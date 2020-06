Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$5,264

First or last 3$737

Any 2 digits$63

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$439

First 3$246

Last 3$246

WEDNESDAY NIGHT 0-7-1-5

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$5,186

First or last 3$726

Any 2 digits$62

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$216

First 3$121

Last 3$121

MASS CASH

Jackpot: $100,000; winners

MEGABUCKS

Jackpot: $; winners

MEGA MILLIONS

June 16 21-23-33-35-42

Megaball 06, Megaplier 3

Jackpot: $22 Million; 0 winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Tuesday 1-8-5-0 0-3-0-7 Monday 7-1-9-6 7-8-5-3 Sunday 8-0-3-9 0-7-2-2 Saturday 0-5-3-3 6-7-5-3 Friday 0-2-1-4 0-1-5-7

WEDNESDAY NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 253 4-digit 6224

Eve: 3-digit 019 4-digit 6870

Wed. Tri-State Megabucks

Rhode Island 3275

Powerball

Powerball