Reina Carolina Morales Rojas y el dolor de no saber

Cuando un familiar o ser querido desaparece, la situación se vuelve un calvario extraordinario para la familia. Y es una angustia que crece exponencialmente. No solamente es la preocupación diaria de no saber si su ser querido o familiar sigue vivo, sino que también es el trágico entendimiento de que ellos también son víctimas y que son revictimizados una y otra vez.

Recientemente viajé a Santa Ana, un municipio de El Salvador, para conocer personalmente a la familia de Reina Carolina Morales Rojas, la inmigrante de East Boston que desapareció hace 10 meses. Morales fue vista por última vez en Somerville el sábado después del día de Acción de Gracias del año pasado. A pesar de que su novio y un amigo que le rentaba el cuarto donde ella vivía fueron a reportarla como desaparecida el lunes siguiente a la estación de policía de East Boston, el Departamento de Policía de Boston no anunció al público la desaparición de Morales sino hasta el 12 de enero, o más de un mes y medio después.

Familiares sostienen el retrato de Reina Carolina Morales Rojas en el municipio de Santa Ana, El Salvador. Víctor Peña

Cuando desapareció misteriosamente, Morales tenía meses de haber llegado a Boston y no tenía familia en el área. Las disparidades en la manera en que la policía manejó su caso comparada con otros casos de personas desaparecidas generaron debate público y fueron motivo de cobertura en una cadena nacional.

Morales continúa desaparecida, pero quise visitar a su familia y amigos para poder escribir de manera más profunda sobre ella, con la intención de ponerle un rostro más humano a su caso. Me conmovió ver la manera tan visible en que sus dos hijos, Kimberly y Justin, llevan su dolor; la determinación de su hermana, Alicia, de hacerle justicia a Morales; y la silenciosa pena que carga su mamá, Reina Margarita.

También me di cuenta de que en El Salvador, todos la conocían como Caro o Carito; que ella y su hija de 16 años eran tan unidas que a veces dormían juntas; que Caro era una amiga excepcional, el tipo de persona que no dudaba en ayudar a sus vecinos o que armaba planes de manera espontánea con ellos; que era una persona fundamentalmente feliz y con deseos de superación. También me enteré que Caro fue blanco de la violencia sexual que es endémica en El Salvador. Y me di cuenta de que sus amigas siguen conmocionadas por el hecho de que el caso de una mujer desaparecida siga sin resolverse por tanto tiempo en Estados Unidos.

Para leer el resto de lo que descubrí en mi viaje, busca mi reportaje sobre el caso de Caro la próxima semana en Globe Opinion; estará acompañado de excelentes imágenes tomadas por el fotoperiodista salvadoreño Víctor Peña.

