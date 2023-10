Trabaja de noche y es candidato al Concejo Municipal de Boston de día

Casi cuatro meses después de haber lanzado su candidatura al Concejo Municipal de Boston, Henry Santana se dió cuenta que se estaba quedando sin dinero en su cuenta de ahorros.

Lo que hizo después es un ejemplo de la determinación de Santana, y de los sacrificios y desafíos que exige el postularse para un puesto político de elección popular — sacrificios y desafíos que muchas veces son más drásticos para las personas de origen minoritario.

Al anunciar su campaña en abril, Santana, de 28 años, renunció a su trabajo como director municipal de la Oficina de Organización Cívica en Boston, un nuevo puesto establecido por la alcaldesa Michelle Wu, en el que ganaba cerca de $100,000 al año, según dijo. Santana, un inmigrante de la República Dominicana, comparte un apartamento en Dorchester con un compañero y paga $2,000 al mes en renta y servicios públicos. Pensaba usar sus ahorros durante la campaña para sus gastos pero a principios de agosto tuvo que pedirle ayuda financiera a su familia.

“No era sostenible seguir haciéndolo porque mi mamá no trabaja, tiene complicaciones de salud y vive en vivienda subsidiada”, me dijo Santana. “Mi familia me ayudaba con lo que podían pero no me alcanzaba. Estaba comprando cereal para comer”.

Fue entonces cuando Santana decidió regresar a trabajar, de preferencia en un puesto virtual con horario flexible. Envió varias solicitudes pero el único empleo sobre el cual recibió respuesta fue el de un puesto de portero en edificios residenciales. Escogió el turno de noche porque de día quería seguir haciendo campaña.

Henry Santana, candidato para el Concejo Municipal de Boston, posó para un retrato el 4 de octubre enfrente de los apartamentos Alice H. Taylor, en donde se crió. Pat Greenhouse/Globe Staff

Así que en septiembre empezó a trabajar desde las 11 p.m. hasta las 7 a.m. de cuatro a cinco noches a la semana en dos edificios residenciales, aunque recientemente redujo sus horas a tres noches en un solo edificio residencial localizado en Brookline. Parte del trabajo es ser guardia de seguridad y gana $18.75 la hora.

No hay mucha gente que sabe del trabajo nocturno de Santana. Me dijo que trata de dormir cuando puede pero que la campaña es su prioridad. El joven político ha recibido el apoyo formal de algunos oficiales electos de Boston, tales como la concejal municipal Ruthzee Louijeune, Wu, y otros.

La elección general para el Concejo Municipal ha estado caracterizada por un nivel bajo de drama, lo cual es bueno. Pero al principio de la campaña, Santana enfrentó críticas cuando se reveló que nunca había votado. La historia del por qué es complicada pero es representativa de una problemática actual importante.

Santana me explicó que él y sus padres tenían residencia permanente, y su mamá se hizo ciudadana norteamericana cuando Santana tenía 17 años. Ya que era menor de edad, era elegible para hacerse ciudadano en ese entonces. Cuando fue a tramitar su proceso de naturalización, le dijeron que él ya era ciudadano. Pero cuando subsecuentemente trató de solicitar su pasaporte estadounidense, en esa oficina le dijeron que no era ciudadano.”

Estaba muy confundido”, dijo Santana. “¿Cómo era ciudadano en una oficina pero no en la otra?” Para aclarar las cosas, su abogado le aconsejó solicitar su certificado de naturalización, pero ese proceso se atrasó por años debido a varias razones. Para empezar necesitaba su certificado de nacimiento de la República Dominicana, pero esa documentación fue destruida durante un huracán. Finalmente, Santana recibió confirmación el año pasado de que recibiría su certificado de naturalización pronto, el cual él quería tener en caso de que volvieran a surgir dudas de su ciudadanía norteamericana. Y fue entonces cuando se registró para votar.

Puede que todo lo anterior suene bastante enredado, casi como una fábula, para aquellas personas que nunca han tenido que lidiar con nuestro sistema migratorio disfuncional. Pero la historia del aspirante de origen dominicano al concejo probablemente haga eco con muchos bostonianos que han tenido que navegar ese sistema. Casi un tercio de la población de Boston es extranjera, como Santana y yo. Desafortunadamente, sabemos que cualquier cosa es posible en la enorme burocracia que gobierna los procesos migratorios.

El apoyo de Wu ha causado controversia en lo que se refiere a la campaña de Santana y otros dos candidatos que también trabajaban para la alcaldesa: Enrique Pepén, que compite para ser concejal en el distrito 5, y Sharon Durkan en el distrito 8. Wu apoyó solamente a ellos tres durante esta temporada electoral y por eso han sido caracterizados como un intento de Wu de sumar aliados en el concejo municipal.

¿Y qué tiene eso de malo? ¿No es eso lo que se esperaría de un alcalde o alcaldesa? Aún así, Santana me comentó que difiere con Wu en algunos temas y que no necesariamente estaría alineado políticamente con ella siempre. “Soy un hombre latino, un hombre negro, y mis experiencias de vida son fundamentalmente diferentes que a las de ella”.

Por eso y más, Santana — candidato primerizo, un inmigrante que creció en vivienda pública y producto de las escuelas públicas de Boston — sería una voz formidable en el concejo municipal y se merece llegar ahí.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.