Las crisis de albergues y migrantes en Boston

La medida provocó reacciones diversas en Roxbury, incluida una protesta afuera del complejo en donde algunos manifestantes portaban pancartas que decían: “Boston está lleno” y “¿Por qué Roxbury? ¡Mejor Wellesley!” La alcaldesa de Boston Michelle Wu inicialmente se mostró desilusionada con la decisión de Healey de usar el centro recreativo en Roxbury, un barrio predominantemente afroamericano, dado el historial de desventajas económicas en esa área. “Para que Roxbury sea la primera comunidad en donde esta propuesta sea presentada, una comunidad que durante muchas décadas ha enfrentado desinversión, prácticas discriminatorias, resultados desproporcionados. Eso duele mucho, es algo que se siente dolorosamente familiar”, dijo Wu el lunes en un programa de radio.

Advertisement

La oposición en Boston también reavivó un sentimiento que he estado escuchando de algunos activistas locales relacionado a la respuesta a esta crisis por parte de la ciudad.

Advertisement

Ellos creen que el ayuntamiento de Boston ha respondido de manera tímida a la llegada de inmigrantes y dicen que el centro recreativo en Roxbury no puede ser la única alternativa. “La ciudad tiene acceso a muchas propiedades”, me dijo un activista que no quiso ser identificado. “Otras comunidades en el estado han tenido que encontrar y renovar infraestructura. Boston debería estar haciendo lo mismo”.

En una entrevista, la alcaldesa defendió de manera apasionada y contundente la respuesta de su administración y me dijo que, de hecho, se ha evaluado a otros sitios potenciales para albergar a familias recién llegadas, como por ejemplo escuelas vacías. “Hemos estado en contacto con prácticamente cada empresario hotelero, cada constructor inmobiliario, cada propietario privado de vivienda que tenga vacantes”.

Wu también señaló que han considerado el Complejo Educativo West Roxbury y Suffolk Downs. Dijo que se evaluaron esas propiedades y funcionarios del gobierno estatal determinaron que esos dos sitios, los más grandes disponibles, no eran adecuados.

La alcaldesa además mencionó otros esfuerzos un tanto invisibles que su administración ha emprendido para ayudar a los inmigrantes recién llegados a Boston. Como ejemplo, explicó que ese flujo de migrantes “se siente directamente en nuestro sistema local de albergues” ya que la ciudad está hospedando ahí a más de 200 individuos adultos que no son elegibles para obtener albergue subsidiado por el estado bajo la ley estatal. “Hemos sentido la necesidad creciente, el 25 por ciento de los cupos en los albergues locales para individuos adultos están ocupados por inmigrantes recién llegados. Eso toma una gran cantidad de recursos directos”.

Advertisement

El origen del flujo creciente de inmigrantes, así como su solución, le corresponden por completo al gobierno federal. Sin embargo, bajo riesgo de simplificar demasiado o simplemente de señalar lo que es obvio, estos inmigrantes ya están aquí y hay que lidiar con sus necesidades. Nadie se beneficia al pretender que estos recién llegados deben de ser responsabilidad de alguien más o culpar y señalar con el dedo a otras municipalidades. Es verdad que cada comunidad tiene que contribuir y poner de su parte para mitigar este problema — y claro, esto incluye a sitios afluentes como Newton, Wellesley y Weston.

En Roxbury, quienes critican la ubicación del albergue provisional se enfocan en la larga historia de dificultades socioeconómicas que los residentes de esa área han enfrentado, es justo reconocerlo. Pero Roxbury también tiene un historial sólido de cambio y justicia social. Como gran ejemplo está Melnea Agnes Cass, por quien fue nombrado el centro recreativo. La líder comunitaria afroamericana era conocida como la Primera Dama de Roxbury y por su activismo por los derechos civiles.

¿Qué diría Melnea Cass hoy sobre los inmigrantes sin hogar que se están albergando en las instalaciones que llevan su nombre? “Yo creo que Melnea Cass estaría luchando por estos trabajadores migrantes”, el reverendo Miniard Culpepper, un pastor en Boston, le dijo al Globe esta semana. Y tiene razón.

Advertisement

Lo que dijo Walsh en 2017 acerca de darle refugio a inmigrantes en la alcaldía de Boston pudo haber sonado a exageración, una hipérbole. Que yo sepa, a nadie se le tuvo que dar albergue en el edificio gubernamental. Según considera Wu, esta crisis actual “no es un problema de migrantes — es un problema de vivienda”. Como yo lo veo, esta es una crisis multidimensional que tiene que ver con dinero público, voluntad política a todos los niveles de gobierno y sí, lugares disponibles para vivir — o la escasez de ellos.

Esto es una selección de ¡Mira!, un boletín informativo de la columnista Marcela García de Globe Opinion. Suscríbete aquí para recibirlo cada semana.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.