Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$4,859

First or last 3$680

Any 2 digits$58

Any 1 digit$6

ANY ORDER

All 4 digits$202

First 3$113

Last 3$113

FRIDAY NIGHT 8-7-4-2

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$5,584

First or last 3$782

Any 2 digits$67

Any 1 digit$7

ANY ORDER

All 4 digits$233

First 3$130

Last 3$130

LUCKY FOR LIFE

May 7 03-08-22-23-45

Lucky Ball 15

Jackpot: $1,000 a day for life

MASS CASH

May 8

Jackpot: $100,000; winners

MEGA MILLIONS

May 8

Megaball , Megaplier

Jackpot: $; winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Thursday 6-7-1-3 9-1-8-1 Wednesday 8-2-1-3 5-9-5-6 Tuesday 7-3-1-4 1-7-4-8 Monday 1-1-5-8 7-2-7-8 Sunday 5-1-7-0 6-5-8-0

FRIDAY NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 858 4-digit 5095

Eve: 3-digit 266 4-digit 8178

Rhode Island 2652