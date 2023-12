El dictador Donald Trump

“Cuando alguien te muestra quién es, créele la primera vez”.

Esta es una de las frases célebres que dijo la gran escritora Maya Angelou. Me acordé de ella esta semana porque me parece increíble que todavía haya gente que se rehúse a creer que Trump, el presunto nominado presidencial republicano, adoptará por completo el rol de dictador si gana el próximo año.

El mismo Trump lo dijo — bueno, más o menos.

En una entrevista con Fox News el martes pasado en Iowa, el presentador televisivo Sean Hannity, quien es ardiente seguidor de Trump, le preguntó al expresidente si, de ser elegido presidente de nuevo, le prometería a la población estadounidense que bajo ninguna circunstancia utilizaría su poder como represalia contra nadie. “Salvo por el primer día”, respondió Trump. “Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar”.

El expresidente Donald Trump en un evento de campaña en Davenport, Iowa, el pasado martes 5 de diciembre. Charlie Neibergall/Associated Press

Después Trump añadió vagamente. “Adoro a este tipo”, dijo refiriéndose a Hannity. “Dice, ‘usted no va a ser un dictador, ¿no?’ Yo le dije: ‘no, no, no, salvo por el primer día. Cerraremos la frontera y perforaremos, perforaremos, perforaremos. Después de eso, no soy un dictador’”.

Advertisement

La idea de que Trump no se va a acercar al autoritarismo durante un posible segundo mandato es una falsedad. Sin embargo, muchas personas en el ámbito político, y no solo republicanos, siguen creyendo esa fantasía. Están ignorando el famoso dicho de Angelou, y lo hacen a un alto costo. Trump ya nos demostró quién es, y lo ha hecho una y otra vez.

La verdad es que es inevitable que los votantes republicanos elijan a Trump como su nominado el próximo año. Aún es muy temprano como para prestarle atención a las encuestas sobre un enfrentamiento hipotético entre Biden y Trump, además de que no sabemos cuál será el impacto de los varios procesos penales que enfrentará Trump en 2024. Pero es bastante válido y educativo asumir que Trump le va a hacer competencia al Presidente Biden en la contienda presidencial.

Advertisement

Y no es derrotista asumir que Trump se convertirá en dictador si gana. Los invito a leer la reciente serie publicada por The Atlantic titulada “If Trump wins” (disponible sólo en inglés) en donde se exploran las diferentes amenazas a nuestra democracia que surgirían si Trump se convierte en presidente por segunda ocasión. Otra lectura obligada es este artículo del diario New York Times, publicado el mes pasado, en donde se describen los planes migratorios de Trump. “La gran cantidad de planes para 2025 de Trump equivale a un ataque a la migración a una escala nunca antes vista en la historia estadounidense moderna. Millones de migrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal tendrían prohibida la entrada al país o serían desarraigados después de años o incluso décadas de haberse establecido aquí.”

Nada de esto es novedad. Trump ya intentó implementar algunas de las políticas migratorias más extremistas en la historia de este país. Es obvio que lo intentará de nuevo y su probabilidad de tener éxito esta vez será mayor. Es por ello que no nos tenemos que imaginar nada. No es necesario inventarse una primera página satirizando lo que Trump haría si fuera presidente. Eso ya lo hicimos en Globe Opinion en abril de 2016.

Advertisement

Los dictadores comparten muchas cosas en común pero dos elementos son básicos: Se aferran al poder usando todas las herramientas a su alcance, y debilitan y oprimen la libertad de prensa. Trump ya intentó hacer esas dos cosas. No hay duda de que abusaría del poder ejecutivo durante un segundo mandato y además nunca dejaría el cargo de presidente.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.