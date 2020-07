Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$4,590

First or last 3$643

Any 2 digits$55

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$191

First 3$107

Last 3$107

THURSDAY NIGHT 0241

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$4,840

First or last 3$678

Any 2 digits$58

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$202

First 3$113

Last 3$113

MASS CASH

Jackpot: $100,000; winners

LUCKY FOR LIFE

Lucky Ball

Jackpot: $; winners

MEGABUCKS

July 15 3-13-19-22-32-47

Jackpot: $2.7 million; no winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Wednesday 7510 2422 Tuesday 9250 5948 Monday 9012 2610

THURSDAY NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 267 4-digit 8719

Eve: 3-digit 279 4-digit 1092

Wed. Tri-State Megabucks

5-7-19-30-39 (4)

Rhode Island 9080

Wednesday's Powerball

27-47-61-62-69

Powerball 4