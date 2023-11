¿Son bienvenidos los inmigrantes aquí o no?

El mes pasado, en medio de la actual crisis de refugios de emergencia en Massachusetts, la gobernadora demócrata Maura Healey envió una advertencia a aquellos inmigrantes que estaban pensando mudarse a este estado: Ya no hay cupo aquí.

El mensaje está claro: Ahora mismo, los inmigrantes no son bienvenidos.

El miércoles, la legislatura estatal no pudo llegar a un acuerdo para aprobar una petición por parte de Healey para inyectarle $250 millones de dólares adicionales al sistema de refugios de emergencia. Hay desacuerdos sobre cómo debe gastarse ese dinero adicional, incluyendo si de debe utilizar el Hynes Convention Center como una locación para darle refugio a las familias inmigrantes de manera temporal.

Pero, en general, en la mayor parte del debate se ha ignorado el hecho de que estas familias de inmigrantes colectivamente se convertirán en contribuyentes importantes para la economía de Massachusetts si se les permitiera quedarse e integrarse.

Esa es la gran interrogante — “si y sólo si” se les permite la integración. Lo que sí es indiscutible, por ejemplo, es que la tasa de fundación de empresas por parte de los inmigrantes es superior a la de los ciudadanos norteamericanos y sus aportes a la economía son significativos.

Darbalisia Cruz Andujar se convirtió en ciudadana norteamericana en una ceremonia de naturalización realizada en Harvard Business School el 31 de octubre. Pat Greenhouse/Globe Staff

Un nuevo análisis y un mapa interactivo ilustran las diversas contribuciones de los inmigrantes a los Estados Unidos. El American Immigration Council reveló el lunes una serie de datos correspondientes al año 2021 sobre lo que pagan los inmigrantes en impuestos, su participación en la fuerza laboral y otras medidas socioeconómicas.

Por ejemplo, 1 de cada 8 individuos que viven en los Estados Unidos es un inmigrante, o 45.3 millones de personas. Mientras que la población de inmigrantes creció en casi un 4 por ciento entre 2016 y 2021, este aumento representó aproximadamente el 18 por ciento del crecimiento total de la población estadounidense durante el mismo período. En 2021, los inmigrantes pagaron más de medio billón de dólares en impuestos. Incluidos en ese grupo están los inmigrantes indocumentados, quienes pagaron más de $30 billones de dólares en impuestos en ese mismo año.

El análisis además incluye un retrato de la población inmigrante en cada estado. En Massachusetts, los inmigrantes representan casi el 18 por ciento de la población total. Y aquí, 1 de cada 4 empresarios son inmigrantes, lo cual es una proporción mayor a la nacional de aproximadamente 20 por ciento. Colectivamente, los inmigrantes tienen un poder adquisitivo de casi $50 billones de dólares y pagaron $17 billones de dólares en impuestos en nuestro estado.

En cuanto a la fuerza laboral, casi el 29 por ciento de todos los trabajadores en el área STEM del estado — como se le conoce por sus siglas en inglés a las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas — son nacidos en el extranjero. También están sobrerrepresentados en ciertas ocupaciones en la industria del cuidado de la salud. Por ejemplo, aproximadamente el 37 por ciento de los asistentes de atención médica a domicilio son inmigrantes.

El análisis también incluye un conteo de la población inmigrante que está aquí de manera ilegal. Hay cerca de 140,000 inmigrantes indocumentados (representando el 11 por ciento de la población inmigrante). Los indocumentados pagan $730 millones de dólares en impuestos en Massachusetts.

Mientras que la legislatura estatal continúa la discusión acerca de los $250 millones de asistencia adicional que Healey solicitó para lidiar con la crisis de vivienda para los inmigrantes recién llegados, y Healey sigue debatiendo por cuánto tiempo mantener la restricción en el número de familias a quienes se les ofrecerá albergue subsidiado, los datos que muestran el nivel impresionante del impacto económico que tienen los inmigrantes en Massachusetts no debe ser ignorado.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.