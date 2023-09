Un diseñador de luces pone enfoque en la escasez de diversidad detrás de las escenas.

Soy un unicornio: un raro ejemplo de diseñador teatral puertorriqueño que trabaja en el continente. Me fascina el diseño de iluminación y su papel en la narración de historias y la comunicación con el público. Cuando vienes a ver uno de mis espectáculos, dirijo sutilmente tu atención a una parte u otra del escenario. Creo un ambiente mediante el color, la intensidad, la dirección de la luz, todo ello para provocar una emoción en el espectador relacionada con la acción de la obra. Es como un baile en pareja, pero en el que no te das cuenta de que soy yo quien te dirige.

Empecé a trabajar en el teatro a mediados de la década de 1990 en Wisconsin, donde estudié en la universidad. No me sorprendió la falta de diversidad, pero fue en la Universidad de Nueva York donde realmente me impresionó: podía contar con los dedos de una mano el número de diseñadores puertorriqueños que trabajaban en producciones de noto. Cuando trabajaba con otros artistas BIPOC (acrónimo, en inglés, de negro, indígena y persona de color), solía ser en pequeños teatros alternativos que rara vez proporcionaban los ingresos necesarios para sustentar una carrera. En los teatros regionales de todo el país, las voces BIPOC se veían frecuentemente relegadas a un segundo o incluso tercer escenario porque “el público era más reducido”, lo que de hecho significaba “no hemos hecho el trabajo necesario para acoger y desarrollar a ese público”. Un menor aforo en esos escenarios secundarios significaba presupuestos más reducidos para los espectáculos, lo que conllevaba honorarios más bajos para los artistas implicados, creando una desigualdad inherente en la forma en que se compensaba a los artistas BIPOC por un trabajo igual. Nuestro trabajo valía menos. El mensaje subliminal: no eres lo suficientemente bueno para estar en el escenario principal.

Históricamente, el teatro estadounidense ha ignorado en gran medida la diversidad en sus producciones. Por cada August Wilson, Lynn Nottage o David Henry Hwang, las obras de dramaturgos blancos varones —como Shakespeare, Ibsen, Chéjov, Albee, Sondheim, Lloyd Webber, O’Neill y tantos otros— eran reverentemente elevadas a su alrededor. De vez en cuando, alguien irrumpía en la conciencia colectiva (por ejemplo tú, Lin-Manuel Miranda), pero eran pocos y distantes entre sí. Nadie contaba nuestras historias, e incluso cuando lo hacían, las producciones se centraban en la diversidad de los intérpretes sobre el escenario más que en el equipo que había detrás.

Entonces llegó la pandemia. Hubo un ajuste de cuentas racial. Los artistas BIPOC hablaron alto y claro, exigiendo un sitio en esa mesa. Cuando las luces volvieron a encenderse en los teatros de todo el país, muchas compañías escucharon y diversificaron su programación. Pero no se trata solo de las historias que se ponen en escena, sino de quién las cuenta, y muchos teatros no lo estaban consiguiendo. Surgieron iniciativas de base, con el objetivo de aumentar la diversidad de los artistas entre bastidores. Grupos como La Gente: The Latiné/x Theatre Production Network, Design Action, RISE Theatre Directory, MENA Theatre Makers Alliance y muchos otros han dado un paso al frente para defender a los diseñadores, técnicos, directores y gestores BIPOC. Cuando pregunto a los administradores teatrales por qué no contratan a artistas más diversos entre bastidores, la respuesta de “no conozco a ninguno” ya no se sostiene: encontrarnos es más fácil que nunca. Pero sigue haciendo falta voluntad y esfuerzo por parte del teatro para cambiar sus hábitos, y muchos teatros no han respondido.

Últimamente, los equipos en los que he trabajado son más diversos que antes de la pandemia. Sigue siendo extraño—y asombroso—trabajar en grandes producciones con, como ha resultado, una manada de unicornios como yo. A principios de este año, fui el diseñador de iluminación de la obra K-I-S-S-I-N-G, de Lenelle Moïse, natural de Cambridge, coproducida por Front Porch Arts Collective y Huntington Theatre Company. El equipo de diseño estaba compuesto en su mayoría por artistas BIPOC y el ambiente en la sala durante los ensayos era embriagador. Todos los artistas se entregaban a la obra y los resultados eran evidentes en el escenario (la crítica del Globe la calificó de “visualmente suntuosa”). El espectáculo fue nominado a ocho premios Elliot Norton y ganó seis, uno de ellos al mejor diseño de iluminación. Lo mejor de todo es que la obra ganó el premio a la obra más destacada en la categoría de teatro grande, un logro solo posible gracias al colectivo de artistas que trabajan tanto en el escenario como detrás de él.

Como diseñador de iluminación y educador con experiencia, que resulta ser latino, estoy en posición de ayudar a hacer de nuestra industria un entorno más acogedor para la próxima generación, y de liberar todo el potencial de mis estudiantes de la Universidad de Boston como artistas para que con el tiempo puedan ayudar a continuar este trabajo. Seguiré implicando a los teatros y a otros artistas en conversaciones sobre la representación en el escenario y detrás de él. Al fin y al cabo, West Side Story se ha representado en Broadway seis veces, sin un solo diseñador latino en ninguna de ellas. Es hora de que esto cambie.

Jorge Arroyo es diseñador de iluminación independiente y profesor asistente de diseño de iluminación y copresidente de diseño y producción en la Universidad de Boston. Envía tus comentarios a magazine@globe.com.