¿Qué hay detrás de la batalla en el Congreso sobre inmigración y Ucrania?

Se ha convertido en una batalla polémica, pues el acuerdo tendría implicaciones domésticas muy importantes. Sería un error por parte de los demócratas ceder a las condiciones tan radicales que los republicanos exigen como precio para ellos aprobar el apoyo económico adicional para Ucrania.

¿Cómo fue que llegamos aquí? Los fondos para financiar la guerra en Ucrania son parte de un paquete solicitado por el presidente Biden al Congreso con un costo total de $106 billones de dólares, que también incluye ayuda para Israel y otros montos para fortalecer la seguridad nacional en la frontera. Este dinero estaría destinado para la contratación de más agentes fronterizos y funcionarios de asilo, entre otras medidas.

Todo lo anterior suena razonable. Pero desde que Biden envió su propuesta al Congreso, los republicanos han tratado de imponer más y más condiciones. La ventaja que tienen es la asistencia militar para Ucrania. Biden y su partido están comprometidos a brindar esa ayuda al país europeo pero el apoyo del público notreamericano para esa guerra ha disminuido bastante, especialmente dentro de la base republicana.

Un grupo de personas, incluyendo muchas de China, caminaron a lo largo del muro fronterizo cerca de Jacumba, California, el 24 de octubre de 2023. Gregory Bull/Associated Press

En el momento en que Biden juntó la ayuda militar para Ucrania con los fondos para la seguridad fronteriza en su propuesta para el Congreso, también abrió la puerta para que los republicanos insistieran en incluir medidas excesivas sobre inmigración. Una cosa es pelear por dinero, pero los republicanos no quieren reformas migratorias modestas — quieren cambios dramáticos que conllevan un gran impacto doméstico.

De acuerdo a reportes de prensa, algunos legisladores republicanos quieren imponer reformas al sistema de adjudicación de asilo y restringir el uso gubernamental de los permisos condicionales humanitarios, un programa que la administración de Biden ha usado durante su mandato para admitir a decenas de miles de inmigrantes de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Estos son programas de inmigración legal establecidos desde hace tiempo que no tienen nada que ver con seguridad nacional o asistencia militar. Eliminarlos sería un grave error. Un estudio reciente realizado por la organización sin fines de lucro FWD.us reveló que casi medio millón de inmigrantes que han sido admitidos a los Estados Unidos bajo el programa de permisos condicionales en 2021 y 2022 llenaron vacantes de empleos en industrias que sufren de escasez laboral, lo cual tuvo un impacto positivo en la economía.

Lo que realmente está moldeando las negociaciones son las elecciones presidenciales de 2024. Es por ello que, durante estas discusiones de política migratoria, se ha visto un cambio marcado en la fórmula tradicional que se ha seguido por años y que ha sido bastante predecible: los republicanos siempre piden fortalecer la seguridad fronteriza a cambio de la prioridad de los demócratas, que es otorgarle la ciudadanía a los llamados Dreamers.

El problema con esa ecuación es que un lado es bastante específico mientras que el otro no lo es. Y es que el concepto de seguridad fronteriza se ha convertido en algo muy abstracto y amorfo. Tiene diferentes significados, dependiendo de a quién le preguntes. Para la mayoría de las personas, el concepto de tener una frontera segura es más que razonable.

¿Pero exactamente qué conlleva eso? ¿Contratar a más agentes fronterizos? ¿Terminar de construir el muro? ¿Invertir más dinero en la compra de drones y equipo tecnológico sofisticado para vigilar la frontera? ¿La detención masiva de inmigrantes en busca de asilo?

Aparentemente, es eso y más. La “seguridad fronteriza” es ahora un rango de propuestas, lo cual le ha permitido a los republicanos controlar la conversación y mover las metas constantemente y cambiar las reglas del juego. El año pasado, un acuerdo bipartidista que hubiera incluído darle la ciudadanía a los Dreamers colapsó en el Congreso. Y ahora esa medida ni siquiera está siendo considerada en las actuales negociaciones.

Este acuerdo le permitiría a los republicanos — y a Donald Trump, quien probablemente sea su nominado presidencial — demostrar a su base que quieren establecer restricciones en la frontera. Y también ayuda a Biden y a su partido, o más bien ese es el cálculo político. Hay un número creciente de legisladores demócratas que están dispuestos a aceptar las condiciones de los republicanos de restringir el asilo y los permisos condicionales porque creen que eso ayudará a Biden en estados clave en las elecciones presidenciales.

La ironía es que las medidas que exigen los republicanos crearían más caos y desorden en la frontera, lo cual haría el área mucho menos segura, y eso ayuda a Trump. Dicho de otra forma, estas propuestas son un truco más que los republicanos quieren usar para engañar a los demócratas.

