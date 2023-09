Boston necesita una oficina para asuntos latinos y caribeños

No es fácil abogar de manera contundente por la expansión de una burocracia gubernamental — excepto cuando ciertos grupos demográficos de tamaño considerable pero aún marginalizados tienen dificultades para tener acceso a los servicios públicos que brinda dicha burocracia gubernamental.

Es por ello que la propuesta de la Concejal Principal de Boston Julia Mejia de crear una oficina de asuntos latinos y caribeños tiene mucha lógica. Uno de cada cinco Bostonianos es hispano. Los residentes latinos y caribeños combinados representan casi el 30 por ciento de la población en la ciudad.

En una audiencia del Concejo Municipal que se llevó a cabo en julio, varios individuos ofrecieron comentarios públicos apoyando la propuesta. Elsa Flores, una residente de Boston desde hace 20 años, agradeció los esfuerzos actuales de la administración de la alcaldesa Michelle Wu de llegar a todos los residentes pero dijo que no son suficientes. “Necesitamos llegar más allá,” donde los latinos se sientan representados, según dijo Flores. Argentina Villar, una propietaria de un pequeño negocio que vive en East Boston, dijo que la ciudad no está respondiendo de manera adecuada a las necesidades de los latinos. “Yo he escuchado que existen muchos recursos para la comunidad pero al no tener una oficina directamente para nosotros los latinos, esos recursos se agotan para cuando llegamos nosotros”.

Así como existen departamentos dedicados específicamente a ciertos grupos o problemáticas en la alcaldía, los latinos y los caribeños quieren lo mismo, me dijo Mejia en una entrevista, quien se identifica como latina y afrocaribeña. “No hay un espacio en donde nosotros sintamos que somos tomados en cuenta”. La concejal de origen dominicano dijo que otras jurisdicciones han establecido oficinas similares, como Washington, DC.

Para explicar cómo surgió la iniciativa — co-patrocinada por el concejal del distrito 4 Brian Worrell, cuyos padres son de Barbados y Jamaica, y el concejal del distrito 5 Ricardo Arroyo, de origen puertorriqueño — Mejia dijo que tuvo una revelación mientras conversaba con varios líderes latinos empresariales.”

¿Recuerdas esa estadística que dice que las familias afroamericanas en Boston tienen un patrimonio neto medio de $8?”, dijo Mejia refiriéndose a una de las cifras más citadas del reporte “The Color of Wealth in Boston” publicado en 2015 por el Banco de la Reserva Federal de Boston. “Para los dominicanos esa estadística es cero dólares”.

Yoleny Ynoa ondeó la bandera dominicana en celebración del Día Cultural Dominicano en la plaza municipal de Boston el 16 de agosto pasado. Tannner Pearson for The Boston Globe

Ciertamente ambas cifras son alarmantes y dignas de discutir. Y es que no se trata de poner a competir a un grupo racial o étnico en contra de otro, dijo Mejia. “No estamos jugando a las Olimpiadas de la Opresión”. De todas formas la concejal me dijo que su propuesta ha sido cuestionada por críticos que creen que la alcaldía debe de ser para todos y que ya existen muchos departamentos y comisiones municipales. Todos los grupos merecen atención dedicada pero hay que empezar con algo, me dijo ella.

La administración de Wu tiene cuatro intermediarios individuales para las comunidades hispanas, haitianas, caboverdianas y vietnamitas. Ricardo Patrón, el secretario de prensa de la alcaldesa, declinó contestar si Wu apoya o no la propuesta de Mejia pero dijo en un comunicado que la ciudad está trabajando en “desarrollar criterios para proporcionar personal de difusión comunitaria basado en factores como nivel de población e ingreso promedio” y quiere legislar los mismos en una ordenanza.

Esa idea reconoce la interseccionalidad — es decir, la coincidencia de varios factores demográficos o sociales que multiplican las desventajas que enfrentan ciertos grupos o individuos — pero a la misma vez es lo mínimo que debe hacerse.

En cuanto al modelo de tener departamentos específicos, Boston ya tiene al menos uno enfocado en un grupo marginalizado, lo cual es positivo. La oficina para el progreso de los hombres afroamericanos fue establecida gracias a los esfuerzos de Mejia para combatir las disparidades que enfrenta dicho grupo. Pero quedan otras brechas sin cubrir. “Durante la pandemia, me di cuenta que los haitianos y los jamaiquinos negros no se identifican necesariamente con la experiencia afroamericana estadounidense”, dijo Mejia.

Y es que la idea de tener oficiales dedicados a enfocarse en políticas públicas y programas que tengan fundamento en las perspectivas singulares latinas y caribeñas va más allá de simplemente asegurarse de que la distribución de recursos municipales sea más justa y equitativa. Aunque eso tampoco está ocurriendo actualmente si uno considera ciertas estadísticas acerca de las poblaciones latinas y caribeñas.

Por ejemplo, la tasa de pobreza en Boston es de 19 por ciento, de acuerdo a datos presentados por el Instituto Gastón de UMass Boston en la audiencia. Pero la tasa de pobreza de los latinos en Boston es de 32.4 por ciento. En cuanto a la vivienda, mientras que el 34.4 por ciento de los hogares en Boston están ocupados por sus propietarios, la cifra para las familias hispanas es solamente del 15.5 por ciento. Dicho de otra manera, la gran mayoría de los latinos en Boston son inquilinos.

En East Boston, los latinos constituyen el 50 por ciento de los residentes. En todo Boston, los dominicanos son el grupo de origen hispano más grande con cerca de 39,000 residentes, seguido por los puertorriqueños con 35,000, de acuerdo a las cifras más recientes del US Census. En orden, les siguen los salvadoreños, colombianos, mexicanos y otros grupos más pequeños. En cuanto a origen caribeño no-hispano, los haitianos son el grupo más grande con aproximadamente 23,000 residentes.

Es muy probable que esa cifra aumente, ya que ha habido un incremento en el número de haitianos inmigrantes recientemente. La urgencia de las problemáticas que ellos enfrenten solo será más evidente. Por ejemplo el 29.2 por ciento de haitianos adultos en Boston tienen un grado universitario, mientras que la cifra para todos los bostonianos adultos es de 52.9 por ciento.

La oficina de asuntos latinos y caribeños también puede servir como un recurso para otros departamentos municipales, dijo Neenah Estrella-Luna, una investigadora sobre la igualdad social y el antirracismo, durante la audiencia. También dijo que pudiera proveer “vigilancia y rendición de cuentas sobre el impacto que tienen o no tienen las políticas, programas y decisiones del gobierno municipal en estos grupos en particular”. Estrella-Luna tiene razón. La nueva oficina fundamentalmente destacaría de manera más clara las necesidades de los latinos y los caribeño americanos, las cuales no siempre están reflejadas directamente en las soluciones y conversaciones sobre políticas públicas en Boston.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.