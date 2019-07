Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$5,691

First or last 3$797

Any 2 digits$68

Any 1 digit$7

ANY ORDER

All 4 digits$237

First 3$133

Last 3$133

SUNDAY NIGHT 4580

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$5,032

First or last 3$704

Any 2 digits$60

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$210

First 3$117

Last 3$117

MASS CASH

07/27/2019 03-09-14-23-35

Jackpot: $100,000; 0 winners

MEGABUCKS

07/27/2019 02-26-27-29-35-47

Jackpot: $3,990,545 ; 0 winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Saturday 4632 0348 Friday 5472 1138 Thursday 5668 5548 Wednesday 2653 7719 Tuesday 7537 3976

WEEKEND NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Sun. Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 996 4-digit 7156

Eve: 3-digit 409 4-digit 5721

Rhode Island

Sunday 0331

Saturday's Powerball

01-19-31-48-61

Powerball 06

Jackpot: $75.8 million; 0 winners