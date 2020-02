Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$5,134

First or last 3$719

Any 2 digits$62

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$428

First 3$120

Last 3$120

SUNDAY NIGHT 2543

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$4,134

First or last 3$579

Any 2 digits$50

Any 1 digit$5

ANY ORDER

All 4 digits$172

First 3$96

Last 3$96

MASS CASH

Jackpot: $100,000; winners

MEGABUCKS

Feb. 1510-15-30-40-42-49

Jackpot: $9,614,167; No winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Saturday 3482 5819 Friday 6927 4679 Thursday 6304 3162 Wednesday 0299 8373 Tuesday 1818 0045

WEEKEND NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Sun. Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 692 4-digit 2263

Eve: 3-digit 255 4-digit 1508

Rhode Island

Sunday 2544

Saturday's Powerball

16-32-35-36-46

Powerball 03

Jackpot: $40 million; No winners