Una comunidad adinerada acoge a 20 refugiados afganos

“El dinero no era el problema, sino encontrar alojamiento”, explica Terry Symula, una ejecutiva retirada que formó el Equipo de Apoyo Vecinal de Harvard con más de 30 voluntarios deseosos de ayudar a los refugiados. Symula sabía que la Casa Bromfield estaba vacía y se limitó a pedírsela a la ciudad, según me contó. Una vez que el grupo consiguió el alquiler, se dispuso a rehabilitarla: pintarla, añadir una segunda ducha, instalar armarios de cocina y pisos, amueblarla y encontrar electrodomésticos, todo pagado con donativos.

“Probablemente invertimos $50,000 dólares en la casa”, me dijo Symula. El dinero no ha sido un problema. “La gente de la comunidad me ha dicho: ‘avísame si necesitas más’”.

Pero a principios de este mes, la Junta Selecta de la ciudad votó a favor de declarar el edificio como propiedad excedente, lo que fue caracterizado en The Harvard Press el periódico local, como “un paso importante hacia la venta de la Casa Bromfield”. La ciudad había decidido vender la propiedad en distintas votaciones no vinculantes, según me dijeron los defensores locales, antes de la llegada de las familias afganas. Los defensores también dijeron que la votación de la Junta Selecta fue repentina y no había estado en el orden del día esa noche.

Rich Maiore, presidente de la junta, aclaró en una entrevista que “no estamos echando a las familias”. Maiore subrayó que la junta quiere que las familias afganas se queden. “Es una magnífica historia de éxito entre muchas otras historias en todo el país y en el estado sobre el resentimiento; se trata de la colaboración y hemos sido capaces de hacer algo realmente grande”. Maiore dijo que la venta de la casa tomará tiempo y que la junta cree que se puede encontrar la manera que las familias puedan quedarse a vivir allí.

Lo que sí es que la votación unió a la comunidad en su oposición a la posibilidad de que las familias fueran desalojadas. “Es maravilloso que la ciudad nos haya permitido alojar allí a estas familias”, dijo Symula. “Pero ¿dónde voy a alojarlas si se vende la casa? El estado está en crisis [de vivienda]. La comunidad está enamorada de esta gente”.

Decir que los habitantes de Harvard están enamorados de las familias afganas es quedarse corto: la ciudad las ha acogido con los brazos abiertos.

Todos los niños afganos, excepto los tres más pequeños, asisten a las escuelas públicas de Harvard. Todos llaman cariñosamente a Terry “abuela”. Las dos adolescentes mayores, Behishta Kabir y Hawa Niazy, trabajan en el almacén general del pueblo. El padre de Behishta, Taher Kabir, un chef que solía dirigir los restaurantes del Hotel Intercontinental de Kabul al servicio de las tropas estadounidenses, trabaja ahora en la cafetería de la escuela. El padre de Hawa, Mohammad Nasim Niazy, trabaja en una empresa cercana de fabricación de plásticos y acaba de sacarse la licencia de conducir; en Kabul, trabajaba para una empresa que tenía un contrato para suministrar alimentos y agua a las tropas estadounidenses.

Las madres, que no asistieron a la escuela en Afganistán, están aprendiendo inglés con un grupo de voluntarias. La mayoría de los niños hablan ahora un inglés fluido después de haber llegado aquí sin saber nada del idioma. Tres estudiantes de secundaria aprobaron el examen de inglés del MCAS y otro el de matemáticas. También están ayudando a una adolescente de Ucrania que llegó hace poco a la ciudad. “Sabemos lo difícil que es”, me dijo Shayesta Kabir, de 17 años. “Por ejemplo, si le digo algo y no lo entiende, le explico de otra manera”.

Las familias, que no se conocían entre ellas hasta que llegaron a Harvard, se han vuelto íntimas. Cada una tiene su propia cocina y ocupa una planta de la casa. Todos me dijeron lo agradecidos que se sienten por la forma en que la comunidad les ha ayudado. “Nunca olvidaré su ayuda”, dice Shayesta. “Cuando sea mayor, cuidaré de la abuela”, refiriéndose a Symula. También saben lo afortunadas que fueron al escapar de Kabul. Hace poco, una amiga de Hawa fue secuestrada por los talibanes. “Se fue de compras sola, sin su padre ni su hermano”, cuenta Hawa. “Llevaba zapatos blancos. Cuando los talibanes la vieron, se la llevaron”.

El caso es que estas familias vivían felices en Kabul antes de que los talibanes tomaran el poder. Pero tanto Nasim como Taher estaban ayudando al gobierno estadounidense en Afganistán. Si se hubieran quedado, sus vidas y las de sus familias habrían estado en peligro inmediato.

Por ahora, las dos familias llaman a la Casa Bromfield su hogar, una construcción blanca de dos plantas con un porche parcialmente envolvente que se asienta en 1.9 acres de terreno. La propiedad es el “único refugio que esta ciudad adinerada ha proporcionado con ilusión y cariño”, como me dijo un voluntario del grupo de Symula. La casa se construyó en 1915 como residencia para el director de la Escuela Bromfield, una escuela de enseñanza secundaria que imparte clases de 6º a 12º grado; y luego para oficinas administrativas de la escuela antes de quedar vacía durante un año y medio. El actual contrato de arrendamiento de las familias afganas expira a finales de junio.

Después de que el Consejo Selecto votara a favor de iniciar el proceso de venta de la casa, el Comité Escolar instó a los miembros del consejo a que permitieran a las familias afganas quedarse y prorrogar el contrato de arrendamiento de la vivienda. Durante la sección de comentarios públicos de la reunión del comité, Jason Cole, residente en Harvard, tocó una fibra emocional al decir que las familias “nos han dado la recompensa de darles [algo] a cambio” por su ayuda al gobierno norteamericano.

Mientras tanto, circula por la ciudad una petición para designar de forma permanente la Casa Bromfield como inmueble para refugiados. También se habla de la posibilidad de convertir la casa en vivienda asequible. Sea cual sea el resultado final, una cosa está clara: los residentes de Harvard parecen decididos a ofrecer un refugio seguro a los recién llegados y a las familias necesitadas.

