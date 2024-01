Nicaragua explota a los inmigrantes

¿Qué puede hacer un dictador extranjero para contraatacar a los Estados Unidos?

Una opción es copiar a los oficiales electos republicanos en América del Norte que rutinariamente usan la política inmigratoria como garrote o a los migrantes como títeres políticos.

Y eso es justamente lo que está haciendo el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua.

Es una medida vergonzosa — un claro intento por parte de Ortega de meterle presión a la administración de Biden para que relaje las sanciones impuestas a políticos nicaragüenses asociados con el presidente centroamericano y a algunos sectores de la economía nicaragüense.

Lo que Ortega ha estado haciendo es ofrecer a Nicaragua como trampolín para migrantes africanos, asiáticos, cubanos y haitianos que buscan llegar a la frontera estadounidense con México. Un analista de inmigración le dijo a la agencia noticiosa AFP que el gobierno autoritario de Ortega está facilitando “el negocio de una red de servicios aéreos” para que muchos migrantes puedan volar directamente a Nicaragua evitando cruzar la peligrosa selva del Darién y así “llegar a la frontera más rápido.”

Justo la semana pasada, días antes de Navidad, un avión chárter desde Dubái con destino a Nicaragua fue inmovilizado en Francia para investigar una denuncia anónima de supuesto tráfico de personas. El vuelo llevaba 303 pasajeros de la India, quienes aparentemente negaron haber sido traficados.

Decenas de pasajeros regresaron a la India el 26 de diciembre de 2023 provenientes de Francia, donde fue detenido el vuelo chárter en el cual viajaban antes de que pudieran llegar a su destino final, Nicaragua. Rafiq Maqbool/Associated Press

Anteriormente, la agencia Associated Press reportó que aproximadamente 268 vuelos chárter con migrantes haitianos aterrizaron en Nicaragua entre agosto y octubre del año pasado.

”Ortega está siendo muy astuto al jugar con lo que le duele más a los Estados Unidos”, Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la organización Washington Office on Latin America, dijo a The Guardian. Y es que dada la actual crisis migratoria en la frontera estadounidense con México, y la carrera electoral para la presidencia de Estados Unidos, no hay problemática más controversial y delicada que el desastre humanitario causado por el creciente flujo de migrantes en la frontera.

Además, Ortega se está aprovechando del aparente cambio que está ocurriendo en las rutas y flujos migratorios globales ya que más ciudadanos de países de Asia y África — China, India, Mauritania y Guinea, por ejemplo — están dejando sus países con rumbo a la frontera estadounidense buscando una mejor vida en este país.

Con el novedoso plan de vuelos chárter para migrantes, Ortega y Rosario Murillo, su esposa y la vicepresidenta de Nicaragua, están logrando varios objetivos. Es una manera de rebelarse contra la administración Biden; conseguir ventaja presionando al gobierno estadounidense para que al menos considere suspender las sanciones y empeorar el caos en la frontera permitiendo que más migrantes lleguen a ella, todo mientras se enriquecen en el proceso.

Ortega ha gobernado el pequeño país centroamericano desde 2007 con una mano represiva y autoritaria. De acuerdo a múltiples reportes, Ortega ha cerrado cientos de grupos civiles y la mayoría de los medios de comunicación independientes, ha tomado medidas severas contra la iglesia Católica e intimidado a la oposición al punto del exilio. Una encuesta reciente mostró que aproximadamente la mitad de la población nicaragüense está dispuesta a irse del país.

Es por ello que el gobierno norteamericano ha impuesto varios tipos de sanciones, incluyendo sanciones contra algunos sectores económicos así como también bloqueos financieros y restricciones de visa a cientos de funcionarios nicaragüenses ligados al régimen de Ortega. La última ronda de sanciones fue anunciada en noviembre en contra de los operadores de los vuelos chárter para migrantes.

Mientras tanto, a través de sus experimentos con tales vuelos, la dictadura de Ortega y Murillo obtiene beneficios económicos cobrando a los migrantes por visas e impuestos de aeropuerto, de acuerdo a AFP. Además, está habilitando una nueva clase de coyotes, como se le conoce a quienes le cobran y guían a los migrantes cuando éstos cruzan fronteras con destino hacia los Estados Unidos.

Volviendo al vuelo chárter de la semana pasada con 303 pasajeros de la India: Algunos de ellos aparentemente pagaron una cantidad astronómica de dinero por subirse a ese avión — entre $48,000 y $150,000.

Quizás Ortega se inspiró en el gobernador de Florida y candidato presidencial republicano Ron DeSantis y en el gobernador de Texas Gregg Abbott para explotar a los inmigrantes por motivos políticos. Cómo olvidar la medida infame de DeSantis de enviar por avión a 50 venezolanos a Martha’s Vineyard, mientras que Abbott ha estado conduciendo su propio experimento de envío de personas a través de autobuses hacia Nueva York, Chicago y otras ciudades lideradas por demócratas desde 2022. La administración de Abbott dijo que le ha dado pasajes de autobús a más de 80,000 inmigrantes para que dejen Texas.

La práctica de explotar a los seres humanos con el objeto de mandarle un mensaje al presidente Biden está fuera de control. Es una medida cruel con la cual Ortega está tocando fondo.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.