Enseñanzas de Europa

En un acuerdo descrito como histórico, la Unión Europea anunció el miércoles un conjunto de nuevas medidas para regular las llegadas no autorizadas de inmigrantes y aquellos que buscan asilo.

El pacto, que todavía tiene que ser ratificado formalmente, llega después de años de negociaciones, debates y controversias acerca de cómo manejar un flujo creciente de inmigrantes en busca de asilo en los países pertenecientes a la UE. Fue un debate claramente definido por un incremento en el número de inmigrantes en el continente y por las facciones de derecha y ultraderecha, las cuales están ganando influencia en Europa. En los primeros 11 meses del año actual, más de 355,000 personas llegaron sin autorización a la UE, un aumento del 17 por ciento comparado con el mismo período del año pasado, la cifra más elevada desde 2016.

¿En qué consiste el pacto? ¿Cómo logró la UE llegar a un acuerdo sobre reforma migratoria, uno de los temas más polémicos de nuestra era? ¿Hay alguna moraleja para los líderes congresistas norteamericanos que están tratando de lograr lo mismo aquí en los Estados Unidos?

El nuevo pacto en la UE, el cambio más drástico en las leyes de asilo e inmigración que la región ha visto en las últimas décadas, restringiría el número de inmigrantes que pueden entrar a la UE sin autorización y haría más fácil la deportación de aquellos solicitantes a asilo cuyos procesos no fueron aprobados. Las nuevas normas le ofrecería a los países miembros del bloque europeo un sistema de “‘solidaridad a la carta”, con la opción de absorber una proporción del número total de personas que la UE espera admitir bajo asilo cada año o brindando otro tipo de ayuda a otros países afectados por la presión del flujo migratorio. Esta ayuda puede ser financiera (por ejemplo, patrocinando repatriaciones o financiando infraestructura) o técnica.

Roberta Metsola, presidenta del parlamento europeo, calificó de histórico el acuerdo. “Esto significa, esperemos, que los estados miembros se sentirán menos inclinados a reintroducir las fronteras internas porque las llegadas se están gestionando”, según dijo en declaraciones a la prensa.

Detained migrants on the island of Lampedusa, Italy, are moved onto a ferry bound for Sicily, May 4. European countries struck a key deal on Dec. 20 to overhaul their joint migration system. FABIO BUCCIARELLI/NYT

A primera vista, resulta impresionante que un grupo de 27 países europeos haya logrado ponerse de acuerdo para reformar leyes en uno de los ámbitos más divisorios y difíciles de nuestros tiempos. Quizás la UE negoció el convenio de manera exitosa precisamente por el número de partes involucradas en la región. Es decir, en la UE no es una competencia política a muerte — un juego de suma cero — como lo es aquí en los Estados Unidos.

En el bloque europeo, los impedimentos para cooperar y dar concesiones — y así darle al otro lado una victoria — son menos que los que existen aquí en los Estados Unidos. Generalmente hablando, una de las razones por qué los políticos republicanos en el Congreso norteamericano tienden a apoyar políticas que limitan la inmigración tiene que ver con el grupo dentro de la base de su partido que es apasionadamente anti-inmigrante. Esta proporción del electorado republicano además no perdona a los oficiales republicanos que se atreven a sentarse a negociar con sus contrapartes demócratas en temas de inmigración y control de la frontera. Es por eso que los congresistas republicanos casi siempre terminan siguiendo la pauta que esta pequeña pero ruidosa facción anti-inmigrante les marca.

Otra teoría que puede explicar cómo la UE logró el acuerdo es un tanto más obvia: Más ciudadanos en la región ven a los inmigrantes y refugiados como una carga para sus países, y el pacto es una concesión hacia ellos. Hanne Beirens, directora del Migration Policy Institute Europe, dijo al diario The New York Times: “La postura anti-inmigrante ya no pertenece solo a la ultraderecha, sino que ya se filtró en los partidos políticos convencionales”.

El acuerdo europeo generó bastante críticas. Múltiples grupos de defensa de los refugiados y organizaciones no gubernamentales dijeron que debilitará normas de protección al asilo establecidas hace mucho tiempo y reducirá los derechos de los migrantes. Amnistía Internacional dijo a través de un comunicado que las “reformas acordadas. … harán retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo y causarán más sufrimiento humano”. El European Council on Refugees and Exiles publicó en la plataforma X que las nuevas normas “son bizantinas dada su complejidad y estilo Orban dada su crueldad hacia los refugiados”.

Mientras tanto, en este lado del Atlántico, un grupo de negociadores bipartidistas en el Congreso han estado trabajando por las últimas semanas en un acuerdo para liberar asistencia militar para Ucrania a cambio de un conjunto sustantivo de medidas para restringir la inmigración; por ejemplo, limitar el acceso al asilo en la frontera entre México y Estados Unidos y expandir las deportaciones y detenciones de inmigrantes.

Por ahora, las negociaciones están en limbo porque el Senado no está en sesión por la temporada navideña. Pero el próximo año, la reforma migratoria y las políticas fronterizas se volverán aún más importantes debido a las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Una de las lecciones que los líderes norteamericanos deben sacar del acuerdo europeo es que éste va a poner en riesgo el marco operativo del sistema global de asilo, según dijo el experto en inmigración Aaron Reichlin-Melnick en X. Históricamente, los Estados Unidos han jugado un rol crítico en la definición y formación del sistema moderno para brindar asilo a través del mundo.

La pregunta es: ¿Qué tan lejos quieren llegar el congreso y el Presidente Biden al negociar un acuerdo? ¿Están dispuestos a defender el principio fundamental de otorgar albergue a quienes huyen de guerras, violencia y otras formas de persecución? ¿O se atreverán a diluir ese principio como lo hizo la UE?

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.