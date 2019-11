Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$4,257

First or last 3$596

Any 2 digits$51

Any 1 digit$5

ANY ORDER

All 4 digits$355

First 3$199

Last 3$99

SUNDAY NIGHT7197

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$4,011

First or last 3$562

Any 2 digits$48

Any 1 digit$5

ANY ORDER

All 4 digits$334

First 3$94

Last 3$94

MASS CASH

Jackpot: $100,000; winners

MEGABUCKS

Nov. 9 11-17-33-37-44-47

Jackpot: $6,712,374; No winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Saturday 7596 9885 Friday 2475 8669 Thursday 6405 0589 Wednesday 9890 5782 Tuesday 9192 4381

WEEKEND NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Sun. Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 806 4-digit 1122

Eve: 3-digit 709 4-digit 3994

Rhode Island

Sunday 2271

Saturday's Powerball

14-17-35-38-60

Powerball 25

Jackpot: $50 million; No winners