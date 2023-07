Grupos latinos cuestionan admisiones en Harvard

Muchos latinos siguen creyendo que no tienen las posibilidades de asistir a la universidad, según me dijo Zaida Ismatul Oliva.

Desde hace un año, Oliva es la directora ejecutiva de Chica Project, una organización sin fines de lucro enfocada en capacitar y empoderar a jovencitas pertenecientes a minorías a través de programas de mentoría y otras iniciativas.

Para Oliva, quien es una inmigrante guatemalteca con previa experiencia en instituciones de educación superior, las prácticas universitarias de admisión que les dan prioridad a estudiantes blancos y adinerados representan un obstáculo adicional contra los latinos y otros estudiantes de color, de acuerdo a lo que me dijo.

Es por ello que Chica se unió a otros dos grupos ubicados en el área de Boston — Greater Boston Latino Network y African Community Economic Development of New England — en una denuncia federal presentada por Lawyers for Civil Rights, una organización sin fines de lucro también con sede en Boston. La denuncia de derechos civiles fue interpuesta justo después de que la Corte Suprema emitiera un fallo poniéndole fin a las políticas de acción afirmativa, en las cuales se tomaba en cuenta la raza de los estudiantes en sus solicitudes universitarias.

La denuncia alega que la Universidad de Harvard viola la ley federal de derechos civiles por darle trato preferencial a los hijos de donantes adinerados y ex alumnos al momento de evaluar las más de 50,000 solicitudes de ingreso que recibe la prestigiosa universidad cada año. Tal política de admisiones académicas heredadas es una práctica arraigada en Harvard que coloquialmente se le conoce como “acción afirmativa para los ricos”. Según la denuncia, dicha práctica sistemáticamente pone en desventaja a los estudiantes de color, incluyendo a negros, latinos y asiáticos, ya que las admisiones heredadas benefician abrumadoramente a los estudiantes blancos.

Aunque hoy en día hay más hispanos que nunca inscritos en universidades de todo el país, su proporción es la más baja comparada con otros grupos demográficos. De acuerdo a cifras del Pew Research Center, en 2021 el 32 por ciento de los latinos entre 18 y 24 años estaban inscritos en una institución de educación superior al menos como estudiantes de tiempo parcial; de la misma forma, la proporción de la población negra en la misma categoría era del 33 por ciento. Para comparar, el porcentaje en esa categoría de adultos blancos fue de 37 y de 58 para los adultos asiáticos.

Cada año hay un número limitado de plazas para ingresar a Harvard, lo cual significa que un estudiante que fue admitido por ser hijo de un ex alumno o de un donante de la institución conlleva un costo de oportunidad significativo (es decir que Harvard está dejando ir la potencial ventaja que implicaría el admitir a otro estudiante diferente). Y el mensaje que Harvard está enviando a aquellos estudiantes pertenecientes a minorías que solicitan ingreso a la prestigiosa universidad es arriesgado: Un estudiante vale más simplemente porque tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia en particular.

Chica Project es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2012. Desde entonces, más de 3,000 jóvenes pertenecientes a minorías étnicas y raciales se han beneficiado de sus servicios. The Chica Project

“Nos gustaría ver una situación en donde los estudiantes de color solicitan ingreso bajo un marco de igualdad y pueden ser aceptados a Harvard como si fueran cualquier otro tipo de estudiante”, de acuerdo a lo que Michael Kippins, el litigante principal de la denuncia, le dijo al Boston Globe.

Quienes están a favor de políticas de admisión por herencia dicen que fomentan las donaciones, lo cual pudiera traducirse en un aumento de las ayudas financieras. Pero Harvard ya tiene el fondo universitario de dotación más grande del país: cuenta con más de $50 billones, así que desde ya puede aumentar la cantidad de ayuda financiera que ofrece, dijo Oliva. “Por cada argumento que (los defensores de la práctica) tienen, hay cinco argumentos que uno puede hacer” para contrarrestarlos.

En efecto, simplemente hay que mirar al vecino de Harvard: MIT. La famosa institución no considera lazos familiares con ex alumnos ni con donantes en su proceso de admisiones.

“El preferir a un estudiante cuyos padres asistieron a la universidad no solamente le quita el lugar a un estudiante mejor o igual (calificado), sino que específicamente le quita el lugar a un estudiante mejor o igual quien superó más” obstáculos “al no tener las ventajas acumuladas por generaciones anteriores”, de acuerdo a un blog escrito por un oficial de admisiones de MIT en 2012.

¿Por qué permitir que Harvard mantenga sus puertas abiertas al privilegio? Tras el fallo de la Corte Suprema en contra de la acción afirmativa, ha tomado más importancia el expandir oportunidades a las personas de color, incluyendo a las 300 jovencitas pertenecientes a minorías que se benefician de los servicios de Chica anualmente.

