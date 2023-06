Un invaluable instituto latino en Massachusetts

El Instituto Gastón de la Universidad de Massachusetts Boston es uno de los secretos mejores guardados en nuestro estado.

Su nombre oficial es “The Mauricio Gastón Institute for Latino Community Development and Public Policy” y es el único centro de investigación local que analiza y contextualiza estadísticas e información sobre la creciente población latina en el estado. Y lo hace con el objetivo de impulsar e influenciar las políticas públicas estatales.

“Todo nuestro trabajo está disponible gratis porque la legislatura estatal estableció el instituto para proveer este servicio público”, dijo en una entrevista Lorna Rivera, la directora del organismo.

Pero pareciera que las investigaciones del instituto, que incluyen perfiles demográficos de subgrupos latinos selectos, y dónde y cuántos hispanos viven en Massachusetts, están siendo desaprovechadas, o hasta ignoradas, para conformar políticas públicas.

Por ejemplo, los últimos reportes del instituto, publicados la semana pasada, incluyen estadísticas contundentes, tales como la proporción de los trabajadores latinos de 16 años de edad o más que tienen un dominio limitado del idioma inglés: 35 por ciento. O que los dominicanos y los guatemaltecos tienen una mayor probabilidad de tener un dominio reducido del inglés. No quiero avergonzar a estos subgrupos latinos al destacar ese dato; al contrario, esta información debería servir como un detonante para que hubiesen más clases de inglés disponibles para estas poblaciones latinas en particular.

Y esa es solo una estadística pero hay muchísimas más perlas de sabiduría en los reportes del Instituto Gastón que muestran en detalle las características de la población latina en el estado. Otro ejemplo que Rivera destacó: Un estudio reciente sobre los veteranos de guerra hispanos reveló que les está yendo muy bien de acuerdo a varios indicadores. “Son de clase media y son propietarios de casa”.

Lo que me sorprende es que, además de Rivera, el personal del instituto son dos personas solamente. Rivera me dijo que el instituto cuenta con un presupuesto anual de $250,000. El Gastón solía tener una asignación de fondos estatales pero, a través de los años, “con cortes al presupuesto de UMass y la eliminación de todas las asignaciones presupuestarias del estado”, el tamaño del instituto se redujo, según me dijo Rivera.

Pero a pesar de su limitado presupuesto, el Instituto Gastón es un centro de investigación importante que se las ingenia para operar por encima de sus capacidades. Y nuestros legisladores y líderes estatales deberían de tener más presente los resultados y reportes que el instituto produce periódicamente.

