La epidemia del robo de paquetes

Con la llegada de la temporada navideña llegan también los ladrones de paquetes a domicilio, conocidos coloquialmente como los “piratas del porche”.

Los grupos de vecinos en las redes sociales están llenos de anécdotas horribles relacionadas al robo de paquetes. Y parece que los ladrones se están volviendo más audaces y descarados.

”Este ladrón se robó tres paquetes de mi terraza delantera brincando la cerca justo después de haber sido entregados por Amazon”, según describía una publicación reciente de un usuario de Hyde Park en la plataforma para vecinos Nextdoor. La persona incluyó una foto del presunto ladrón que capturó automáticamente la cámara de seguridad instalada en el timbre de su puerta. También en Nextdoor, un usuario de Dorchester compartió un video corto a principios de mes donde se veía a una empleada de Amazon robándose el paquete en lugar de entregarlo a su debido dueño.

Advertisement

Es una verdadera epidemia. Tres de cada cuatro estadounidenses han sufrido el robo de un paquete en los últimos 12 meses, de acuerdo a una encuesta realizada por el sitio online SafeWise. La compañía estimó que el valor de esos bienes robados pudiera llegar hasta los $6 billones de dólares.

Imagen tomada de un banco fotográfico de una persona llevándose un paquete en la entrada de un domicilio. Adobe

Aún así, pareciera que las autoridades no están tomando el robo de paquetes lo suficientemente en serio. Por ejemplo, la mayoría de los departamentos de policía no monitorean adecuadamente el robo de paquetes, de acuerdo a Ben Stickle, un profesor de justicia penal de Middle Tennessee State University y un experto en la materia. Lo bueno es que al menos ocho estados ya aprobaron leyes para reclasificar el robo de paquetes como un delito grave, imponiendo así sanciones más severas a los delincuentes. Entre ellos se encuentran Nueva Jersey, Michigan y Texas.

El año pasado se introdujo en el Congreso estadounidense la “Porch Pirates Act”. Este proyecto de ley, que sigue estancado, convertiría el robo de paquetes que sean entregados por servicios privados de paquetería en un delito federal, así como ya es considerado el robo de correo o paquetes del Servicio Postal de Estados Unidos.

Advertisement

El Departamento de Policía de Boston está entre aquellos que no mantienen estadísticas específicas de robo de paquetes, según me dijo Mariellen Burns, la jefa de comunicaciones del departamento. Sin embargo, es un crimen que las autoridades toman en serio, especialmente ahora durante la temporada de fiestas decembrinas. Burns confirmó que el problema se ha intensificado en la mayoría de las ciudades, si no es que en todas, durante los últimos años.

Burns compartió consejos de la policía para evitar que se roben paquetes de tu puerta, tales como tomar ventaja de las alternativas que ofrecen los servicios de paquetería en lugar de la entrega a domicilio. Por ejemplo, Amazon tiene los llamados “hub lockers”, mientras que FedEx puede recibir paquetes en varias de sus tiendas. Añadió que las personas que sufran el robo de un paquete deben reportarlo siempre a la policía de Boston.

Desafortunadamente, a menos que las autoridades sean más agresivas y hagan más riesgosa la actividad criminal para los piratas del porche, la gran mayoría de los consumidores tendrán que defender sus puertas, pasillos, porches, terrazas y patios por sí mismos. Las cámaras de seguridad ya no sirven como disuasión contra este tipo de crimen. Es por eso que las víctimas acuden a las redes sociales para difundir y advertir sobre estos incidentes.

Advertisement

Recientemente la estación de televisión CBS News Boston reportó que el dueño de un negocio en East Boston está tratando de proteger a sus vecinos de este delito ofreciéndoles que envíen sus paquetes a su tienda. “Yo estoy aquí de 12 a 13 horas al día”, le dijo Nick Moulaison, propietario de Carmella’s Market, a la estación de noticias. Y así, él guarda los envíos de sus vecinos.

Dada la prevalencia del robo de paquetes en Boston, estoy sorprendida de que el problema no nos haya afectado tanto a mi familia. Cuando vivíamos en Brookline, un ladrón nos robó un paquete en la semana del Día de San Valentín hace como cinco años. El ladrón se metió al lobby de nuestro edificio y se robó una caja relativamente grande. Probablemente pensó que contenía un regalo costoso. Una vecina llegó a tiempo para observar al ladrón huir y hasta le alcanzó a tomar una foto a su vehículo, aunque la placa no se veía. Le salió el tiro por la culata y todavía nos reímos imaginandonos su reacción al abrir la caja: eran seis bolsas de caldo de pollo.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.