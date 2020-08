Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$5,424

First or last 3$759

Any 2 digits$65

Any 1 digit$7

ANY ORDER

All 4 digits$452

First 3$126

Last 3$253

MONDAY NIGHT 1549

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$5,745

First or last 3$804

Any 2 digits$69

Any 1 digit$7

ANY ORDER

All 4 digits$239

First 3$134

Last 3$134

MASS CASH

Jackpot: $100,000; winners

LUCKY FOR LIFE

Lucky Ball

Jackpot: $; winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Sunday 1582 2812 Saturday 8081 2470 Friday 7279 4215

MONDAY NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 485 4-digit 7172

Eve: 3-digit 799 4-digit 8049

Rhode Island 7511

Connecticut

3-digit 346 4-digit 1543