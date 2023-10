Desgarradora visita a la ciudad natal de una mujer salvadoreña desaparecida en Boston

Es una zona rural de bajos recursos, con casitas improvisadas e incompletas. A los lados de la calle hay basura y objetos abandonados, tales como electrodomésticos viejos. Los perros callejeros merodean en busca de sobras.

En agosto, visité el pueblo natal de Morales Rojas para entrevistar a su familia y amigos para saber qué tipo de persona es, cómo es su personalidad y por qué se convirtió en inmigrante. Quería poner un rostro más humano al caso de una persona desaparecida. Asimismo, quería saber cómo su desaparición está repercutiendo más allá de las fronteras.

Los hijos de Morales Rojas, Kimberly, de 16 años, y Justin, de 14, así como su madre, Reina Margarita Olivo, de 69, y su hermana, Alicia Morales de Díaz, de 40, se sinceraron sobre la herida abierta que arrastran. Su ser querido era conocida como Carolina, Caro o Carito en su tierra natal. Carolina desapareció hace 10 meses en Massachusetts. Aún no la han encontrado.

Reina Margarita Olivo sostiene el retrato de su hija, Reina Carolina Morales Rojas, en la casa de su otra hija, Alicia Morales de Díaz, en Santa Ana, El Salvador. Morales Rojas es una inmigrante salvadoreña que fue vista por última vez en Massachusetts el 26 de noviembre de 2022. Víctor Peña for The Boston Globe

Carolina fue vista por última vez la noche del 26 de noviembre en una grabación de una cámara de seguridad que la muestra saliendo de un vehículo plateado en Somerville. En el momento de su desaparición, alquilaba una pequeña habitación en un sótano de la calle Bennington, en East Boston.

Todos los casos de personas desaparecidas causan olas de dolor y, sin embargo, no todos reciben el mismo trato. La de Carolina es una historia de injusticias sobre injusticias, una historia que tiene muchas víctimas.

En la sala de la casa de Alicia, situada en una zona residencial de Santa Ana, donde vive con su esposo y su hijo, habló de su frustración, latente desde hace tiempo, con las autoridades en Massachusetts. “No creo que tenga que ser policía para entender que hubo negligencia en el caso de mi hermana”, dijo Alicia. En la mesa de centro hay un retrato de Carolina enmarcado. “Siento que nada más se pasan la chibola”, como si fuera una papa caliente el caso. “La policía de Boston sigue diciéndome que llame a la policía de Somerville y [la oficina del Fiscal de Distrito del condado de Middlesex] dice que no tienen nada que decirme, porque la policía de Boston les dice que no hay ninguna actualización”.

Sigue siendo una incógnita si hubo o no negligencia. Aun así, lo que es innegable es que hubo un lapso inexplicablemente largo entre el momento en que se presentó la denuncia de desaparición de Carolina en el Departamento de Policía de Boston, el 28 de noviembre, y el momento en que la policía emitió una alerta pública sobre su desaparición, el 12 de enero. Uno no puede dejar de preguntarse si esas semanas fueron una oportunidad perdida para recibir pistas del público. Tal vez eso podría haber cambiado las cosas en el caso, si la policía hubiera dado a conocer la desaparición de Carolina con anterioridad.

La policía de Boston insiste en que ha trabajado en el caso de Carolina desde el día en que se denunció su desaparición. Mariellen Burns, jefa de Comunicaciones Internas y Externas del Departamento de Policía de Boston, confirmó inicialmente por correo electrónico que la Policía Estatal de Massachusetts había asumido la jurisdicción del caso, lo que fue una noticia para Alicia y el resto de la familia. Naturalmente, estaban confundidos. Sin embargo, en un correo electrónico posterior, Burns corrigió su declaración y aclaró que, en realidad, el caso de Carolina sigue siendo una investigación conjunta entre el Departamento de Policía de Somerville, la Policía Estatal y el Departamento de Policía de Boston. Burns dijo que “jurisdicción puede ser un término complicado” y que ella había “malentendido” que la Policía Estatal había tomado la iniciativa.

El 19 de enero de 2023 la policía publicó nuevas fotos de Reina Carolina Morales Rojas. Stephen McNulty/Boston Police

La vida de Reina Carolina Morales Rojas en El Salvador

Los casos de personas desaparecidas y desapariciones forzadas son habituales en El Salvador. Es cuando las personas desaparecen a manos de agentes estatales o de alguien que actúa con el consentimiento del Estado sin reconocer o revelar el paradero de la víctima. En promedio, entre enero y marzo de este año desapareció aproximadamente una persona al día en el país centroamericano. La mayoría de los casos siguen sin resolverse.

Para algunos de los amigos de Carolina en Santa Ana, el hecho de que ella se haya ido a los Estados Unidos desde un lugar donde reina la impunidad, solo para desaparecer sin noticias de su paradero después de 10 meses, es asombrosa.

“¿Cómo es posible que en un país de primer mundo como los Estados Unidos, que tiene la tecnología más avanzada, las autoridades no la hayan encontrado?”, dijo Wendy Rosales, una amiga de Carolina que trabaja como asistente del director en una escuela en Santa Ana.

Los vecinos de Reina Carolina Morales Rojas describieron a Morales Rojas en el cantón Cantarrana, Santa Ana, El Salvador. Morales Rojas desapareció en Massachusetts el 26 de noviembre de 2022. Víctor Peña for The Boston Globe

Los amigos y familiares de Carolina la describen como una mujer muy alegre y servicial. “Era una de esas personas a las que todo el mundo quiere”, dijo Rosales.

“Caro era muy trabajadora. Siempre lograba todo lo que se proponía”, me dijo Janeth Ramírez, otra amiga. “Yo le decía a ella que tenía más fe que la gente de la iglesia. Recuerdo cuando compró su terrenito. Ella dijo: ‘Aquí construiré mi casa’. Y así lo hizo”.

Los hijos de Carolina viven en la casa que dejó, un espacio muy modesto. Reina Margarita, la madre de Carolina, vive allí con Kimberly y Justin. Ella los cuida y se asegura de que vayan a la escuela. Alicia, que tiene una boutique de ropa en Facebook, los ayuda económicamente.

Justin Hernández Morales, de 14 años, y Kimberly Hernández Morales, de 16, son hijos de Reina Carolina Morales Rojas, una inmigrante salvadoreña quien fue vista por última vez en Massachusetts el 26 de noviembre de 2022. Víctor Peña for The Boston Globe

Carolina trabajaba como agente del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), donde andaba en motocicleta y tenía un horario flexible. La agencia es un organismo civil encargado de vigilar los edificios municipales y los espacios públicos de la ciudad, como los parques. Le gustaba mucho ese trabajo, me dijo Alicia, porque era comunitario y podía pasar tiempo con sus hijos. Pero tuvo que dejarlo. Fue entonces cuando empezó a pensar seriamente en irse a los Estados Unidos.

En parte, lo que obligó a Carolina a partir fue otro mal social que azota a El Salvador: la violencia contra las mujeres. Entre 2018 y 2019, mientras Carolina trabajaba en el CAM, acusó a dos compañeros de trabajo de acoso sexual, según documentos que me mostró su familia. En al menos uno de esos casos, presentó una denuncia en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana creado para atender casos de violencia de género. Las acusaciones son descriptivas, detalladas y lascivas. En ese caso, el tribunal ordenó varias medidas urgentes para proteger a Carolina, según el documento, entre ellas que el acusado agresor se abstuviera de hostigar, perseguir, intimidar o amenazar a Carolina.

El centro histórico de la ciudad de Santa Ana, El Salvador, de donde era originaria Reina Carolina Morales Rojas. Víctor Peña for The Boston Globe

No obstante, después de eso, reasignaron a Carolina a un trabajo administrativo, según Silma de Castro, otra amiga suya que había sido su jefa anteriormente. No está claro por qué, pero sin duda pareciera como si la estuvieran castigando, una injusticia contra una denunciante, dijo de Castro. A Carolina no le gustaba el nuevo puesto, me dijo su amiga. Además, se enfrentaba de nuevo al acoso, esta vez por parte de la jefa y un concejal, dijo de Castro. “En una llamada Carolina me dijo que el motivo” de su partida hacia Estados Unidos “fue por ese acoso en Santa Ana”.

“Yo le dije que no se fuera”, dijo Reina Margarita, la madre de Carolina, conteniendo a duras penas las lágrimas. Kimberly tampoco quería que su mamá se fuera a los Estados Unidos. “Le dije que no quería separarme de ella”, dijo Kimberly. Estaban tan unidas que, aunque Kimberly tenía su propia habitación, dormía con Caro. “ ´Lo hago por ustedes’, nos dijo a mí y a mi hermano”.

La razón de Carolina para abandonar El Salvador tenía varias dimensiones: por una parte, fue por el acoso, por la otra, quería ganar más dinero y proporcionar una vida mejor a sus hijos. A Carolina le tomó una semana prepararse para su viaje a la frontera entre los Estados Unidos y México. Pidió prestados $10,000 para pagarle a un coyote, una persona que se dedica al contrabando de inmigrantes a través de la frontera. Pagó esa deuda apenas unos meses después que llegó a Boston con el dinero que ganó trabajando en dos empleos, según explicó Alicia.

Familiares y amigos de Reina Carolina Morales Rojas, incluyendo Janeth Ramírez (derecha), se reunieron el 10 de agosto en la casa de Alicia Morales de Díaz en Santa Ana, El Salvador para compartir sus historias y recuerdos de Morales Rojas, una migrante salvadoreña quien fue vista por última vez el 26 de noviembre de 2022 en Massachusetts. Víctor Peña for The Boston Globe

Lo último sobre el caso de Reina Carolina Morales Rojas

El Departamento de Policía de Boston me ha dicho en repetidas ocasiones que no discute detalles específicos sobre investigaciones que estén activas. Burns dijo que los detectives “han realizado docenas de entrevistas y han seguido todas las pistas de la investigación” sobre el caso. La familia de Carolina está convencida de que no desapareció sin más, sino que alguien tuvo que “hacerla desaparecer”. Sin embargo, las autoridades no han compartido ninguna teoría sobre su desaparición.

Es como si Carolina se hubiera esfumado. A ese vacío se suma el hecho de que era una inmigrante recién llegada y sin familia en Boston. Si su madre o Alicia estuvieran en Boston, ellas me dijeron, estarían trabajando sin descanso para dar visibilidad a su caso sin resolver. La distancia inevitablemente marca la diferencia, aunque no debería ser así.

Reina Carolina Morales Rojas alquilaba una pequeña habitación en un sótano en este edificio de la calle Bennington, en East Boston (centro). Pat Greenhouse/Globe Staff

“Cómo deseo tener una visa para viajar a Boston e ir a las estaciones de policía para preguntar qué están haciendo y por qué no avanza la investigación”, dijo Alicia.

“La familia vive a medio mundo de distancia y tiene dificultades para acceder a la información sobre su ser querido”, dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights, con sede en Boston. Espinoza-Madrigal y dos abogados de LCR también viajaron a Santa Ana para reunirse con los familiares de Carolina, con el fin de “entender sus necesidades legales [por ejemplo, algún tipo de ayuda migratoria] en el vacío dejado por la ausencia de Carolina”.

Espinoza-Madrigal dijo que los hijos de Carolina “habían estado en contacto constante con su madre desde que se trasladó a los Estados Unidos y tienen información extremadamente útil para las autoridades. Pueden proporcionar información sobre la rutina de la madre. Es decir, el tipo de información que puede ser muy relevante para una investigación”.

El grupo Latinos Unidos en Massachusetts, LUMA, organizó una vigilia en honor a Morales Rojas afuera de la estación de policía de East Boston el 24 de enero de 2023. Jim Davis/Globe Staff

Por eso, la organización de Espinoza-Madrigal está “explorando opciones de visa humanitaria” para que los niños puedan ir a los Estados Unidos. LCR también obtuvo, a través de una solicitud de información pública, datos demográficos sobre los casos de personas desaparecidas en Boston desde el año 2000, que la organización compartió conmigo. Parece haber una sobrerrepresentación de hombres y mujeres negros en los datos sobre personas desaparecidas, en los que aparece la raza de las víctimas, pero no el origen étnico. LCR también revisó todos los comunicados de prensa sobre personas desaparecidas publicados por la policía de Boston y sus fechas, y concluyó que el caso de Carolina destaca por el retraso entre la fecha en que se presentó la denuncia de desaparición y el momento en que se emitió una alerta pública sobre la desaparición.

“Para la mayoría de la gente, fue en unos pocos días o una semana como mucho”, dijo Mirian Albert, abogada de LCR. En el caso de Carolina, el número de días fue completamente atípico, agregó Albert.

En mayo, la policía de Boston actualizó discretamente sus protocolos para responder a denuncias de niños y personas desaparecidas, una política que no había cambiado desde 1992. La nueva normativa incluye, entre otras cosas, un formulario de personas desaparecidas rediseñado para recopilar información más detallada sobre la persona desaparecida (pero sigue sin requerir el dato de etnicidad), incluido si utiliza un idioma distinto del inglés y, en caso afirmativo, cuál; y una sección de notificaciones públicas ampliada que incluye partes adicionales para coordinar la toma de decisiones sobre cuándo emitir alertas.

Las muchas víctimas de las desapariciones sin resolver

Uno de los tantos aspectos terribles de las desapariciones sin resolver es que no solo significa que una persona sigue perdida, sino que tiene un impacto multiplicador y duradero: la madre, la hermana y los hijos de Carolina están naturalmente afectados por este caso y yo los consideraría víctimas.

Muchas personas han intentado aprovecharse de la desesperación de la familia. Cuando se corrió la voz en Santa Ana, a través de Facebook, sobre la desaparición de Carolina, Alicia empezó a recibir llamadas de personas que decían saber dónde estaba su hermana. “Alguien me llamó diciendo que mi hermana había sido víctima del tráfico de personas y que querían $600 para liberarla”, cuenta Alicia. “Incluso me dijeron que me iban a enviar un vídeo donde la iban a decapitar si no les mandaba el dinero. La policía de Boston me aconsejó que nunca enviara dinero a nadie y no lo hice”. Otra persona la llamó para decirle que Carolina estaba en el hospital; otra le dijo que la habían detenido autoridades de inmigración.

Una imagen de la casa de Reina Carolina Morales Rojas en la lotificación Barcelona del cantón Cantarrana en el municipio de Santa Ana, El Salvador. Víctor Peña for The Boston Globe

Luego están los amigos aparentemente bienintencionados que siguen presionando a Alicia para que contrate a médiums o videntes. Alicia es una cristiana devota, una persona profundamente religiosa que no cree en lo sobrenatural. Una vez, me contó, se estaba haciendo las uñas de los pies en el salón de una amiga. “Ella me insistía en que hablara con una amiga de ella que era psíquica y que, al parecer, sabía lo que le había pasado a Caro. Pero yo no le hice caso”, dijo Alicia.

El sábado que Carolina desapareció, Kimberly habló con ella por videollamada en la noche, dijo. “Hablamos, como lo hacíamos todos los días. Justin y yo estábamos juntos, pero aquí estaba lloviendo y no se oía bien. Le dije: ‘Mamá, te llamo mañana’. Le dije: ‘te amo’. Y Justin también le dijo ‘te amo’”, me contó Kimberly. Fue la última vez que vieron a su madre.

Kimberly dice que su mamá quería que fuera médico; cuando termine el bachillerato, piensa estudiar medicina. Justin, que tiene un porte tranquilo y tímido, quiere ser chef. Los dos están asistiendo a sesiones con una psicóloga. Sin embargo, Kimberly me dijo que no le gusta ir. “Nos hace hacer ejercicios de relajación”, dice Kimberly. “Pero no me gusta es que siempre me está diciendo que estar preparados para recibir malas noticias sobre mi mamá y eso me pone muy triste”.

Reina Carolina Morales Rojas, una migrante salvadoreña quien fue vista por última vez el 26 de noviembre de 2022 en Massachusetts, vivía en la lotificación Barcelona del cantón Cantarrana en el municipio de Santa Ana, El Salvador. Este lugar estuvo bajo el control de las pandillas durante muchos años y era considerado uno de los más peligrosos del municipio de Santa Ana. Víctor Peña for The Boston Globe

En todas mis conversaciones con Alicia, ella nunca se refirió a Carolina en tiempo pasado. Ella cree que su hermana está viva. Alicia es la que suele iniciar las llamadas con el detective de la policía de Boston asignado para comunicarse con ella, pero ha habido casos en los que ha sido el detective quien ha iniciado las llamadas, dijo. Cuando eso ocurre, “el corazón me da un brinco porque pienso que me va a decir ‘la encontramos’, pero luego dice que es solo una llamada de cortesía”, explica Alicia. Es parte de la agonía continua, la esperanza yuxtapuesta a la frustración de estar a oscuras, que sigue atormentando a la familia. Es como si hubieran perdido a Carolina dos veces: la primera cuando se fue de El Salvador y la segunda hace 10 meses. Reina Margarita se pasa los días pensando a Carolina, su hija. Me dijo que se siente horrible “no saber nada de ella.”

Traducción de inglés a español por Day Translations. Editado por Marcela García.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.