Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$5,197

First or last 3$728

Any 2 digits$62

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$217

First 3$121

Last 3$121

SUNDAY NIGHT 3356

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$5,778

First or last 3$809

Any 2 digits$69

Any 1 digit$7

ANY ORDER

All 4 digits$481

First 3$270

Last 3$135

MASS CASH

Jackpot: $100,000; winners

MEGABUCKS

1/25/2020 14-24-25-31-46-47

Jackpot: $9,020,707; 0 winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Saturday 5371 8232 Friday 1984 6315 Thursday 3526 4653 Wednesday 2300 0466 Tuesday 8801 8390

WEEKEND NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Sun. Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 795 4-digit 0537

Eve: 3-digit 326 4-digit 2958

Rhode Island

Sunday 3415

Saturday's Powerball

02-09-17-36-67

Powerball 18

Jackpot: $366.6 million; 0 winners