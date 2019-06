Baseball pitching probables

BOSTON AT MINNESOTA, 8:10 p.m.

Porcello (R) Off 4-6 4.69 8-6 0-0 0.0 0.00 0-2 17.1 5.71 Berríos (R) Off 8-2 3.01 11-3 0-0 0.0 0.00 1-0 19.1 2.33

PHILADELPHIA AT WASHINGTON, 7:05 p.m.

Arrieta (R) Off 6-5 4.31 8-6 0-0 6.0 3.00 1-1 15.2 7.47 Corbin (L) Off 5-5 4.11 7-7 0-0 6.0 4.50 0-3 12.2 11.37

TAMPA BAY AT NY YANKEES, 7:05 p.m.

TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00 0-0 0.0 0.00 Tanaka (R) Off 4-5 3.58 6-8 1-0 13.0 0.69 1-2 18.2 5.79

LA ANGELS AT TORONTO, 7:07 p.m.

TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00 0-0 0.0 0.00 Jackson (R) Off 1-4 10.22 0-5 0-0 0.0 0.00 0-3 9.2 17.69

HOUSTON AT CINCINNATI, 7:10 p.m.

Miley (L) +100 6-3 3.14 10-4 0-0 0.0 0.00 1-1 18.0 2.50 Castillo (R) -120 6-1 2.20 7-7 0-0 0.0 0.00 1-0 17.1 1.56

NY METS AT ATLANTA, 7:20 p.m.

Wheeler (R) +135 5-4 4.87 7-7 1-0 6.0 3.00 1-1 18.2 5.79 Soroka (R) -160 7-1 1.92 8-3 0-0 0.0 0.00 2-0 19.2 4.12

CLEVELAND AT TEXAS, 8:05 p.m.

Clevinger (R) -135 1-0 0.00 2-0 0-0 0.0 0.00 1-0 12.0 0.00 Lynn (R) +115 7-4 4.40 8-6 0-0 0.0 0.00 1-0 18.1 3.44

MIAMI AT ST. LOUIS, 8:15 p.m.

Hernandez (R) +185 0-1 5.87 0-1 0-1 5.2 4.76 0-1 5.2 4.76 Mikolas (R) -225 4-7 4.83 7-7 0-1 5.0 9.00 0-2 16.0 5.06

BALTIMORE AT OAKLAND, 10:07 p.m.

Cashner (R) +180 6-2 4.73 8-5 1-0 5.1 5.06 2-0 16.0 6.75 Fiers (R) -220 6-3 4.63 7-7 0-0 0.0 0.00 2-0 18.2 3.38

KANSAS CITY AT SEATTLE, 10:10 p.m.

Duffy (L) Off 3-3 4.38 4-5 0-0 0.0 0.00 0-2 14.2 7.36 Milone (L) Off 1-1 3.42 1-2 0-0 0.0 0.00 1-1 15.0 3.60

MILWAUKEE AT SAN DIEGO, 10:10 p.m.

Chacín (R) +110 3-7 5.74 4-8 0-0 0.0 0.00 0-3 12.2 9.95 Lucchesi (L) -130 5-4 4.11 7-6 0-0 0.0 0.00 2-1 17.1 3.63

SAN FRANCISCO AT LA DODGERS, 10:10 p.m.

Beede (R) +215 0-2 8.06 3-1 0-0 0.0 0.00 0-1 15.2 5.74 Maeda (R) -265 7-3 3.89 7-6 0-0 5.0 0.00 1-1 15.1 4.70

Team rec. — Record in games started by pitcher this season