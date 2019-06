Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$4,946

First or last 3$692

Any 2 digits$59

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$206

First 3$115

Last 3$115

TUESDAY NIGHT 6462

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$4,848

First or last 3$679

Any 2 digits$58

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$404

First 3$226

Last 3$113

LUCKY FOR LIFE

June 24 03-17-21-23-44

Lucky Ball 02

Jackpot: $1,000 a day for life

MASS CASH

June 25

Jackpot: $100,000

MEGA MILLIONS

June 25

Megaball , Megaplier

Jackpot: $

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Monday 0161 4155 Sunday 7131 8155 Saturday 1832 8820 Friday 4628 4825 Thursday 3071 3499

TUESDAY NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 629 4-digit 5325

Eve: 3-digit 143 4-digit 3400

Rhode Island 2861