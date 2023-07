¿Peor que Trump en inmigración?

Ya comenzó oficialmente la carrera en donde los candidatos presidenciales del partido republicano compiten por superar la crueldad y el discurso anti-inmigrante de Donald Trump.

Como ejemplo, tenemos al gobernador de Florida Ron DeSantis, quien hasta ahora es el principal rival de Trump para obtener la nominación presidencial. DeSantis recientemente presentó un plan bastante agresivo de política migratoria que básicamente le declara la guerra a los inmigrantes indocumentados. Y no es exageración.

Titulado “sin excusas”, el plan de DeSantis es perturbador, ya que incluye propuestas como la de eliminar “birthright citizenship”, la práctica histórica de otorgar ciudadanía automática a cualquier bebé nacido en Estados Unidos; terminar de construir completamente el muro fronterizo; enviar al ejército de EE.UU. a México para combatir el narcotráfico y aumentar significativamente los arrestos y deportaciones de indocumentados.

Advertisement

Claro que ninguna de esas ideas es nueva. Algunas de ellas ya fueron propuestas previamente por Trump. Además, en su mayoría, tales políticas son inconstitucionales. Yo sospecho que DeSantis, de ser elegido presidente, sería más inteligente, más metódico y por lo tanto más efectivo que Trump al tratar de ejecutar su siniestra agenda anti-inmigrante. Y ese es parte del mensaje de campaña de DeSantis: No hay excusas para fallar en la implementación de las políticas más extremas en contra de los inmigrantes.

El gobernador de Florida Ron DeSantis escucha a un asistente a un evento de campaña realizado en Hollis, New Hampshire, el martes pasado. DeSantis dijo ahí que él sí construirá el muro fronterizo. David Degner/NYT

Pero la razón por la cual Trump no pudo cumplir todas sus promesas de política migratoria no fue por su incompetencia — aunque ciertamente eso jugó un papel.

Lo cierto es que todavía existe un robusto sistema demócratico de frenos y contrapesos en este país que evitarían que un presidente hiciera todo lo que DeSantis planea hacer con nuestro sistema migratorio, el cual es enorme e increíblemente complicado. Y no estoy hablando solamente de las cortes federales. Por ejemplo, un plan que incluye deportaciones y arrestos masivos costaría mucho dinero, lo cual requeriría la firma y aprobación del Congreso. Como Greg Sargent, del periódico The Washington Post, escribió: “Buena suerte con eso”.

Advertisement

Actualmente hay aproximadamente una docena de aspirantes republicanos en busca de la nominación presidencial. Y cada uno de ellos está batallando para colocarse en un carril que les de ventaja para competir contra Trump, quien hasta ahora es el líder en las encuestas de opinión. Pero DeSantis, cuya estrategia incluye criticar directamente a Trump por haber fallado en ejecutar toda su visión migratoria, ha decidido ocupar el carril más a la derecha de Trump: el más cruel y nacionalista en lo que se refiere al tema de inmigración.

Aún si categorizamos las propuestas migratorias de DeSantis como un acto performativo de máxima crueldad, no podemos ignorar su plan. Esa es una de las grandes lecciones de la era de Trump como presidente. Aunque la mayoría de sus políticas más radicales fueron revertidas por las cortes — por ejemplo, su plan original de prohibirle la entrada al país a musulmanes o la política de separar familias en la frontera — sí tuvieron un impacto real y miles de inmigrantes siguen sufriendo como resultado de ellas.

Lo más significativo acerca de los logros de DeSantis como gobernador es que él impulsó y firmó en Florida lo que se considera una de las leyes más restrictivas de inmigración en el país, la cual entra en efecto el 1 de julio. En ese sentido, DeSantis ya demostró que tiene la determinación y el potencial de infligir mucho más daño que Trump.

Advertisement

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her on Twitter @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.