Prohibir razas de perros? ¡Mala idea!

Así decía una pancarta de uno de los cientos de manifestantes que salieron a las calles de Londres recientemente a protestar una medida presentada por el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, que haría ilegal poseer perros de la raza American bully XL.

Sunak anunció su propuesta después de una serie de ataques y mordeduras de perros hacia varias personas; al menos dos de los incidentes fueron mortales. Se cree que los perros agresores eran de esa raza, la cual es relativamente nueva. En un incidente captado en video en Birmingham, Inglaterra, un American bully XL atacó ferozmente a una niña de 11 años el mes pasado.

Pero tal medida ignora la razón por la cual existen perros agresivos y peligrosos: Es responsabilidad de quien está al otro lado de la correa si su perro ataca o no. Si bien es cierto que el American bully XL tiene un historial de ser usado como perros de pelea, el boxer, el shar-pei, el Boston Terrier y el English bull terrier también lo tienen.

Cientos de manifestantes en apoyo a la raza de perros American bully XL asistieron a una protesta el 7 de octubre en Londres en contra de la propuesta por parte del gobierno de prohibir la raza. HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images

Kara Holmquist, de la Sociedad de Massachusetts para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, MSPCA por sus siglas en inglés, me dijo en una entrevista que hay muchos factores que pueden incitar a un perro a morder o atacar a alguien. Por ejemplo, “la manera en que ha sido socializado el perro, si es supervisado, y si está o no esterilizado o castrado — todo eso juega un papel. Entonces cuando se implementan medidas que solamente consideran la raza, no solo son injustas, sino que además no son eficaces”.

Es por ello que la MSPCA, ayudó a que se aprobara una ley en 2012 que no permite a municipalidades prohibir la posesión de razas de perros, señaló Holmquist. En aquel entonces la histeria colectiva era alrededor de pit bulls y Dobermans. Pero la discriminación en contra de ciertas razas de perros todavía existe en ciertos espacios, y la MSPCA está abogando para que se remuevan prohibiciones de razas de perros en programas y políticas de vivienda.

“Con frecuencia, los propietarios responsables de perros en Massachusetts no son bienvenidos en ciertos mercados inmobiliarios, particularmente si tienen perros de tamaño mediano o grande, o si son de ciertas razas (o un perro que luce como una de estas razas)”, según un testimonio presentado en conjunto por varias organizaciones defensoras de los derechos animales, incluyendo la MSPCA, durante una audiencia el mes pasado de un proyecto de ley que no dejaría que ciertos proveedores de vivienda, como asociaciones de propietarios de condominios, “rechacen de manera arbitraria a propietarios responsables de perros como inquilinos”. Las organizaciones también apuntaron que esta “discriminación a veces ocurre en vivienda subsidiada o pública”, lo cual significa que también es una cuestion de justicia social y equidad.

Las ciudades y municipios de Massachusetts sí tienen la autorización de vigilar a perros específicos a través de la ley de perros peligrosos, la cual entra en la jurisdicción de la oficina local de control animal. “Si existe un perro que sea motivo de preocupación por haber exhibido un comportamiento señalado en la ley, hay un proceso para confrontar esa situación en una audiencia”, comentó Holmquist.

En cambio, en Inglaterra parece que no habrá ese tipo de audiencias caninas para el American bully XL. El primer ministro Sunak promete prohibir la raza y respetar la vida de los que hoy existen. En esta propuesta, aquellas personas que ya tengan como mascota a un American bully XL tendrán que registrarlos y ponerles un bozal en espacios públicos. Además, para tratar de extinguir dicha raza, los perros también tendrán que ser esterilizados.

Lo más desconcertante es que el Reino Unido ya tiene evidencia de que la prohibición de determinadas razas no mejora la seguridad pública. Desde hace tres décadas, hay una ley de perros peligrosos en el país, la cual prohíbe la posesión de cuatro razas: el pit bull terrier, el Japanese Tosa, el Dogo Argentino y el Fila Brasileiro. Y a pesar de ello, el número de ataques y mordeduras de perros ha aumentado.

La comunidad inglesa de propietarios de perros se opone a la medida pero el gobierno británico mantiene su propuesta de prohibir el American bully XL, una raza que ni siquiera es reconocida oficialmente por el Kennel Club del Reino Unido. Antes de que pueda ser prohibida, es claro que primero tiene que ser declarada como raza.

Mientras tanto, yo sigo esperando una prohibición a los propietarios irresponsables y abusivos de perros, porque cuando uno sigue las pistas que culminan en un incidente terrible donde un perro ataca, insisto en que la responsabilidad siempre cae en el dueño.

Puede que el American bully XL desaparezca en el Reino Unido pero los propietarios irresponsables de perros seguro encontrarán eventualmente otra raza a la cual maltratar y maleducar. También estoy segura que, desgraciadamente, esa raza también será prohibida.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.