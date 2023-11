La verdad detrás del tráfico de fentanilo

Los republicanos quieren invadir México.

Se ha convertido en el tema favorito de los candidatos presidenciales del partido conservador en la ruta de campaña y durante los debates. Argumentan de manera firme por el plan de enviar tropas militares norteamericanas a México para capturar líderes y miembros de grupos criminales traficantes de droga, bombardear sus laboratorios y destruir sus redes de distribución.

Las amenazas de los republicanos de invadir México están basadas en la tesis simplista de que la medida pondrá alto a la crisis de fentanilo en Estados Unidos. El año pasado los opioides sintéticos — principalmente el fentanilo — estuvieron involucrados en aproximadamente 75,000 muertes por sobredosis. En el centro de las amenazas de los conservadores se encuentra el rol que juega la frontera entre México y Estados Unidos.

Es claro que la crisis de fentanilo debe ser debatida durante la temporada de elecciones primarias presidenciales. Pero los republicanos deben asegurarse de que la conversación incluya no solo propuestas sensibles sino que estén basadas en cifras oficiales y en la realidad acerca de cómo el fentanilo ilegal llega a los Estados Unidos.

La peligrosa retórica acerca de los carteles de droga mexicanos no está limitada a los candidatos presidenciales republicanos. El Senador Lindsey Graham, un republicano de Carolina del Sur, ofreció una conferencia de prensa en marzo acerca de su propuesta para designar a los carteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

Con ese fin, el grupo pro-inmigrante National Immigration Forum recientemente publicó un informe con una perspectiva rigurosa de la manera en que el fentanilo ilegal es traficado en las fronteras.

Y es que es crucial desarmar los varios mitos relacionados con el trayecto del fentanilo hacia Estados Unidos. Por ejemplo, la mayoría “de estupefacientes y sustancias ilícitas se trafica ilegalmente a través de [puertos terrestres de ingreso] a diferencia de la creencia común de que son traficadas ilegalmente entre puntos de ingreso, principalmente en áreas donde no hay muros o barreras físicas erigidas”, según escribió el autor del informe, Christian Penichet-Paul, quien es vicepresidente de políticas públicas y promoción de la organización. Esto se refiere al fentanilo y está basado en cifras oficiales de US Customs and Border Protection, la agencia federal fronteriza. Estos datos deben poner fin a la idea de que el contrabando de drogas ilegales ocurre fuera de los puertos de ingreso en la frontera.

Además, los inmigrantes no son los que están contrabandeando el fentanilo hacia el país. “La evidencia indica que el fentanilo ilegal es principalmente traficado por ciudadanos norteamericanos a través de puertos legales de entrada”, de acuerdo a Penichet-Paul.

Obviamente, una porción de la cantidad total de drogas ilegales que entran al país no son decomisadas. Y otras agencias del orden público federales, estatales y locales también realizan decomisos de drogas. Pero no existe una base central de datos para llevar registro del número total de decomisos, señaló Penichet-Paul. Esa es una área en donde los republicanos se deben enfocar: Deben impulsar medidas para mejorar la recolección de cifras sobre todos los decomisos que ocurren en todo el país.

Esas soluciones deben formar parte de la conversación. Como yo y otros columnistas hemos argumentado, la invasión militar de un país extranjero para resolver un problema tan complejo como el de tráfico de drogas es una idea ridícula — no es más que un tema conveniente para los republicanos durante las elecciones.

La retórica en sí es una intensificación peligrosa de una idea antigua: que la producción internacional, el tráfico y el consumo de narcóticos puede ser frenado a través de vías militares”, según escribió Greg Grandin en un ensayo para el New York Times el miércoles. Grandin, autor y profesor de historia en la Universidad de Yale, dijo que la propuesta de los republicanos es “primordialmente fanfarronería” electoral.

Pero no por ello debemos dormirnos en los laureles. “Un aumento de la militarización de la guerra contra las drogas en México resultaría en más corrupción, más muertes y más refugiados desesperados por cruzar la frontera”. Tiene razón.

