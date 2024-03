Un regalo de $2 millones de dólares

Vega, la directora ejecutiva del grupo, me dijo que no podía creer que La Colaborativa había recibido $2 millones de dólares. “¿Estás segura? Chequea bien por favor”, Vega le preguntaba repetidamente a Dinanyili Paulino, su mano derecha y la vicepresidenta ejecutiva de la organización, después de que Paulino “rescatara” el mensaje de la bandeja de spam. “Nos dijeron que el dinero se depositaría en el banco al día siguiente. Voy al banco y veo el dinero, me quería morir de la emoción. Todavía no puedo creer que tanto dinero esté ahí en nuestra cuenta”.

El tipo de filantropía que Scott practica ya es muy conocida. La billonaria novelista y ex esposa de Jeff Bezos, del gigante Amazon, dona dinero sin condiciones y sin restricciones a organizaciones benéficas. Hace cinco años Scott prometió regalar al menos la mitad de su fortuna — valorada en casi $40 billones de dólares — a lo largo de su vida. Desde 2020, Scott ha regalado más de $14.4 billones de dólares.

Advertisement

La Colaborativa es una de al menos 19 organizaciones en Massachusetts beneficiarias del programa “Open Call” de Scott. Aproximadamente siete de ellas, incluyendo La Colaborativa, Lawyers for Civil Rights y English for New Bostonians, se enfocan en ayudar a los inmigrantes.

Vega me comentó que hubo un momento durante la pandemia de COVID-19 cuando no sabía si iba a tener el dinero suficiente para pagarle a su equipo y a la misma vez poder seguir ayudando a la comunidad de Chelsea, un epicentro temprano del virus. La realidad es que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro están acostumbradas a enfrentar dificultades todo el tiempo. La mayoría de ellas batallan para sobrevivir. Como los donativos y los fondos no abundan, están acostumbradas a economizar. Y cuando de repente reciben un donativo masivo como el de Scott, es un momento trascendental para ellas. A la misma vez, es una validación del trabajo que hacen y sirve para elevar su visibilidad.

Advertisement

Vega ha transformado La Colaborativa en una organización que ahora tiene un presupuesto de $10 millones de dólares. La mega contribución de Scott ayudará a establecer un instituto de aprendizaje y formación de oficios tales como plomero y carpintero, según explica Vega.”

Queremos ayudar a la gente de Chelsea a que ascienda a la clase media”, dice Vega. “Desde la pandemia hemos estado claros en que nuestra meta es crear sustentabilidad económica para que nuestra gente no dependa de beneficios públicos. Y estos fondos nos van ayudar a lograrlo”.

En tanto, el donativo no pudo haber llegado en un mejor momento para la organización English for New Bostonians (ENB), me aseguró Claudia Green, la directora ejecutiva. Con un presupuesto anual de $3.6 millones de dólares, ENB ayuda a establecer clases de inglés como segundo idioma gratis o a muy bajo costo para adultos inmigrantes. “Este ha sido un año difícil para nosotros”.

Advertisement

La contribución benéfica también llega en un momento donde hay mucha necesidad. Actualmente hay más de 20,000 adultos inmigrantes en la lista de espera para clases gratuitas de inglés. “Es lo más larga que la he visto”, agregó Green. “Solía ser de 17,000 o 18,000″.

Green dijo también que ENB estableció un programa piloto en enero, en colaboración con la Oficina estatal para Refugiados e Inmigrantes, para ofrecer clases de inglés para recién llegados en 14 de los albergues de emergencia. Hasta ahora el programa ha beneficiado a más de 580 migrantes. Le pregunté a Green y Vega si no estaban preocupadas de que el generoso donativo de Scott fuera a disuadir a otros benefactores. ¿Qué tal si hay donantes que asumen que las organizaciones beneficiarias de Scott están nadando en dinero?”

Nuestro crecimiento no se detendrá porque nos dieron $2 millones de dólares. La necesidad es más grande”, me dijo Vega.Sorprendentemente, English for New Bostonians recibió una contribución justo después de que se anunciara el millonario regalo de Scott, de acuerdo a Green. “Era alguien que nunca nos había donado y nos felicitaron, además de darnos dinero. Espero que esto sirva para mandar un mensaje a otros benefactores de que estamos haciendo un buen trabajo y que deben ayudarnos a cumplir nuestras necesidades de corto y largo plazo”.

Esto es una selección de ¡Mira!, un boletín informativo de la columnista Marcela García de Globe Opinion. Suscríbete aquí para recibirlo cada semana.

Advertisement

Marcela García is a Globe columnist. She can be reached at marcela.garcia@globe.com. Follow her @marcela_elisa and on Instagram @marcela_elisa.