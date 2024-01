Avanza demanda histórica de México contra fabricantes de armas

Advertisement

Esta victoria legal para México es un paso encomiable en la dirección correcta. Los fabricantes de armas norteamericanos han estado evadiendo su responsabilidad por la descarada violencia que la proliferación de sus armas ocasiona. Otro considerable ejemplo son las familias de víctimas de los tiroteos masivos que han tenido lugar en los Estados Unidos, quienes están frustradas por no tener suficientes avenidas legales para exigir que se haga justicia. Ya es hora de que se responsabilice en los tribunales a los facilitadores originales de las muertes que generan las armas.

El principal obstáculo es que la industria armamentista tiene inmunidad legal gracias a la Ley de Protección del Comercio Legítimo de Armas, o “Protection of Lawful Commerce in Arms Act”. La ley federal, aprobada en 2005, le otorga amplio amparo legal a fabricantes y distribuidores de armas, así como a cualquier otra entidad que haga negocio con las armas. Generalmente no pueden ser consideradas responsables en un tribunal por el uso ilegal de sus productos.

Advertisement

Esta ley ha tenido un efecto paralizador sobre los litigios en contra de las empresas manufactureras de armas, de acuerdo a Brady, una organización sin fines de lucro que trabaja para prevenir la violencia armada.

Y aquí es donde entra México y su inusual demanda.

En la acción legal presentada en contra de Smith & Wesson, Beretta U.S.A. Corp., Colt’s Manufacturing Company, Glock, Inc., Sturm, Ruger & Co., Inc., y otras compañías el gobierno mexicano argumenta que estas entidades no son figuras casuales o involuntarias en la violencia letal que ocasionan los carteles de droga mexicanos.

Ellos diseñan, distribuyen, comercializan y venden armas de forma rutinaria y éstas terminan en manos de los carteles de droga en México, según dice la demanda. “Los acusados usan comerciantes de armas corruptos e irresponsables y prácticas de venta peligrosas e ilegales en las cuales los carteles se basan para obtener sus armas”. A pesar de que tienen conocimiento de cómo prevenir la comercialización y tráfico ilegal, las compañías lo ignoran. Prefieren “continuar suministrando el mercado criminal de armas en México — porque obtienen ganancias de ello”.

Es un punto completamente legítimo, especialmente debido a que México tiene leyes federales estrictas que restringen la posesión de armas. El gobierno emite menos de 50 permisos para portar armas por año y solamente hay una tienda de armas en todo el país.

Aún así, México es uno de los países en donde más ocurren muertes por armas, de acuerdo a la demanda. La mayoría de esas muertes son causadas por armas provenientes de Estados Unidos de manera ilegal. Un reporte federal estimó que casi el 70 por ciento de las armas que fueron recuperadas en México entre 2014 y 2018 venían de los Estados Unidos. Entre 2007 y 2019, hubo más de 180,000 homicidios que fueron cometidos con armas en México.

Advertisement

Los representantes legales de México han argumentado en los tribunales que la ley que protege a la industria armamentista es aplicable sólo a daños que ocurren en los Estados Unidos. La Corte de apelaciones dijo que el gobierno mexicano había presentado un argumento plausible de que el caso estaba exento legalmente de dicha ley estadounidense.

Es una victoria importante que “perforó el injusto escudo legal detrás del cual las compañías de armas se han estado escondiendo”, dijo Jonathan Lowy al diario The New York Times. Lowy es parte del equipo legal mexicano que trabaja en el caso y es el fundador de Global Action on Gun Violence.

El caso también puede servir como un plan de acción para que otras víctimas de la violencia armada obtengan justicia. A finales del año pasado, Lowy y Manuel Oliver, el padre de Joaquin Oliver, quien murió en el tiroteo masivo en la Parkland High School en 2018, escribió un artículo de opinión para el Globe acerca de la “Lawsuit for Survival”, un caso legal internacional que presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Advertisement

En cuanto a la demanda de México, es muy probable que los acusados vayan a apelar el último fallo. Por otro lado, México tiene un verdadero problema de seguridad pública y este caso no debe verse como un intento del gobierno mexicano para evadir su responsabilidad. Al contrario, estas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: México está en su derecho de demandar que entidades extranjeras sean consideradas responsables por facilitar violencia armada en el país vecino, mientras que al mismo tiempo debe aplicar sus propias leyes para proteger a sus ciudadanos del derramamiento de sangre que ocasionan los carteles.

Esto es una selección de ¡Mira!, un boletín informativo de la columnista Marcela García de Globe Opinion. Suscríbete aquí para recibirlo cada semana.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.