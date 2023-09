El superpoder latino de “Blue Beetle”

Casi al final de “Blue Beetle” — la película de acción y ciencia ficción sobre el primer superhéroe Latinx de DC Comics que se estrenó el 18 de agosto — hay una frase que describe exactamente una de mis impresiones sobre el largometraje.

Es cuando el tío Rudy, un personaje interpretado por el comediante mexicoamericano George Lopez, recibe un regalo inesperado, una Toyota Tacoma nueva. Al darse cuenta que la camioneta es azul, como el escarabajo azul en el cual se transforma el protagonista, Rudy se ríe y dice algo así como, “Qué poco sutil, ¿no?”

Y es que a toda la película le falta sutileza. Desde su inicio, “Blue Beetle” bombardea a la audiencia con un montón de referencias hispanas que invaden los sentidos. Desde su música — Calle 13, Los Panchos, Selena y Ivy Queen, entre otros grandes de la música hispana — hasta las imágenes de la Virgen de Guadalupe y una alusión obligatoria al Vicks VapoRub, la película pareciera que quiere recordarnos, a cada momento y sin pena, que este es un largometraje bien latino hecho por latinos.

La especificidad cultural es más que evidente y las referencias hispanas aparecen continuamente en “Blue Beetle”. La mayoría de ellas son mexicanas. Y es que la película se enfoca en Jaime Reyes, un joven recién graduado de la universidad interpretado por Xolo Madriueña que termina transformándose en un escarabajo azul alienígena, y su familia, quienes son de ascendencia mexicana. Por eso tienen sentido todas las menciones y simbolismos mexicanos incluídos en la película, como la telenovela “María la del Barrio” y “El Chapulín Colorado”, un programa de comedia mexicana de los años 70 que quizás no sea tan conocido para algunos hispanos.

Últimamente las constantes referencias latinas terminan encajando bien porque pareciera que el objetivo de la película es ser literal; es decir, todo es intencional. Pero más allá de sus estereotipos hispanos y narrativas trilladas, y los temas más serios de gentrificación y colonialismo que la película explora, “Blue Beetle” contiene también una dimensión más profunda con la cual me identifiqué mucho como inmigrante mexicoamericana.

Dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto y escrita por Gareth Dunnet-Alcocer, un mexicoamericano, “Blue Beetle” recibió una modesta recepción en la taquilla cuando se estrenó, al menos comparada con otras películas de superhéroes de DC Comics. Pero el fin de semana de su estreno, el escarabajo azul superó a la película “Barbie”, que había estado dominando en la taquilla por semanas.

La trama, un tanto predecible pero con un humor singular, gira en torno a la fuerza gravitacional de la familia inmigrante, en este caso de origen mexicoamericano. Ahí es donde se encuentra el núcleo de la película. Los verdaderos protagonistas son los miembros de la familia de Jaime: su abuelita, Nana Reyes; el tío Rudy y su comedia (incluyendo la frase: “¡Batman es fascista!”); y el papá de Jaime, Alberto, el patriarca de la familia interpretado de manera excepcional por el actor mexicano Damián Alcázar, quien en mi opinión se roba la película. Es imposible ignorar el uso abundante del español y el espanglish, que le da a la película una autenticidad extraordinaria. Además, Ignacio Carapax, el villano de la película, habla un idioma indígena guatemalteco.

Por supuesto que una película de ciencia ficción y superhéroes, por más divertida que sea, no es suficiente para revertir la persistente falta de representación latina en la pantalla grande norteamericana. Un estudio publicado este mes reveló que, el año pasado, solo el 5 por ciento de los papeles de reparto fueron interpretados por actores latinos.Este porcentaje apenas se ha movido en los últimos años. Esa brecha de diversidad es alarmante, ya que uno de cada cinco estadounidenses se identifican como latinos.

Esa invisibilidad es lo que me vino a la mente cuando Milagro, la hermana de Jaime, le comenta: “Nosotros somos invisibles para cierta gente, Jaime. Es como nuestro superpoder”. Pero además de la baja representación hispana en Hollywood, esta frase es inmensa y contiene multitudes. Para mi, es alusivo a la manera en que muchos latinos, y los inmigrantes en general, han podido transformar su invisibilidad en una fortaleza y en resiliencia.

¿Será que “Blue Beetle” le va a gustar a todos los latinos? Claro que no, ya que esa no es su función. Y también en eso consiste el éxito de la película. El concepto de latinidad tiene un significado diferente para cada latino, es por ello que la cuestión de la identidad es tan compleja. La película ofrece varias experiencias latinas, que son distintas pero a la vez harán que muchos espectadores hispanos se identifiquen con ellas. Para nombrar solamente dos: Milagro no quiere ir a la universidad porque su familia no tiene dinero para pagarla y ella no quiere endeudarse con préstamos estudiantiles; y la historia de origen del villano Carapax en un pueblo indígena en Guatemala hace referencia al legado de intervenciones militares estadounidenses en Centroamérica.

Pero lo que verdaderamente me encantó fue la canción escogida para musicalizar los créditos al final de la película. Es una selección muy específica y tan especial que sentí como si el director me la estuviera dedicando a mi. Era “Nada Personal” de la icónica banda argentina Soda Stereo de los años 80, la época dorada del rock en español. Las canciones más famosas de Soda Stereo, “De Música Ligera” y “Persiana Americana”, hubiesen sido las selecciones más obvias pero el hecho de que no fueron elegidas denota originalidad.

Hacía años que no escuchaba “Nada Personal”, pero mi hermana y yo inmediatamente nos pusimos a cantar. Aparentemente, fuimos las únicas en el cine que reconocimos la canción. Ahí me sentí todavía más identificada. Y ese es el verdadero superpoder de “Blue Beetle”.

