19 de junio su primera Health Equity Week, una semana de encuentros virtuales para discutir este tema tan importante. En el evento principal, voy a entrevistar a la Dra. Bisola Ojikutu, directora ejecutiva de Boston Public Health Commission, en un webinar virtual el martes 20 de junio. El tópico será cómo combatir la desconfianza médica en las instituciones del cuidado de la salud. Espero que nos puedan acompañar.

Advertisement

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her on Twitter @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.