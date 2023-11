Custodia de mascotas: ¿Y quién se queda con el perro?

En la clásica comedia de 1937 “The Awful Truth”, Cary Grant e Irene Dunne interpretan a Jerry y Lucy, una pareja que se está divorciando. Durante el proceso judicial, surge una interrogante: ¿quién se quedará con Mr. Smith, el perro de la pareja? En el tribunal, el juez llama a Mr. Smith y anuncia que “la custodia del perro dependerá de su deseo propio”. Es decir, dejará que el perro decida.

Si tan solo fuera así de fácil en la vida real.

¿Qué es lo que pasa en un tribunal cuando una pareja con mascota compartida se separa? La realidad es que este tipo de disputas pueden llegar a ser bastante desagradables. Según una encuesta reciente de Pew Research Center, el 97 por ciento de los dueños de mascotas norteamericanos las consideran como parte de su familia. Pero en el sistema legal, las mascotas generalmente son clasificadas como propiedad, similares a un mueble — como un sofá.

Sería absurdo esperar que un juez le pida a un perro o gato decidir con quién quiere quedarse, como en la película. Pero, ¿no creen que debería de haber flexibilidad para considerar los mejores intereses de una mascota en situaciones de separación? ¿Y cuáles son exactamente los derechos legales y los recursos jurídicos que tienen los dueños de mascotas en Massachusetts cuando hay disputas de custodia con sus ex parejas?

Brett Lyman está muy familiarizado con estos dilemas. Lyman, residente de Watertown de 38 años de edad, ha estado involucrado en un litigio civil por más de un año con su ex pareja sobre un perro de raza pomerania que los dos tenían cuando estaban en una relación. Lyman y su ex tenían dos años viviendo juntos cuando decidieron adquirir al cachorro negro en 2018; los dos se dividieron el costo en partes iguales y le pusieron Teddy Bear al perrito, de acuerdo a documentos legales públicos presentados por ambas partes.

El nombre de la ex pareja de Lyman aparece en tales documentos legales. Traté de contactar al abogado de ella en varias ocasiones pero no respondió a mis intentos, y por ello decidí no nombrarla en este artículo.

Casualmente, cuando Lyman y su ex comenzaron su relación, él ya tenía un perro llamado Zeus Bear, también de raza pomerania. Por los últimos ocho años, Lyman ha estado compartiendo a Zeus con otra de sus ex novias, Maddy, según me dijo en una entrevista. Con Zeus, aunque la relación con Maddy no funcionó y se separaron en 2015, “todo terminó saliendo muy bien” porque siguen compartiendo a Zeus sin ningún problema.

Teddy Bear and Zeus Bear. Brett Lyman

En 2021, cuando Lyman y su ex más reciente se separaron, ella se mudó y se llevó a Teddy bajo el entendimiento de que entre los dos iban a compartir la posesión del perro con un horario alternado, similar al acuerdo informal que él ya tenía con Maddy y Zeus, según me explicó Lyman.

Pero Lyman y su ex no pusieron tal acuerdo de compartir a Teddy por escrito. Aún así, sí lo hicieron durante seis meses aproximadamente, señaló Lyman. Intercambiaron textos para coordinar la logística y horarios de Teddy. Pero gradualmente su ex pareja dejó de cooperar, hasta que se rehusó a que él siguiera viendo a Teddy. Es por ello que Lyman decidió interponer una demanda civil contra su ex el verano pasado en la Corte Superior de Middlesex.

En un documento legal que la ex de Lyman y el abogado de ella presentaron a los tribunales, ella negó que haya accedido compartir a Teddy con Lyman cuando la relación terminó. Inicialmente la corte falló a favor de Lyman, ordenando que su ex le otorgara posesión conjunta de Teddy, luego ella apeló y obtuvo una victoria cuando una jueza revirtió el fallo anterior. Lyman entonces apeló esa decisión y el caso continúa en la corte de apelaciones de Massachusetts, donde un panel de tres jueces sostuvo una audiencia en donde ambas partes presentaron argumentos esta semana.

Al centro del caso legal de Teddy se encuentran varias preguntas: si una mascota se debe clasificar en una categoría especial de bienes personales, tales como una reliquia o artículo de herencia familiar con alto valor sentimental, y si una mascota puede estar sujeta al concepto de custodia compartida, aún cuando no exista un contrato escrito. Este caso no es un intento de incluir a las mascotas en las leyes de patria potestad y custodia de hijos, según me explicó Jeremy Cohen, el abogado de Lyman. “Nunca hemos comparado a los perros con niños”, señaló Cohen.

”Las parejas que no están casadas y que comparten ciertos bienes como mesas y sillas se las pueden repartir o dividir su valor”, me dijo Lyman. “Pero no puedes hacer eso con una mascota. El vínculo que cada persona tiene con un perro es algo especial”. No se le puede asignar un valor monetario a ese vínculo.

Cohen, quien se especializa en derecho animal, quisiera que este caso estableciera un precedente en el estado. “Solo queremos que se reconozca la manera en que los dueños de mascotas deben ser considerados por los tribunales”, dijo Cohen. Es un problema real. “Durante los últimos seis años, hemos recibido más de 950 llamadas sobre el tema de co-posesión de mascotas entre personas que adquirieron un perro o un gato juntos y después se separaron”.

Es claro que se pueden salvaguardar los intereses de las mascotas dentro de un marco jurídico, por ejemplo, como lo hacen las leyes contra el maltrato animal, Lyman dijo. “Legalmente los mejores intereses de los humanos tienen prioridad. Pero si existe igualdad en la propiedad, ¿no tendría sentido tomar en consideración lo que sería mejor para la mascota?” se preguntó Lyman.

Quizás el juez ficcional de la película clásica de 1937 estaba en lo cierto. (El juez le otorga la custodia de Mr. Smith a Lucy, quien hace trampa enseñándole un juguete a escondidas para que la escoja a ella). Pero actualmente existe un remedio para evitar el sufrimiento por el que está pasando Lyman: un petnuptial, o un contrato entre una pareja con múltiples cláusulas jurídicas, incluyendo obligaciones financieras y custodia. Pero quizás nuestras leyes tengan que ser actualizadas para reconocer el hecho de que nuestras mascotas son patrimonio personal y también miembros queridos de la familia, y así contar con la lucidez legal necesaria para evitar casos complicados en los tribunales.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.