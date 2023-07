El alto costo de repudiar a los inmigrantes

Es un tanto irónico que, a la misma vez que el resentimiento global hacia los inmigrantes se intensifica, el impacto positivo que generan en el mercado laboral se ha hecho aún más evidente.

En Europa, el gobierno de Holanda colapsó la semana pasada debido a diferencias irreconciliables entre legisladores sobre cómo abordar políticas de inmigración. El primer ministro holandés, quien quería frenar los flujos de inmigrantes, renunció en lugar de llegar a un compromiso con la oposición. Tal evento político ocurrido en los Países Bajos es indicativo del poder que han acumulado las fuerzas anti-inmigrantes de ultraderecha y los movimientos nacionalistas en todo el continente europeo. (Otros ejemplos incluyen lo que ha ocurrido también en España, Suecia y Finlandia.)

A eso se suma la tragedia que ocurrió recientemente en Grecia donde naufragó un barco pesquero que transportaba cientos de migrantes. Aproximadamente 600 de ellos fallecieron. El gobierno de Grecia ha recibido fuertes críticas pues al parecer la guardia costera griega podría haber salvado más vidas. Y justo esta semana, un grupo defensor de los migrantes reportó barcos desaparecidos en el mar Atlántico que partieron de las costas de Senegal y que llevan a bordo a casi 300 migrantes.

Un grupo de migrantes descansan después de haber sido rescatados de una embarcación el 4 de julio en la isla española de Tenerife. DESIREE MARTIN/AFP via Getty Images

Mientras tanto, aquí en los Estados Unidos los trabajadores inmigrantes siguen siendo un factor crítico en el crecimiento de la fuerza laboral. A pesar de que los inmigrantes representan el 17.5 por ciento de la población total estadounidense en edad de trabajar, más de la mitad de los nuevos trabajadores que ingresaron al mercado laboral en los dos últimos años han sido individuos nacidos en el extranjero. Y el empleo de las mujeres inmigrantes — las refugiadas de Ucrania, en particular — han jugado un rol desmesurado en ese crecimiento.

A pesar de esas importantes contribuciones a la economía por parte de los inmigrantes, es inevitable que la retórica extremista anti-inmigrante se agudice a medida que se desarrollan las primarias presidenciales del Partido Republicano. En efecto, la típica agenda populista y xenófoba de los Republicanos, que incluye denigrar constantemente a los trabajadores indocumentados, no concuerda para nada con nuestras necesidades económicas.

Y es que los impactos económicos de la inmigración son bastante simples y obvios. Por eso los economistas, en general, adoran la inmigración, así como lo describió Idrees Kahloon en un artículo para la revista The New Yorker. Kahloon resaltó el análisis de Michael Clemens, quien es un prominente economista que se especializa en inmigración. Según Kahloon, Clemens concluye que las barreras migratorias actuales son tan contraproducentes que es como si los gobiernos estuvieran tirando billetes de trillones de dólares en la basura.

Pero la inmigración, desde el punto de vista político, es un asunto que apela a las emociones viscerales de los votantes. Los argumentos racionales pro-inmigrantes, aquellos basados en la lógica, tienden a tener un efecto nulo en el electorado. Pero la indignación y los prejuicios raciales sí mueven a las personas en el contexto de políticas migratorias y nadie entiende mejor esa dinámica que los republicanos. Pero el partido no lo puede tener todo a la vez. Si los republicanos continúan redoblando sus esfuerzos y políticas en contra de los inmigrantes — el gobernador Ron DeSantis de Florida se distingue con esa estrategia — eso también los hace ser anti-negocios y anti-economía. Ante esas posturas, cabe la pregunta: ¿Hasta cuándo pagará el Partido Republicano el precio político de las consecuencias negativas económicas que han sido el resultado de su mensaje nativista y anti-inmigrante?

