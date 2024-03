¿Por qué es importante aprender álgebra en el octavo grado?

Muchas veces me he preguntado si en realidad no estaba tan preparada para el alto nivel de matemáticas que requería la carrera de economía en la universidad. Yo no tomé cursos de álgebra temprana ni cálculo avanzado en la escuela secundaria (también conocida como preuniversitaria o preparatoria). ¿Será que ese déficit me predispuso al fracaso? Quizás hoy sería una economista exitosa si tan solo hubiera estudiado matemáticas mucho antes.

Más bien son pesadillas. Mi mente todavía no puede librarse de la miseria, el pavor y la ansiedad que me causaron los múltiples cursos de matemáticas que tomé en la universidad, en donde estudié economía. El cálculo integral, el cálculo multivariable, las ecuaciones diferenciales y mi infierno personal: la econometría y sus estúpidos modelos de regresión.

Advertisement

Todo lo anterior me parece relevante al reflexionar sobre uno de los debates actuales más controversiales en el ámbito de la política educativa en Estados Unidos — es sobre el álgebra temprana; más específicamente, la enseñanza de ese nivel de matemáticas en el octavo grado. Es un debate que incluso ha repercutido en algunos comicios electorales.

En las elecciones primarias conocidas como el Supermartes, una gran mayoría de votantes en San Francisco aprobaron una propuesta no vinculante para restituir la enseñanza de álgebra en el octavo grado. El distrito había eliminado la materia hace 10 años.

La controversia enfrenta dos nobles objetivos uno en contra del otro. Por un lado, el argumento a favor de enseñar álgebra temprana — en el octavo grado, lo cual prepara a esos estudiantes a tomar cursos de cálculo en la escuela secundaria — es evidente. Hacerlo desarrolla en los niños una aptitud elemental e importante si quieren estudiar carreras en los campos de la ciencia y tecnología (o economía).

Advertisement

Por otro lado, el argumento en contra está basado en la igualdad. Tradicionalmente, las clases de álgebra en octavo grado son ocupadas de manera desproporcionada por estudiantes blancos y asiáticos, quienes a su vez pasan a llenar los cursos de cálculo en la escuela secundaria.

En teoría, San Francisco esperaba que al eliminar del octavo grado la clase de álgebra y mantener a todos los estudiantes en las mismas clases hasta llegar a la secundaria, se empezarían a eliminar las desigualdades raciales y socioeconómicas. Pero el esfuerzo falló en ese sentido, ya que no resultó en una reducción de esas brechas de rendimiento.

Los debates sobre la enseñanza temprana de álgebra también han causado controversia en Massachusetts. Por ejemplo, en Cambridge, donde el concepto de álgebra universal en el octavo grado se convirtió en un tema clave de campaña durante las elecciones locales en noviembre pasado. En 2017, el distrito eliminó la práctica de agrupar a los estudiantes de los grados intermedios en dos niveles de matemáticas dependiendo de sus habilidades académicas ya que las clases avanzadas eran en su mayoría ocupadas por estudiantes blancos. Pero recientemente el distrito decidió volver a ofrecer la materia Álgebra 1 a todos los estudiantes de octavo grado a partir del próximo año.

En mi opinión esa es la decisión correcta. La falta de diversidad racial en las clases avanzadas de matemáticas es un problema real pero bajar el nivel de matemáticas no es la solución.

“Si tu tienes clases en donde no hay diversidad racial ni socioeconómica, la razón no es el contenido” de tales clases, me dijo en una entrevista Will Austin, director ejecutivo de la organización Boston Schools Fund. Austin fue maestro de matemáticas de sexto, séptimo y octavo grado. “No es el álgebra. El cambiar el contenido sin afrontar la causa de raíz por la cual no todos los estudiantes tienen acceso a ese contenido es esquivar el problema real”.

Advertisement

Quizás se le pone tanto enfoque a la enseñanza temprana del álgebra es porque está relacionada con lo que viene después del octavo grado.

“Si no dominas Álgebra 1 al finalizar el octavo grado, lo más probable es que no seas admitido en la clase de precálculo en el último año de escuela secundaria”, afirmó Austin. “Luego eso significa que no te va a ir bien en el exámen estandarizado SAT que se usa en las admisiones a la universidad. Así que al no estudiar álgebra en el octavo grado, básicamente te estás eliminando del proceso competitivo de admisiones universitarias”.

En otras palabras, si tu hijo quiere asistir a una universidad selectiva o competitiva, él tendrá mejor probabilidad de lograrlo si estudia álgebra en la escuela intermedia.

¿Y qué tal si tu hijo no quiere asistir a la universidad? ¿O si tu hija no quiere estudiar una carrera STEM (ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas)? Aún así, la habilidad de pensar “matemáticamente” añade mucho valor agregado sin importar a qué profesión uno se dedique. Se pueden aplicar esos conocimientos en el mundo real aún si nunca vamos a necesitar saber qué es una secante a los 25 años de edad.

Advertisement

“Tenemos que reconocer que el contenido de una clase tiende a no ser tan importante”, dijo Austin. “El aprender matemáticas, y avanzar ese conocimiento, tiene que ver también con el vocabulario, la sintaxis y la aplicación de reglas. Todas estas cosas se usan cuando uno escribe e investiga”.

Volviendo a mi propia experiencia, quizás todas las matemáticas que “sufrí” durante la universidad, aunque las odié, sí me dieron un razonamiento matemático fundamental que aplico hoy día. Igual lo hago inconscientemente. Había unas clases que sí me gustaban, las de estadística. Soy periodista y, a diferencia de la mayoría de los periodistas, manejo bien los porcentajes y las probabilidades. Quizás el aprendizaje del cálculo no sea tan integral (jejeje) para muchas profesiones pero no significa que aprenderlo no conlleve un valor absoluto.

Esto es una selección de ¡Mira!, un boletín informativo de la columnista Marcela García de Globe Opinion. Suscríbete aquí para recibirlo cada semana.

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.