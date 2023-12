Curiosidades perrunas del 2023

Queridos lectores de ¡Mira!:

Hace seis meses, cuando empecé esta newsletter, prometí compartirles una perspectiva personal y poco convencional, opiniones informativas y análisis sobre política, personajes, cultura popular — y hasta algunas curiosidades perrunas. Espero haber cumplido esa promesa. Para despedir el 2023, esta edición de ¡Mira! incluye un compendio de las noticias y tendencias más relevantes del año sobre nuestros compañeros de vida caninos y felinos. (Déjenme saber si se me olvidó alguna: marcela.garcia@globe.com).

Commander, el perro mordelón del presidente Biden. Quizás no haya habido otra noticia perruna que haya capturado la atención del público norteamericano como la de Commander, el perro pastor alemán de dos años de edad del presidente. Recordemos que Commander se convirtió en el segundo pastor alemán de los Biden en ser expulsado de la Casa Blanca por comportamiento agresivo.

El perro Commander de Biden mordió al menos a 11 personas. SAUL LOEB/AFP via Getty Images

El Reino Unido prohíbe al American bully XL. Después de una serie de ataques y mordidas de perros de la raza American bully XL a varias personas, el primer ministro del Reino Unido anunció un conjunto de restricciones con el objetivo de erradicar eventualmente esta raza. En este link puedes leer lo que escribí sobre por qué prohibir ciertas razas de perros es una mala idea.

Las “mascotas de la pandemia” nos pasan la factura. Durante la pandemia del Covid-19, casi 1 de cada 5 hogares adoptó una mascota. Pero a medida que han ido aumentando los problemas económicos y de vivienda en los Estados Unidos, más y más personas se están viendo en la necesidad de abandonar a sus mascotas, en su gran mayoría perros, en refugios para animales. Tan es así que la población de los refugios aumentó en 250,000 animales en 2023. Desgraciadamente, debido a este incremento, los procedimientos de eutanasia de perros en los refugios también han aumentando.

Los perros “cazaratas”. Esta es una noticia que me asombró pues no tenía idea de que ciertas razas de perros — los terriers en particular — pueden cazar ratas. Y esto está ocurriendo en ciudades como Nueva York y Washington, DC. En esta última comunidad, un grupo de voluntarios propietarios de perros — autodenominados los “Rascallions” — organizan cacerías para reducir la infestación de roedores que sufre la localidad.

Los terriers son usados en al menos dos comunidades norteamericanas para cazar ratas. Jabin Botsford/The Washington Post

¿Los perros robot policía al rescate? Esta tendencia hay que monitorearla en el 2024. Seguro ya conocen a “Spot”, el perro robot hecho por la compañía Boston Dynamics que puede ser usado para una gran variedad de tareas laborales, como inspecciones, recolección de datos, entre otras. Además Spot también puede ser usado para mantener la seguridad pública, por lo que los expertos están alarmados debido a la falta de transparencia de parte de algunas agencias policíacas que ya usan los perros robot policía.

La misteriosa enfermedad respiratoria canina. Desde hace meses, una enfermedad respiratoria ha estado afectando a perros en varios estados norteamericanos. Al menos 16 estados reportan casos, incluyendo Colorado, Oregon, New Hampshire y Massachusetts. Los síntomas incluyen tos, malestar general, pérdida de apetito, etc. y, en ciertos casos, pueden llevar a la neumonía y hasta la muerte. Algunos veterinarios están recomendando a los propietarios de perros a mantenerlos fuera de guarderías, parques caninos o cualquier otro lugar con alta concentración de perros. Si tu perrito tiene tos, es importante no entrar en pánico pero sí vigilar sus síntomas y llamar a tu veterinario si la salud de tu perrito no mejora. Entre los síntomas a observar se encuentran tos, fiebre, letargo, pérdida de apetito, dificultad para respirar y cualquier otro indicador de insuficiencia respiratoria.

Los perros que “hablan”. El uso de paneles con botones para enseñar a los perros a “hablar” — los perros botones — se ha vuelto súper popular en las redes sociales. Pero al parecer, los expertos en la ciencia de comunicación animal no están convencidos de que el sistema de botones represente un verdadero avance. Al menos los botones no son tan caros como los psíquicos para caninos.

Bunny es un perro botón que sabe casi 100 palabras. RUTH FREMSON/NYT

Los perros clonados del presidente de Argentina. Hay muchísimos detalles interesantes sobre el nuevo presidente argentino Javier Milei, un economista libertario de ultraderecha. Pero un dato en particular sobresale: Milei tiene cinco perros clonados del material genético de Conan, un English Mastiff de Milei que murió en 2017. Para clonarlo, Milei utilizó una compañía de preservación genética de mascotas que está localizada en Worcester, Mass. Milei tuvo que desembolsar aproximadamente $50,000 para clonar a Conan.

En contra de la propiedad de mascotas. La teoría abolicionista animal propone la idea de que poseer perros, gatos o cualquier otro animal, no es moralmente aceptable bajo ninguna circunstancia. Es un debate provocador que ha pasado un tanto desapercibido pero que puede agarrar impulso en los próximos años. ¿Deberíamos nosotros los humanos renunciar a la propiedad de mascotas? ¿Será que una opción es tener menos mascotas pero más felices? Dada la creciente población en los refugios de animales y el aumento en la eutanasia que subrayé anteriormente, quizás esta es una conversación que se debe tomar en serio.

El perro favorito de Massachusetts. De acuerdo a una encuesta de 10,000 dueños de perros realizada recientemente por Forbes Advisor, el perro más popular en Massachusetts es el Labrador Retriever. Es una raza bastante querida — confieso ser parcial a los labradores ya que tengo dos de ellos (ver foto abajo) — y se colocó en el cuarto lugar a nivel nacional después del pastor australiano, el pastor alemán y el bulldog.

Santo y Benito te desean un feliz año nuevo. Blue Amrich

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.