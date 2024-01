Otra muerte policíaca en Florida

En estos tiempos, eso no es novedad. Pero esta interacción particular entre un oficial y un joven indígena guatemalteco no siguió el típico guión. Fue peor.

En ese momento llegó el sargento Michael Kunovich de la oficina del sheriff del condado de St. Johns y se dirigió a Aguilar, de 18 años de edad en aquel entonces, y lo empezó a cuestionar, de acuerdo a la grabación capturada por la cámara que portaba Kunovich cuyo video fue compartido por uno de los abogados de Aguilar. La interacción se agudiza rápidamente cuando el oficial intenta inspeccionar al muchacho guatemalteco (cuyo primer nombre fue deletreado mal por las autoridades como Vergilio) y éste le dice que no habla inglés. Mientras tanto llegan más oficiales, quienes forcejean con Aguilar y lo someten al piso a la fuerza. Lo inmovilizan agarrándolo del cuello y le aplican varias descargas eléctricas con una pistola Taser. Se escucha a Aguilar gritar “familia” varias veces y luego la policía le encontró una navaja plegable.

Minutos después del encuentro, Kunovich sufrió un ataque al corazón. El oficial de 52 años murió en el hospital. De acuerdo a médicos forenses, falleció por causas naturales y condiciones de salud preexistentes.

Sin embargo, Aguilar, ya de 19 años de edad, fue acusado de homicidio por la muerte de Kunovich esa misma noche. Parece increíble pero así fue — el joven maya guatemalteco fue imputado por la muerte de una persona que murió por causas naturales.

Acertadamente, el caso ha causado indignación entre la comunidad de activistas de Florida. Pero no ha alcanzado la dimensión que merece dentro de la conciencia nacional o detonado conversaciones en torno a la violencia policial hacia personas indígenas o hispanas. Eso tiene que cambiar.

“Los videos hablan por sí mismos”, me dijo en una entrevista Phillip Arroyo, uno de los abogados de Aguilar. “Esta es una grave injusticia. Él fue víctima de exceso de fuerza. Nuestra posición es que él fue víctima de un perfil racial trazado por el oficial cuando se encontraba en la acera de una calle muy bien iluminada. No es nada criminal hacer eso”.

Originalmente, y antes de que las grabaciones de las cámaras que portaban los oficiales de policía fueran entregadas a los abogados de Aguilar, la oficina del sheriff afirmó que el joven estaba invadiendo propiedad privada. Pero ese no parece ser el caso de acuerdo a los videos. Además, según las grabaciones, Kunovich nunca dijo por qué consideró a Aguilar como sospechoso o reveló la razón por la cual decidió pararlo.

Arroyo está representando legalmente a Aguilar en una demanda federal de derechos civiles que pronto impondrá en contra de la oficina del sheriff de St. Johns por la “violación inconstitucional de los derechos de Aguilar, específicamente la Cuarta Enmienda”, según explicó Arroyo. Aguilar ha estado encarcelado sin derecho a fianza desde el incidente. El verano pasado, el cargo inicial de asesinato fue reducido a homicidio involuntario agravado y otro cargo por resistirse al arresto.

En cuanto al arma que Aguilar supuestamente traía, era una navaja plegable que el muchacho usaba para cortar fruta en su trabajo como jornalero. En el video se escucha a Aguilar repitiendo la palabra “sandía”, se refería a su navaja.

Mariana Blanco, directora asistente ejecutiva de la organización The Guatemalan-Maya Center en Lake Worth, Fla., me dijo que su equipo ha estado ayudando a la familia de Aguilar en Guatemala. “Los padres de Virgilio ni siquiera pudieron terminar de ver el video de las cámaras portátiles policiales”, según me contó Blanco. A ellos les recuerda la violencia histórica que ha cometido el gobierno en contra de las poblaciones indígenas en Guatemala, dijo Blanco.

Para ella, el caso de Aguilar es un ejemplo clásico de la razón por la cual la nación ha perdido la confianza en las fuerzas policiales. De manera similar, Arroyo dijo que los hispanos están siendo abusados por agencias del orden público a través de todo el país, como la población negra, “pero sus historias casi nunca ven la luz del día debido a diferentes factores, tales como las barreras lingüísticas o el miedo a las represalias, como la deportación”.

De hecho, entre 2011 y 2020, la tasa de hispanos que fallecieron en interacciones con la policía aumentó casi en un 45 por ciento, según un estudio publicado en el Journal of Community Health en mayo del año pasado — el mismo mes que Aguilar fue acusado de homicidio por la muerte de Kunovich. Es una tasa que ha superado el crecimiento de la población latina durante el mismo periodo.

Los investigadores Jagdish Khubchandani y James H. Price — reconociendo que no se sabe mucho de los encuentros policiales que resultan en muertes de hispanos — analizaron una amplia base de datos federal para identificar esas muertes y además recomendaron intervenciones para mitigar la violencia innecesaria contra los latinos por parte de la policía, tales como mejor entrenamiento para oficiales y reconsiderar la sobrevigilancia policial en comunidades latinas.

A principios de año, Blanco inició una petición en el sitio Change.org para crear conciencia sobre el caso de Aguilar. Ya sobrepasó medio millón de firmas. Fuera de hacerse viral en redes sociales gracias a un influencer latino el mes pasado, el caso de Aguilar no ha recibido mucha atención mediática.

“Es repugnante ver a tres oficiales, ninguno de los cuales habla español, usando la rodilla en la espalda y cuello del joven, además de agarrarlo por el cuello cuando no había cometido un crimen y simplemente se encontraba caminando cuando fue confrontado”, dice un comunicado de Domingo Garcia, presidente nacional de la League of United Latin American Citizens, que dice ser la organización latina de derechos civiles más grande y antigua del país. “Creemos firmemente que cualquier acción judicial tomada en contra de este joven es prematura e inapropiada”.

Como dijo Arroyo, no había ninguna sospecha razonable para que la policía hubiera confrontado a Aguilar. El caso clama justicia y responsabilización por parte de la policía, empezando por el retiro de los cargos en contra del joven maya guatemalteco.

