Reforma migratoria: ¿Sí se puede?

La reforma migratoria, evadida por años por tantos oficiales electos en el congreso norteamericano, es una de las políticas públicas más inabordables en la historia contemporánea de este país.

Y es que ha sido imposible modificar de manera dramática todas las dimensiones de nuestro vasto, complejo y disfuncional sistema migratorio y poder legalizar a los 11 millones de indocumentados que actualmente viven aquí.

La última ocasión en que el país reformó de manera significativa el sistema migratorio fue hace 37 años. Desde entonces, todos los intentos legislativos de modernizar cualquier parte importante del sistema (por ejemplo, legalizar a los ‘dreamers’, los jóvenes inmigrantes que llegaron cuando eran niños y cuentan ya con cierto nivel de estudios y arraigo en Estados Unidos) han languidecido o muerto en el Congreso.

A pesar de ello, existen otras maneras de generar avances en ese ámbito. Reformar el sistema migratorio siempre ha sido una cuestión urgente, pero ahora ha alcanzado una importancia crítica dado el impacto extraordinario que está teniendo el creciente flujo de migrantes y solicitantes de asilo en ciudades y estados por toda la nación, incluyendo Massachusetts.

Por ejemplo, el Niskanen Center, un centro de investigación y análisis en Washington, DC, lanzó recientemente un incubador de ideas de política migratoria, en donde expertos del centro han estado publicando propuestas para cambiar ciertos aspectos del sistema migratorio norteamericano. Esas ideas incluyen: asignar una cantidad de visas de trabajo H-1B para pequeños negocios; hacer ciertos cambios burocráticos, tales como permitir que los aspirantes al programa TPS, o estatus de protección temporal, puedan solicitar un permiso laboral en el mismo formulario donde solicitan TPS; y eliminar un requerimiento para compañías que solicitan visa de trabajo para un empleado extranjero de colocar un aviso publicitario de esa vacante laboral en la edición dominical de algún periódico del área, lo cual se ha convertido en una práctica obsoleta.

Solamente la propuesta de dedicar visas H-1B para pequeños negocios requiere aprobación del Congreso, de acuerdo a Kristie de Peña, vice presidenta sénior de políticas públicas y directora de inmigración para Niskanen, pero las otras dos ideas no. De manera similar, hay otras propuestas de inmigración que no requieren aprobación del Congreso.

Las congresistas María Elvira Salazar (R-Florida) y Verónica Escobar (D-Texas) presentaron la Ley Dignidad para arreglar el sistema de inmigración defectuoso de nuestra nación. Este proyecto de ley es la primera solución de inmigración bipartidista seria propuesta por el Congreso en más de una década. Anna Moneymaker/Getty

Por ejemplo, algunos legisladores estatales de Nueva York están explorando proyectos de ley para otorgar permisos estatales de trabajo a inmigrantes recién llegados y solicitantes de asilo. Es una medida sin precedentes, un intento de evitar los tiempos de espera tan largos que tiene el gobierno federal para dar esos permisos. Por su parte, la Casa Blanca rechazó la idea y aconsejó a los estados a no tomar esa ruta ya que los permisos de trabajo para inmigrantes solo los puede dar el gobierno federal. En realidad, la legalidad de esa posible medida no está definida. Independientemente de eso, es claro que los gobiernos estatales están frustrados y entienden la urgencia del asunto. Últimamente tienen razón: vale la pena establecer un programa de permisos laborales a nivel estatal.

De manera similar, Eduardo Porter, columnista de Bloomberg, recientemente escribió un artículo de opinión interesante en donde exhorta a los líderes municipales a usar las herramientas que tengan a su alcance para permitir que los inmigrantes recién llegados trabajen. El argumento de Porter se basa en la idea de que el trabajar para sí mismo — ya sea como vendedor en la calle o como estilista — no se incluye en la definición de “empleo” que se prohíbe para los indocumentados según las leyes federales de inmigración, de acuerdo al columnista.

Porter sugiere que las autoridades municipales consideren a dichos inmigrantes como contratistas independientes y ajusten el reglamento municipal para otorgar licencias (como vendedores callejeros, por ejemplo) para así permitirles trabajar. El ayuntamiento de Boston debería tomar nota de estas ideas.

Esto no significa que el Congreso queda libre de culpa. Y es que tampoco hay una falta de proyectos de ley en ese organismo para revivir una reforma migratoria integral.

La legislación más prometedora es la Ley Dignidad, la cual fue introducida por dos congresistas latinas este año: María Elvira Salazar, una republicana de Florida, y Verónica Escobar, una demócrata de Texas. Es un extenso proyecto de ley, de casi 500 páginas, y tiene apoyo bipartidista. Entre otras cosas, le daría la oportunidad a inmigrantes indocumentados de obtener estatus legal si cumplen con ciertos requisitos; aumentaría los fondos dedicados a la seguridad fronteriza; modernizaría el sistema de inmigración; y reformaría el proceso de adjudicación de solicitudes de asilo.

Suena muy bueno para ser verdad. Y ese es el problema, ya que la inercia y los juegos de politiquería en Washington, DC, nos han dejado anclados en el pasado con procesos migratorios súper anticuados, cuando en realidad nuestro país se merece un sistema de inmigración lógico y congruente.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.